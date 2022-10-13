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Херсонские власти назвали регион законной частью России - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/kherson-1823596305.html
Херсонские власти назвали регион законной частью России
Херсонские власти назвали регион законной частью России - РИА Новости, 13.10.2022
Херсонские власти назвали регион законной частью России
Херсонская область является законной частью Российской Федерации, резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет для региона никакого значения, заявил РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:59
2022-10-13T10:16
россия
оон
херсонская область
в мире
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Херсонская область является законной частью Российской Федерации, резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет для региона никакого значения, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран."Мы провели референдум согласно всем международным нормам и стандартам, принятым в том числе ООН. Люди сделали свой выбор, они пошли на референдум, проголосовали. Они имели на это право. Херсонская область является законной частью и полноценным субъектом Российской Федерации, принятая резолюция не имеет для нас никакого значения", - сказал Стремоусов агентству.По его мнению, европейские страны сегодня не в состоянии принимать самостоятельные взвешенные внешнеполитические решения и являются подневольными.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221012/kherson-1823328047.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/kherson-1823590219.html
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россия, оон, херсонская область , в мире
Россия, ООН, Херсонская область , В мире, Специальная военная операция на Украине
09:59 13.10.2022 (обновлено: 10:16 13.10.2022)
 
Херсонские власти назвали регион законной частью России

Херсонские власти: резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет значения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Херсонская область является законной частью Российской Федерации, резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет для региона никакого значения, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 12:06Специальная военная операция на Украине
В Херсоне обнаружили тайник с оружием и формой НАТО
"Мы провели референдум согласно всем международным нормам и стандартам, принятым в том числе ООН. Люди сделали свой выбор, они пошли на референдум, проголосовали. Они имели на это право. Херсонская область является законной частью и полноценным субъектом Российской Федерации, принятая резолюция не имеет для нас никакого значения", - сказал Стремоусов агентству.
По его мнению, европейские страны сегодня не в состоянии принимать самостоятельные взвешенные внешнеполитические решения и являются подневольными.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:23В России
Власти: у ВСУ нет шансов прорваться в Херсон
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНХерсонская областьВ мире
 
 
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