https://ria.ru/20221013/kirov-1823639860.html

В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте

В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте - РИА Новости, 13.10.2022

В Кирове детям мобилизованных отменят плату за проезд в транспорте

Дети из семей мобилизованных смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Кирове, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:53

2022-10-13T11:53

2022-10-13T11:53

общество

кировская область

киров

александр соколов

частичная мобилизация в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Дети из семей мобилизованных смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в Кирове, сообщила пресс-служба правительства региона.Согласно указу губернатора Кировской области Александра Соколова, органам местного самоуправления рекомендовано установить дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан, связанные с проездом их детей в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок."В Центральной диспетчерской службе Кирова сообщили, что с 12 октября детям от 7 до 18 лет граждан, призванных на военную службу по мобилизации, предоставляется право бесплатного проезда на общественном транспорте города", - говорится в сообщении.Отмечается, что льготой можно воспользоваться с помощью транспортной карты, которую бесплатно оформляют в Центральной диспетчерской службе.

https://ria.ru/20221013/dobrovoltsy-1823638625.html

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823367733.html

кировская область

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общество, кировская область, киров, александр соколов, частичная мобилизация в россии