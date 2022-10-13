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Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/kharkov-1823859149.html
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове
Звуки взрывов слышны в Харькове, сообщает украинское информационное агентство УНИАН. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:06
2022-10-13T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Харькове, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков
21:06 13.10.2022
 
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове

Украинское агентство УНИАН сообщило о звуках взрывов в Харькове

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Харькове, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
"Сообщают о звуках взрывов в Харькове", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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