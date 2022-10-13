https://ria.ru/20221013/kiberataki-1823824752.html

На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских

На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских - РИА Новости, 13.10.2022

На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил Крутских

На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:29

2022-10-13T18:29

2022-10-13T18:29

андрей крутских

россия

безопасность

кибербезопасность

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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. На Россию совершаются миллионы враждебных кибератак в год, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских."На Россию в год совершается по разным категориям учета сотни тысяч, а то и миллионы враждебных кибератак. Была цифра сто в год проведения у нас чемпионата мира по футболу, с целью срыва только этого мероприятия на Россию было совершено 25 млн киберпокушений", - сказал он, выступая на Международной конференции по информационной безопасности "Kuban CSC 2022".

https://ria.ru/20221010/khakery-1822934714.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

андрей крутских, россия, безопасность, кибербезопасность