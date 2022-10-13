https://ria.ru/20221013/kitay-1823761944.html
Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев
Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев - РИА Новости, 13.10.2022
Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев
В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:52
2022-10-13T15:52
2022-10-13T15:52
россия-китай: главное
китай
министерство коммерции кнр
юань
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные министерством коммерции КНР.В период с января по август общий объем внешней торговли услугами страны составил почти 3,94 триллиона юаней (554,13 миллиарда долларов).За отчетный период объемы экспорта и импорта услуг составили 1,91 триллиона юаней и 2,03 триллиона юаней в стоимостном выражении, увеличившись в годовом исчислении на 23,1% и 17,9%, соответственно.Темпы роста экспорта услуг за указанный период оказались на 5,2 процентных пункта выше темпов роста импорта услуг, в результате чего отрицательное сальдо торговли услугами страны сократилось на 29,5% до 121,08 миллиарда юаней.В январе-августе объем торговли наукоемкими услугами страны составил 1,64 триллиона юаней, увеличившись на 11,4% в годовом выражении. В частности, экспорт наукоемких услуг вырос на 15,7% до 929,79 миллиарда юаней. Относительно быстрый рост экспорта наблюдался в сферах платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, вычислительных и информационных услуг.По сообщению, в январе-августе этого года объем внешней торговли туристическими услугами страны увеличился на 7,1% до 542,66 миллиарда юаней.
https://ria.ru/20221012/kitay-1823402933.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, министерство коммерции кнр, юань
Россия-Китай: Главное, Китай, Министерство коммерции КНР, Юань
МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные министерством коммерции КНР.
В период с января по август общий объем внешней торговли услугами страны составил почти 3,94 триллиона юаней (554,13 миллиарда долларов).
За отчетный период объемы экспорта и импорта услуг составили 1,91 триллиона юаней и 2,03 триллиона юаней в стоимостном выражении, увеличившись в годовом исчислении на 23,1% и 17,9%, соответственно.
Темпы роста экспорта услуг за указанный период оказались на 5,2 процентных пункта выше темпов роста импорта услуг, в результате чего отрицательное сальдо торговли услугами страны сократилось на 29,5% до 121,08 миллиарда юаней.
В январе-августе объем торговли наукоемкими услугами страны составил 1,64 триллиона юаней, увеличившись на 11,4% в годовом выражении. В частности, экспорт наукоемких услуг вырос на 15,7% до 929,79 миллиарда юаней. Относительно быстрый рост экспорта наблюдался в сферах платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, вычислительных и информационных услуг.
По сообщению, в январе-августе этого года объем внешней торговли туристическими услугами страны увеличился на 7,1% до 542,66 миллиарда юаней
.