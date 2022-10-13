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Каннские хиты в Москве: Елизавета Баварская, мафия Неаполя, новые Дарденны - РИА Новости, 13.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221013/kino-1823420995.html
Каннские хиты в Москве: Елизавета Баварская, мафия Неаполя, новые Дарденны
Каннские хиты в Москве: Елизавета Баварская, мафия Неаполя, новые Дарденны - РИА Новости, 13.10.2022
Каннские хиты в Москве: Елизавета Баварская, мафия Неаполя, новые Дарденны
Новые зарубежные картины, которые в последнее время нечасто выходят в российский прокат, представили на кинофестивале КАРО.Арт. В программе — неканоническая... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:00
2022-10-13T08:03
софия коппола
пьерфранческо фавино
неаполь
канн
что посмотреть
шарлотта бронте
люк дарденн
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Новые зарубежные картины, которые в последнее время нечасто выходят в российский прокат, представили на кинофестивале КАРО.Арт. В программе — неканоническая историческая драма, призер Канн "Корсаж", итальянская притча "Ностальгия", претендующая на "Оскар", необычный байопик "Эмили" об одной из сестер Бронте, криминальная история братьев Дарденн "Тори и Локита". Что нужно успеть посмотреть в Москве — в материале РИА Новости.Мятежная королеваФестивальный хит Мари Кройцер "Корсаж" — это новый взгляд на жизнь Елизаветы Баварской. Более известная как принцесса Сисси, она нередко становилась киноперсонажем. В этот раз ее сыграла Вики Крипс, награжденная за женскую роль на Каннском кинофестивале.Австрийской императрице, супруге Франца Иосифа, законодательнице мод и стиля исполняется 40, что в XIX веке было важным рубежом: теперь Сисси считается женщиной в летах.Она оказывается в оковах корсета не только физического, но и символического. Зацикленная на красоте и мнении окружающих Елизавета истязает себя тренировками, голодает, плавает в ледяной воде, скачет на лошади по ночам и фехтует. Все ради того, чтобы замедлить увядание.Требует служанок все туже затягивать ей корсет, посещает дом душевнобольных, где восторгаются ее внешностью. Ждет комплиментов на светских мероприятиях, позирует для портрета. В погоне за молодостью Сисси упускает из вида страдания близких: дочери нездоровится, а сын переживает из-за флирта Елизаветы с конюхом.Лента многослойна, как и наряды того времени. В ней затрагивается столько тем, что сложно назвать ее просто исторической драмой. Кройцер говорит со зрителем о принятии себя и собственного положения в обществе, объективизации женщин в XIX веке, эйджизме, социальных ограничениях.Сисси предстает женщиной, опережающей свое время. Смешивая реальную биографию с вымыслом, режиссер показывает Сисси как беспокойную и мятежную натуру. Хотя она старается следовать королевскому и социальному протоколу: быть красивой, кроткой и заботливой женой, ответственной матерью.В "Корсаже" мы погружаемся в атмосферу кризиса среднего возраста под меланхоличные и медитативные баллады. Основной становится "She was" певицы Camille (она выступает с группой Nouvelle Vague, выпускающей каверы популярных панк-рок, пост-панк и нью-вейв композиций).Елизавета Баварская выглядит и ведет себя как протофеминистка, но ее попытки отвоевать личную свободу наталкиваются на неприятие и отторжение со стороны тех, кому повезло быть более привилегированными, — мужчин.Фильм выйдет в российский прокат 20 октября.Братья-гуманистыДругой призер Каннского фестиваля — картина гуманистов Люка и Жан-Пьера Дарденн "Тори и Локита". Трогательная история о беженцах в Бельгии — хорошая возможность познакомиться с творчеством тандема (если вы еще не смотрели их фильмы).Нелегальных мигрантов из Бенина — 15-летнюю Локиту и девятилетнего Тори — не могут депортировать из-за юного возраста, поэтому они живут в детском доме. Для получения разрешения на пребывание в стране им надо доказать родство, но герои отказываются делать ДНК-тест. Пока идут бюрократические разбирательства, Локита устраивается в пиццерию, в которой приторговывают незаконными веществами.Режиссеры намеренно не утяжеляют повествование деталями и нанизыванием сюжетных линий. Главный акцент — на доверительных и теплых отношениях персонажей, как они оберегают друг друга. Не забывают показать и то, с какой жестокостью Тори и Локите приходится сталкиваться там, куда они приехали за благополучием.Дарденны напоминают, что миграционный кризис все так же актуален, бюрократические проблемы никуда не исчезли, но взаимопомощь и доброе отношение помогают со всем справиться."Тори и Локита" станет фильмом закрытия фестиваля, дата российского релиза не определена.Итальянская ностальгияЕще один участник Канн и номинант на "Оскар" от Италии — фильм "Ностальгия" Марио Мартоне с Пьерфранческо Фавино.Актер, успевший поработать на родине и в Голливуде ("Ночь в музее", "Ангелы и демоны", "Хроники Нарнии"), аутентично смотрится в антураже Неаполя.Фавино играет Феличе, который приезжает в родной город после 40-летнего отсутствия. От своего прошлого он вряд ли избавится.Не обходится без мафии, старых обид и споров, родственных связей и харизматичных персонажей.Но главный акцент вовсе не на Феличе, а на Неаполе. Не каждому режиссеру удается так передать атмосферу этого приморского города. Пожалуй, по колоритности с "Ностальгией" может соревноваться только Маттео Гарроне.Его "Гоморра" по понятным причинам была сосредоточена на местной мафии. Мартоне же каждым кадром воспевает старинные улочки с брусчаткой, неидеальные здания с граффити и, кажется, сам воздух Неаполя — в кадре все по-сказочному преображается, да так, что город становится одним из героев картины.В российский прокат картина выйдет 3 ноября.А что еще?В программе заявлена еще одна костюмная история, участник кинофестиваля в Торонто, фильм "Эмили". Лента режиссера Фрэнсис О’Коннор — о своенравной Эмили Бронте, которая в традициях своего времени живет в родовом поместье в Йоркшире под надзором старших. Замкнутый круг общения тяготит ее, поэтому, когда в доме появляется постоялец — викарий Уильям Уэйтман, Эмили сразу влюбляется в него.Отказываясь следовать общепринятым нормам, героиня в духе "Маленьких женщин" пытается самостоятельно обрести свой путь и счастье.Фильм выйдет в прокат 17 ноября.Не менее колоритен фильм "Сыновья Рамзеса" Клемана Кожитора о ясновидящем из парижского Ла-Гутт-д`Ор, одного из самых космополитических и многоэтнических районов. Чаще всего "предсказания" героя — плод фантазии и красноречия. Но когда дети-беспризорники просят Рамзеса найти их исчезнувшего друга, у медиума возникает настоящее видение.Кожитор также больше сосредоточен на живописном районе и его жителях, чем на отдельных героях. Визионерский стиль режиссера в новой картине идеально подчеркивает динамичную рутину пригорода.Дата выхода картины в прокат пока не определена.Фестиваль КАРО.Арт продлится до 16 октября.
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Анна Нехаева
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софия коппола, пьерфранческо фавино, неаполь, канн, что посмотреть , шарлотта бронте, люк дарденн, жан-пьер дарденн, кино и сериалы, знаменитости, каро фильм октябрь, каннский кинофестиваль
София Коппола, Пьерфранческо Фавино, Неаполь, Канн, что посмотреть , Шарлотта Бронте, Люк Дарденн, Жан-Пьер Дарденн, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Каро фильм Октябрь, Каннский кинофестиваль
08:00 13.10.2022 (обновлено: 08:03 13.10.2022)
 

Каннские хиты в Москве: Елизавета Баварская, мафия Неаполя, новые Дарденны

© Russian World VisionКадр из фильма "Корсаж"
Кадр из фильма Корсаж
© Russian World Vision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Новые зарубежные картины, которые в последнее время нечасто выходят в российский прокат, представили на кинофестивале КАРО.Арт. В программе — неканоническая историческая драма, призер Канн "Корсаж", итальянская притча "Ностальгия", претендующая на "Оскар", необычный байопик "Эмили" об одной из сестер Бронте, криминальная история братьев Дарденн "Тори и Локита". Что нужно успеть посмотреть в Москве — в материале РИА Новости.

Мятежная королева

Фестивальный хит Мари Кройцер "Корсаж" — это новый взгляд на жизнь Елизаветы Баварской. Более известная как принцесса Сисси, она нередко становилась киноперсонажем. В этот раз ее сыграла Вики Крипс, награжденная за женскую роль на Каннском кинофестивале.
Австрийской императрице, супруге Франца Иосифа, законодательнице мод и стиля исполняется 40, что в XIX веке было важным рубежом: теперь Сисси считается женщиной в летах.
© Russian World VisionКадр из фильма "Корсаж"
Кадр из фильма Корсаж
© Russian World Vision
Кадр из фильма "Корсаж"
Она оказывается в оковах корсета не только физического, но и символического. Зацикленная на красоте и мнении окружающих Елизавета истязает себя тренировками, голодает, плавает в ледяной воде, скачет на лошади по ночам и фехтует. Все ради того, чтобы замедлить увядание.
Требует служанок все туже затягивать ей корсет, посещает дом душевнобольных, где восторгаются ее внешностью. Ждет комплиментов на светских мероприятиях, позирует для портрета. В погоне за молодостью Сисси упускает из вида страдания близких: дочери нездоровится, а сын переживает из-за флирта Елизаветы с конюхом.
© Russian World VisionКадр из фильма "Корсаж"
Кадр из фильма Корсаж
1 из 3
Кадр из фильма "Корсаж"
© Russian World Vision
© Russian World Vision

Сцена из фильма "Корсаж"

Кадр из фильма Корсаж
2 из 3

Сцена из фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
© Russian World Vision

Фрагмент фильма "Корсаж"

Кадр из фильма Корсаж
3 из 3

Фрагмент фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
1 из 3
Кадр из фильма "Корсаж"
© Russian World Vision
2 из 3

Сцена из фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
3 из 3

Фрагмент фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
Лента многослойна, как и наряды того времени. В ней затрагивается столько тем, что сложно назвать ее просто исторической драмой. Кройцер говорит со зрителем о принятии себя и собственного положения в обществе, объективизации женщин в XIX веке, эйджизме, социальных ограничениях.
© Russian World VisionКадр из фильма "Корсаж"
Кадр из фильма Корсаж
© Russian World Vision
Кадр из фильма "Корсаж"
Сисси предстает женщиной, опережающей свое время. Смешивая реальную биографию с вымыслом, режиссер показывает Сисси как беспокойную и мятежную натуру. Хотя она старается следовать королевскому и социальному протоколу: быть красивой, кроткой и заботливой женой, ответственной матерью.
В "Корсаже" мы погружаемся в атмосферу кризиса среднего возраста под меланхоличные и медитативные баллады. Основной становится "She was" певицы Camille (она выступает с группой Nouvelle Vague, выпускающей каверы популярных панк-рок, пост-панк и нью-вейв композиций).
© Russian World VisionКадр из фильма "Корсаж"
Кадр из фильма Корсаж
1 из 3
Кадр из фильма "Корсаж"
© Russian World Vision
© Russian World Vision

Сцена из фильма "Корсаж"

Кадр из фильма Корсаж
2 из 3

Сцена из фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
© Russian World Vision

Фрагмент фильма "Корсаж"

Кадр из фильма Корсаж
3 из 3

Фрагмент фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
1 из 3
Кадр из фильма "Корсаж"
© Russian World Vision
2 из 3

Сцена из фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
3 из 3

Фрагмент фильма "Корсаж"

© Russian World Vision
Елизавета Баварская выглядит и ведет себя как протофеминистка, но ее попытки отвоевать личную свободу наталкиваются на неприятие и отторжение со стороны тех, кому повезло быть более привилегированными, — мужчин.
Фильм выйдет в российский прокат 20 октября.
© Russian World VisionКадр из фильма "Корсаж"
Кадр из фильма Корсаж
© Russian World Vision
Кадр из фильма "Корсаж"

