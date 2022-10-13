https://ria.ru/20221013/katar-1823636609.html

Отношения между Москвой и Дохой развиваются успешно, заявил Путин

Отношения между Москвой и Дохой развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Отношения между Москвой и Дохой развиваются успешно, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани отметил успешное развитие отношений Москвой и Дохой и сказал, что... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:42

2022-10-13T11:42

2022-10-13T11:57

россия

в мире

катар

владимир путин

тамим бен хамад аль тани

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани отметил успешное развитие отношений Москвой и Дохой и сказал, что будет рад видеть монарха в России."Отношения между Катаром и России развиваются успешно. У нас объем товарооборота пока небольшой, но имеет тенденцию к увеличению. Благодаря вашему участию непосредственном осуществляется и инвестиционная деятельность, и надо сказать, что она очень диверсифицирована, по самым разным направлениям осуществляются инвестиции", - сказал Путин.Президент РФ добавил, что речь идет в том числе и о таких востребованных сегодня направлениях, как фармацевтика, производство удобрений, инфраструктура. Он добавил, что "это очень интересно, и мы будем продолжать это делать, с удовольствием". "Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани