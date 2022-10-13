https://ria.ru/20221013/kherson-1823596305.html

Херсонские власти назвали регион законной частью России

Херсонские власти назвали регион законной частью России - РИА Новости, 13.10.2022

Херсонские власти назвали регион законной частью России

Херсонская область является законной частью Российской Федерации, резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет для региона никакого значения, заявил РИА... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:59

2022-10-13T09:59

2022-10-13T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Херсонская область является законной частью Российской Федерации, резолюция ГА ООН о непризнании референдума не имеет для региона никакого значения, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.За антироссийскую резолюцию ГА ООН о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях проголосовали 143 страны, пять - Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия, Никарагуа – проголосовали против. 35 стран, в том числе Индия и Китай, воздержались, еще 10 не принимали участие в голосовании, среди них Азербайджан, Венесуэла, Иран."Мы провели референдум согласно всем международным нормам и стандартам, принятым в том числе ООН. Люди сделали свой выбор, они пошли на референдум, проголосовали. Они имели на это право. Херсонская область является законной частью и полноценным субъектом Российской Федерации, принятая резолюция не имеет для нас никакого значения", - сказал Стремоусов агентству.По его мнению, европейские страны сегодня не в состоянии принимать самостоятельные взвешенные внешнеполитические решения и являются подневольными.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. В поддержку такого решения в ДНР высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221012/kherson-1823328047.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/kherson-1823590219.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, оон, херсонская область , в мире