Братья-гуманисты

Другой призер Каннского фестиваля — картина гуманистов Люка и Жан-Пьера Дарденн "Тори и Локита". Трогательная история о беженцах в Бельгии — хорошая возможность познакомиться с творчеством тандема (если вы еще не смотрели их фильмы).
Нелегальных мигрантов из Бенина — 15-летнюю Локиту и девятилетнего Тори — не могут депортировать из-за юного возраста, поэтому они живут в детском доме. Для получения разрешения на пребывание в стране им надо доказать родство, но герои отказываются делать ДНК-тест. Пока идут бюрократические разбирательства, Локита устраивается в пиццерию, в которой приторговывают незаконными веществами.
© Archipel 35 (2022) Кадр из фильма "Тори и Локита"
Кадр из фильма Тори и Локита
© Archipel 35 (2022)
Кадр из фильма "Тори и Локита"
Режиссеры намеренно не утяжеляют повествование деталями и нанизыванием сюжетных линий. Главный акцент — на доверительных и теплых отношениях персонажей, как они оберегают друг друга. Не забывают показать и то, с какой жестокостью Тори и Локите приходится сталкиваться там, куда они приехали за благополучием.
© Archipel 35 (2022)Кадр из фильма "Тори и Локита"
Кадр из фильма Тори и Локита
1 из 2
Кадр из фильма "Тори и Локита"
© Archipel 35 (2022)
© Archipel 35 (2022)

Сцена из фильма "Тори и Локита"

Кадр из фильма Тори и Локита
2 из 2

Сцена из фильма "Тори и Локита"

© Archipel 35 (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Тори и Локита"
© Archipel 35 (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Тори и Локита"

© Archipel 35 (2022)
Дарденны напоминают, что миграционный кризис все так же актуален, бюрократические проблемы никуда не исчезли, но взаимопомощь и доброе отношение помогают со всем справиться.
"Тори и Локита" станет фильмом закрытия фестиваля, дата российского релиза не определена.
© Archipel 35 (2022) Кадр из фильма "Тори и Локита"
Кадр из фильма Тори и Локита
© Archipel 35 (2022)
Кадр из фильма "Тори и Локита"

Итальянская ностальгия

Еще один участник Канн и номинант на "Оскар" от Италии — фильм "Ностальгия" Марио Мартоне с Пьерфранческо Фавино.
Актер, успевший поработать на родине и в Голливуде ("Ночь в музее", "Ангелы и демоны", "Хроники Нарнии"), аутентично смотрится в антураже Неаполя.
© ПилоткиноКадр из фильма "Ностальгия"
Кадр из фильма Ностальгия
© Пилоткино
Кадр из фильма "Ностальгия"
Фавино играет Феличе, который приезжает в родной город после 40-летнего отсутствия. От своего прошлого он вряд ли избавится.
Не обходится без мафии, старых обид и споров, родственных связей и харизматичных персонажей.
© ПилоткиноКадр из фильма "Ностальгия"
Кадр из фильма Ностальгия
1 из 3
Кадр из фильма "Ностальгия"
© Пилоткино
© Пилоткино

Сцена из фильма "Ностальгия"

Кадр из фильма Ностальгия
2 из 3

Сцена из фильма "Ностальгия"

© Пилоткино
© Пилоткино

Фрагмент фильма "Ностальгия"

Кадр из фильма Ностальгия
3 из 3

Фрагмент фильма "Ностальгия"

© Пилоткино
1 из 3
Кадр из фильма "Ностальгия"
© Пилоткино
2 из 3

Сцена из фильма "Ностальгия"

© Пилоткино
3 из 3

Фрагмент фильма "Ностальгия"

