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Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая? - РИА Новости, 13.10.2022
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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20221013/kitay-1823621661.html
Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?
Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая? - РИА Новости, 13.10.2022
Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?
Успехи космической программы Китая мягко говоря впечатляют: просторы Марса бороздит марсоход "Чжужун", спутник Земли исследует луноход "Юйту-2", а по орбите нашей планеты летит уже третья по счету орбитальная станция "Тяньгун". Как Китаю все это удалось, что входит в его планы на ближайшее будущее и станет ли первым человеком на Марсе китаец?
2022-10-13T11:57
2022-10-13T11:57
мы все умрём. но это не точно
космос
космос - риа наука
китай
марс
земля
международная космическая станция (мкс)
наука
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Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?
Успехи космической программы Китая мягко говоря впечатляют: просторы Марса бороздит марсоход "Чжужун", спутник Земли исследует луноход "Юйту-2", а по орбите нашей планеты летит уже третья по счету орбитальная станция "Тяньгун". Как Китаю все это удалось, что входит в его планы на ближайшее будущее и станет ли первым человеком на Марсе китаец?
audio/mpeg
Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?
Успехи космической программы Китая мягко говоря впечатляют: просторы Марса бороздит марсоход "Чжужун", спутник Земли исследует луноход "Юйту-2", а по орбите нашей планеты летит уже третья по счету орбитальная станция "Тяньгун". Как Китаю все это удалось, что входит в его планы на ближайшее будущее и станет ли первым человеком на Марсе китаец?
audio/mpeg
О космической программе КНР, запрете посещать МКС и трудностях, которые предстоит преодолеть Китаю, чтобы стать первой державой в космосе, рассказал популяризатор космонавтики, главный редактор проекта "Открытый космос", блогер и журналист Виталий Егоров, известный под псевдонимом Зеленый Кот.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур АрушанянМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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космос, космос - риа наука, китай, марс, земля, международная космическая станция (мкс), наука, наука и инновации, сша, исследования китайского лунохода "юйту", луна, ракета, илон маск, ссср, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Космос, Космос - РИА Наука, Китай, Марс, Земля, Международная космическая станция (МКС), Наука, Наука и инновации, США, Исследования китайского лунохода "Юйту", Луна, Ракета, Илон Маск, СССР
11:57 13.10.2022
 

Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?

Мы все умрём. Но это не точно
Красный космос: что мы не знаем о космической программе Китая?
11:57
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Успехи космической программы Китая мягко говоря впечатляют: просторы Марса бороздит марсоход "Чжужун", спутник Земли исследует луноход "Юйту-2", а по орбите нашей планеты летит уже третья по счету орбитальная станция "Тяньгун". Как Китаю все это удалось, что входит в его планы на ближайшее будущее и станет ли первым человеком на Марсе китаец?
О космической программе КНР, запрете посещать МКС и трудностях, которые предстоит преодолеть Китаю, чтобы стать первой державой в космосе, рассказал популяризатор космонавтики, главный редактор проекта "Открытый космос", блогер и журналист Виталий Егоров, известный под псевдонимом Зеленый Кот.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Артем Буфтяк и Артур Арушанян
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Мы все умрём. Но это не точноКосмосКосмос - РИА НаукаКитайМарсЗемляМеждународная космическая станция (МКС)НаукаНаука и инновацииСШАИсследования китайского лунохода "Юйту"ЛунаРакетаИлон МаскСССР
 
 
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