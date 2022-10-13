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Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове
Звуки взрывов слышны в Харькове, сообщает украинское информационное агентство УНИАН. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:06
2022-10-13T21:06
2022-10-13T21:06
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в Харькове, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, украина, харьков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Харькове
Украинское агентство УНИАН сообщило о звуках взрывов в Харькове