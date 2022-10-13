https://ria.ru/20221013/kherson-1823583855.html

В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск

В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск - РИА Новости, 13.10.2022

В Херсонской области пресекли попытки наступления украинских войск

Оборона пресекла все попытки украинских войск войти в Херсонскую область, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:57

2022-10-13T08:57

2022-10-13T09:49

специальная военная операция на украине

украина

херсон

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА новости. Оборона пресекла все попытки украинских войск войти в Херсонскую область, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале."Попытки зайти в Херсонскую область со стороны криворожского направления со стороны Дудчан, со стороны Николаевского направления с Посад-Покровского — все купированы", — написал чиновник.Он подчеркнул, что у украинских войск нет шансов войти в столицу региона.Власти готовятся к отопительному сезону, проблем с газом, электричеством, водой и продовольствием нет.В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, их продвижение было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/osvedomitel-1823291159.html

https://ria.ru/20221012/kherson-1823370241.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, херсон, общество