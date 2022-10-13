https://ria.ru/20221013/kiber-1823757498.html

Россия не допустила нарушений работы киберструктур, сообщил Совбез

Россия не допустила нарушений работы киберструктур, сообщил Совбез - РИА Новости, 13.10.2022

Россия не допустила нарушений работы киберструктур, сообщил Совбез

Большая работа по повышению устойчивости российской критической информационной инфраструктуры (КИИ), проведенная в последние годы, принесла свои плоды – с... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:41

2022-10-13T15:41

2022-10-13T16:30

россия

кибербезопасность

кибератаки

совет безопасности рф

сергей бойко

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СОЧИ, 13 окт - РИА Новости. Большая работа по повышению устойчивости российской критической информационной инфраструктуры (КИИ), проведенная в последние годы, принесла свои плоды – с момента начала специальной военной операции не допущено серьезных нарушений функционирования КИИ из-за кибератак извне, заявил РИА Новости начальник департамента проблем безопасности в информационной сфере аппарата Совета безопасности РФ Сергей Бойко."Несмотря на то, что число компьютерных атак на нашу инфраструктуру неуклонно растет, устойчивость инфраструктуры подтверждает тот факт, что серьезных нарушений, которые повлекли бы вывод из строя объектов критической информационной структуры, мы в настоящее время не имеем", - сказал он в беседе с агентством.По словам Бойко, это заслуга той подготовительной работы, которая велась, тех решений, которые принимались на уровне руководства страны, тех законодательных и подзаконных актов, нормативных актов федеральных органов - регуляторов, которые были на предыдущих этапах."Вся эта подготовительная работа позволила создать достаточно надежную устойчивую информационную инфраструктуру, обеспечила возможность защиты от компьютерных атак и поэтому возникающие проблемные вопросы оперативно находят свое решение. С учетом того, что все сферы жизнедеятельности у нас функционируют устойчиво, у нас нет никаких нарушений, сбоев, это свидетельствует о том, что мы на правильном пути", - отметил он."Отдельные проблемные вопросы остаются, мы о них знаем и прилагаем все усилия для их незамедлительного решения, чтобы все элементы информационной инфраструктуры функционировали безопасно, надежно и стабильно", - подчеркнул он.К объектам КИИ относятся сети и информационные системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта, кредитно-финансовой сферы и другие.

https://ria.ru/20221011/kiberugrozy-1823076273.html

https://ria.ru/20220826/ddos-ataka-1812322755.html

https://ria.ru/20221010/khakery-1822934714.html

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россия, кибербезопасность, кибератаки, совет безопасности рф, сергей бойко