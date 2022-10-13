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В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте - РИА Новости, 13.10.2022
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В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте
В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте - РИА Новости, 13.10.2022
В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте
Дети из семей мобилизованных смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Кирове, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:53
2022-10-13T11:53
общество
кировская область
киров
александр соколов
частичная мобилизация в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Дети из семей мобилизованных смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Кирове, сообщила пресс-служба правительства региона.Согласно указу губернатора Кировской области Александра Соколова, органам местного самоуправления рекомендовано установить дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан, связанные с проездом их детей в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок."В Центральной диспетчерской службе Кирова сообщили, что с 12 октября детям от 7 до 18 лет граждан, призванных на военную службу по мобилизации, предоставляется право бесплатного проезда на общественном транспорте города", - говорится в сообщении.Отмечается, что льготой можно воспользоваться с помощью транспортной карты, которую бесплатно оформляют в Центральной диспетчерской службе.
https://ria.ru/20221013/dobrovoltsy-1823638625.html
https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823367733.html
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общество, кировская область, киров, александр соколов, частичная мобилизация в россии
Общество, Кировская область, Киров, Александр Соколов, Частичная мобилизация в России
11:53 13.10.2022
 
В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте

Дети мобилизованных смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Кирове

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДети едут в автобусе
Дети едут в автобусе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дети едут в автобусе. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Дети из семей мобилизованных смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Кирове, сообщила пресс-служба правительства региона.
Согласно указу губернатора Кировской области Александра Соколова, органам местного самоуправления рекомендовано установить дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан, связанные с проездом их детей в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
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"В Центральной диспетчерской службе Кирова сообщили, что с 12 октября детям от 7 до 18 лет граждан, призванных на военную службу по мобилизации, предоставляется право бесплатного проезда на общественном транспорте города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что льготой можно воспользоваться с помощью транспортной карты, которую бесплатно оформляют в Центральной диспетчерской службе.
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ОбществоКировская областьКировАлександр СоколовЧастичная мобилизация в России
 
 
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