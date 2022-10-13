https://ria.ru/20221013/katar-1823636609.html
Отношения между Москвой и Дохой развиваются успешно, заявил Путин
Отношения между Москвой и Дохой развиваются успешно, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Отношения между Москвой и Дохой развиваются успешно, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани отметил успешное развитие отношений Москвой и Дохой и сказал, что... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:42
2022-10-13T11:42
2022-10-13T11:57
россия
в мире
катар
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани отметил успешное развитие отношений Москвой и Дохой и сказал, что будет рад видеть монарха в России."Отношения между Катаром и России развиваются успешно. У нас объем товарооборота пока небольшой, но имеет тенденцию к увеличению. Благодаря вашему участию непосредственном осуществляется и инвестиционная деятельность, и надо сказать, что она очень диверсифицирована, по самым разным направлениям осуществляются инвестиции", - сказал Путин.Президент РФ добавил, что речь идет в том числе и о таких востребованных сегодня направлениях, как фармацевтика, производство удобрений, инфраструктура. Он добавил, что "это очень интересно, и мы будем продолжать это делать, с удовольствием". "Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221012/emiraty-1823208166.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, катар, владимир путин, тамим бен хамад аль тани
Россия, В мире, Катар, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани
11:42 13.10.2022 (обновлено: 11:57 13.10.2022)
Отношения между Москвой и Дохой развиваются успешно, заявил Путин
Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Катаром
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани отметил успешное развитие отношений Москвой и Дохой и сказал, что будет рад видеть монарха в России.
"Отношения между Катаром и России развиваются успешно. У нас объем товарооборота пока небольшой, но имеет тенденцию к увеличению. Благодаря вашему участию непосредственном осуществляется и инвестиционная деятельность, и надо сказать, что она очень диверсифицирована, по самым разным направлениям осуществляются инвестиции", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что речь идет в том числе и о таких востребованных сегодня направлениях, как фармацевтика, производство удобрений, инфраструктура. Он добавил, что "это очень интересно, и мы будем продолжать это делать, с удовольствием". "Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть. Как и договаривались, будем рады видеть вас и в России", - сказал Путин.