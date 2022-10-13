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На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских - РИА Новости, 13.10.2022
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На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских - РИА Новости, 13.10.2022
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:29
2022-10-13T18:29
андрей крутских
россия
безопасность
кибербезопасность
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."На Россию в год совершается по разным категориям учета сотни тысяч, а то и миллионы враждебных кибератак. Была цифра сто в год проведения у нас чемпионата мира по футболу, с целью срыва только этого мероприятия на Россию было совершено 25 млн киберпокушений", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
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андрей крутских, россия, безопасность, кибербезопасность
Андрей Крутских, Россия, Безопасность, Кибербезопасность
18:29 13.10.2022
 
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских

Спецпредставитель президента Крутских: на Россию совершаются миллионы кибератак в год

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских
Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента РФ по информационной и кибербезопасности Андрей Крутских. Архивное фото
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"На Россию в год совершается по разным категориям учета сотни тысяч, а то и миллионы враждебных кибератак. Была цифра сто в год проведения у нас чемпионата мира по футболу, с целью срыва только этого мероприятия на Россию было совершено 25 млн киберпокушений", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:14
Хакеры из России атаковали сайты американских аэропортов, сообщили СМИ
 
Андрей КрутскихРоссияБезопасностьКибербезопасность
 
 
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