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Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221013/kitay-1823761944.html
Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев
Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев - РИА Новости, 13.10.2022
Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев
В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:52
2022-10-13T15:52
россия-китай: главное
китай
министерство коммерции кнр
юань
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные министерством коммерции КНР.В период с января по август общий объем внешней торговли услугами страны составил почти 3,94 триллиона юаней (554,13 миллиарда долларов).За отчетный период объемы экспорта и импорта услуг составили 1,91 триллиона юаней и 2,03 триллиона юаней в стоимостном выражении, увеличившись в годовом исчислении на 23,1% и 17,9%, соответственно.Темпы роста экспорта услуг за указанный период оказались на 5,2 процентных пункта выше темпов роста импорта услуг, в результате чего отрицательное сальдо торговли услугами страны сократилось на 29,5% до 121,08 миллиарда юаней.В январе-августе объем торговли наукоемкими услугами страны составил 1,64 триллиона юаней, увеличившись на 11,4% в годовом выражении. В частности, экспорт наукоемких услуг вырос на 15,7% до 929,79 миллиарда юаней. Относительно быстрый рост экспорта наблюдался в сферах платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, вычислительных и информационных услуг.По сообщению, в январе-августе этого года объем внешней торговли туристическими услугами страны увеличился на 7,1% до 542,66 миллиарда юаней.
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китай, министерство коммерции кнр, юань
Россия-Китай: Главное, Китай, Министерство коммерции КНР, Юань
15:52 13.10.2022
 

Объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% за восемь месяцев

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в медиабанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Рубли и юани
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МОСКВА, 13 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В первые восемь месяцев текущего года объем внешней торговли услугами Китая вырос на 20,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные, опубликованные министерством коммерции КНР.
В период с января по август общий объем внешней торговли услугами страны составил почти 3,94 триллиона юаней (554,13 миллиарда долларов).
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За отчетный период объемы экспорта и импорта услуг составили 1,91 триллиона юаней и 2,03 триллиона юаней в стоимостном выражении, увеличившись в годовом исчислении на 23,1% и 17,9%, соответственно.
Темпы роста экспорта услуг за указанный период оказались на 5,2 процентных пункта выше темпов роста импорта услуг, в результате чего отрицательное сальдо торговли услугами страны сократилось на 29,5% до 121,08 миллиарда юаней.
В январе-августе объем торговли наукоемкими услугами страны составил 1,64 триллиона юаней, увеличившись на 11,4% в годовом выражении. В частности, экспорт наукоемких услуг вырос на 15,7% до 929,79 миллиарда юаней. Относительно быстрый рост экспорта наблюдался в сферах платежей за использование объектов интеллектуальной собственности, вычислительных и информационных услуг.
По сообщению, в январе-августе этого года объем внешней торговли туристическими услугами страны увеличился на 7,1% до 542,66 миллиарда юаней.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМинистерство коммерции КНРЮань
 
 
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