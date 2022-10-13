https://ria.ru/20221013/kitay-1823621661.html

Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?

Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая? - РИА Новости, 13.10.2022

Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?

Успехи космической программы Китая мягко говоря впечатляют: просторы Марса бороздит марсоход "Чжужун", спутник Земли исследует луноход "Юйту-2", а по орбите нашей планеты летит уже третья по счету орбитальная станция "Тяньгун". Как Китаю все это удалось, что входит в его планы на ближайшее будущее и станет ли первым человеком на Марсе китаец?

2022-10-13T11:57

2022-10-13T11:57

2022-10-13T11:57

мы все умрём. но это не точно

космос

космос - риа наука

китай

марс

земля

международная космическая станция (мкс)

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823620242_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_9763b24e1968479771574ade7ed7e9e6.jpg

Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая? Успехи космической программы Китая мягко говоря впечатляют: просторы Марса бороздит марсоход "Чжужун", спутник Земли исследует луноход "Юйту-2", а по орбите нашей планеты летит уже третья по счету орбитальная станция "Тяньгун". Как Китаю все это удалось, что входит в его планы на ближайшее будущее и станет ли первым человеком на Марсе китаец? audio/mpeg

Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая? Успехи космической программы Китая мягко говоря впечатляют: просторы Марса бороздит марсоход "Чжужун", спутник Земли исследует луноход "Юйту-2", а по орбите нашей планеты летит уже третья по счету орбитальная станция "Тяньгун". Как Китаю все это удалось, что входит в его планы на ближайшее будущее и станет ли первым человеком на Марсе китаец? audio/mpeg

О космической программе КНР, запрете посещать МКС и трудностях, которые предстоит преодолеть Китаю, чтобы стать первой державой в космосе, рассказал популяризатор космонавтики, главный редактор проекта "Открытый космос", блогер и журналист Виталий Егоров, известный под псевдонимом Зеленый Кот.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

космос

китай

марс

земля

сша

луна

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос, космос - риа наука, китай, марс, земля, международная космическая станция (мкс), наука, наука и инновации, сша, исследования китайского лунохода "юйту", луна, ракета, илон маск, ссср, аудио