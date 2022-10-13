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В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/kherson-1823583855.html
В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск
В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск - РИА Новости, 13.10.2022
В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск
Оборона пресекла все попытки украинских войск войти в Херсонскую область, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:57
2022-10-13T09:49
специальная военная операция на украине
украина
херсон
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА новости. Оборона пресекла все попытки украинских войск войти в Херсонскую область, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале."Попытки зайти в Херсонскую область со стороны криворожского направления со стороны Дудчан, со стороны Николаевского направления с Посад-Покровского — все купированы", — написал чиновник.Он подчеркнул, что у украинских войск нет шансов войти в столицу региона.Власти готовятся к отопительному сезону, проблем с газом, электричеством, водой и продовольствием нет.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/osvedomitel-1823291159.html
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украина, херсон, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсон, Общество
08:57 13.10.2022 (обновлено: 09:49 13.10.2022)
 
В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск

Стремоусов: в Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск

Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсона со стороны ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА новости. Оборона пресекла все попытки украинских войск войти в Херсонскую область, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
"Попытки зайти в Херсонскую область со стороны криворожского направления со стороны Дудчан, со стороны Николаевского направления с Посад-Покровского — все купированы", — написал чиновник.
Он подчеркнул, что у украинских войск нет шансов войти в столицу региона.
"В городе Херсоне все спокойно, без каких-либо резких движений. Жизнь в Херсонской области потихоньку налаживается. Город Херсон живет своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось", — продолжил Стремоусов.
Власти готовятся к отопительному сезону, проблем с газом, электричеством, водой и продовольствием нет.
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В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
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