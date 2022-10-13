https://ria.ru/20221013/kitay-1823761944.html

Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев

Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев - РИА Новости, 13.10.2022

Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев

В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:52

2022-10-13T15:52

2022-10-13T15:52

россия-китай: главное

китай

министерство коммерции кнр

юань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_78ebb396f82590a3cc78b11e4d24c310.jpg

МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные министерством коммерции КНР.В период с января по август общий объем внешней торговли услугами страны составил почти 3,94 триллиона юаней (554,13 миллиарда долларов).За отчетный период объемы экспорта и импорта услуг составили 1,91 триллиона юаней и 2,03 триллиона юаней в стоимостном выражении, увеличившись в годовом исчислении на 23,1% и 17,9%, соответственно.Темпы роста экспорта услуг за указанный период оказались на 5,2 процентных пункта выше темпов роста импорта услуг, в результате чего отрицательное сальдо торговли услугами страны сократилось на 29,5% до 121,08 миллиарда юаней.В январе-августе объем торговли наукоемкими услугами страны составил 1,64 триллиона юаней, увеличившись на 11,4% в годовом выражении. В частности, экспорт наукоемких услуг вырос на 15,7% до 929,79 миллиарда юаней. Относительно быстрый рост экспорта наблюдался в сферах платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, вычислительных и информационных услуг.По сообщению, в январе-августе этого года объем внешней торговли туристическими услугами страны увеличился на 7,1% до 542,66 миллиарда юаней.

https://ria.ru/20221012/kitay-1823402933.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, министерство коммерции кнр, юань