© Пилоткино
Но главный акцент вовсе не на Феличе, а на Неаполе. Не каждому режиссеру удается так передать атмосферу этого приморского города. Пожалуй, по колоритности с "Ностальгией" может соревноваться только Маттео Гарроне.
Его "Гоморра" по понятным причинам была сосредоточена на местной мафии. Мартоне же каждым кадром воспевает старинные улочки с брусчаткой, неидеальные здания с граффити и, кажется, сам воздух Неаполя — в кадре все по-сказочному преображается, да так, что город становится одним из героев картины.
В российский прокат картина выйдет 3 ноября.
© ПилоткиноКадр из фильма "Ностальгия"
Кадр из фильма Ностальгия
1 из 3
Кадр из фильма "Ностальгия"
© Пилоткино
© Пилоткино

Сцена из фильма "Ностальгия"

Кадр из фильма Ностальгия
2 из 3

Сцена из фильма "Ностальгия"

© Пилоткино
© Пилоткино

Фрагмент фильма "Ностальгия"

Кадр из фильма Ностальгия
3 из 3

Фрагмент фильма "Ностальгия"

© Пилоткино
1 из 3
Кадр из фильма "Ностальгия"
© Пилоткино
2 из 3

Сцена из фильма "Ностальгия"

© Пилоткино
3 из 3

Фрагмент фильма "Ностальгия"

© Пилоткино

А что еще?

В программе заявлена еще одна костюмная история, участник кинофестиваля в Торонто, фильм "Эмили". Лента режиссера Фрэнсис О’Коннор — о своенравной Эмили Бронте, которая в традициях своего времени живет в родовом поместье в Йоркшире под надзором старших. Замкнутый круг общения тяготит ее, поэтому, когда в доме появляется постоялец — викарий Уильям Уэйтман, Эмили сразу влюбляется в него.
© Arenamedia (2022)Кадр из фильма "Эмили"
Кадр из фильма Эмили
1 из 2
Кадр из фильма "Эмили"
© Arenamedia (2022)
© Arenamedia (2022)

Сцена из фильма "Эмили"

Кадр из фильма Эмили
2 из 2

Сцена из фильма "Эмили"

© Arenamedia (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Эмили"
© Arenamedia (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Эмили"

© Arenamedia (2022)
Отказываясь следовать общепринятым нормам, героиня в духе "Маленьких женщин" пытается самостоятельно обрести свой путь и счастье.
Фильм выйдет в прокат 17 ноября.
© Arenamedia (2022)Кадр из фильма "Эмили"
Кадр из фильма Эмили
© Arenamedia (2022)
Кадр из фильма "Эмили"
Не менее колоритен фильм "Сыновья Рамзеса" Клемана Кожитора о ясновидящем из парижского Ла-Гутт-д`Ор, одного из самых космополитических и многоэтнических районов. Чаще всего "предсказания" героя — плод фантазии и красноречия. Но когда дети-беспризорники просят Рамзеса найти их исчезнувшего друга, у медиума возникает настоящее видение.
© Agence Culturelle Grand Est (2022)Кадр из фильма "Сыновья Рамзеса"
Кадр из фильма Сыновья Рамзеса
1 из 2
Кадр из фильма "Сыновья Рамзеса"
© Agence Culturelle Grand Est (2022)
© Agence Culturelle Grand Est (2022)

Сцена из фильма "Сыновья Рамзеса"

Кадр из фильма Сыновья Рамзеса
2 из 2

Сцена из фильма "Сыновья Рамзеса"

© Agence Culturelle Grand Est (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Сыновья Рамзеса"
© Agence Culturelle Grand Est (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Сыновья Рамзеса"

© Agence Culturelle Grand Est (2022)
Кожитор также больше сосредоточен на живописном районе и его жителях, чем на отдельных героях. Визионерский стиль режиссера в новой картине идеально подчеркивает динамичную рутину пригорода.
Дата выхода картины в прокат пока не определена.
Фестиваль КАРО.Арт продлится до 16 октября.
Кадр из фильма Эмили
11 октября, 07:34Культура
В Москве состоятся показы фильмов зарубежных фестивалей
 
КультураСофия КопполаПьерфранческо ФавиноНеапольКаннчто посмотретьШарлотта БронтеЛюк ДарденнЖан-Пьер ДарденнКино и сериалыЗнаменитостиКаро фильм ОктябрьКаннский кинофестиваль
 
 
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