https://ria.ru/20221013/kiberataki-1823824752.html
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских - РИА Новости, 13.10.2022
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:29
2022-10-13T18:29
2022-10-13T18:29
андрей крутских
россия
безопасность
кибербезопасность
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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."На Россию в год совершается по разным категориям учета сотни тысяч, а то и миллионы враждебных кибератак. Была цифра сто в год проведения у нас чемпионата мира по футболу, с целью срыва только этого мероприятия на Россию было совершено 25 млн киберпокушений", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".
https://ria.ru/20221010/khakery-1822934714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей крутских, россия, безопасность, кибербезопасность
Андрей Крутских, Россия, Безопасность, Кибербезопасность
На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских
Спецпредставитель президента Крутских: на Россию совершаются миллионы кибератак в год