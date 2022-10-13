09:59 13.10.2022 (обновлено: 10:16 13.10.2022)
Херсонские власти назвали регион законной частью России
Херсонские власти: резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет значения
Билборд в Херсоне. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Херсонская область является законной частью Российской Федерации, резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет для региона никакого значения, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран.
"Мы провели референдум согласно всем международным нормам и стандартам, принятым в том числе ООН. Люди сделали свой выбор, они пошли на референдум, проголосовали. Они имели на это право. Херсонская область является законной частью и полноценным субъектом Российской Федерации, принятая резолюция не имеет для нас никакого значения", - сказал Стремоусов агентству.
По его мнению, европейские страны сегодня не в состоянии принимать самостоятельные взвешенные внешнеполитические решения и являются подневольными.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.