Рейтинг@Mail.ru
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/iran-1823642542.html
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов - РИА Новости, 13.10.2022
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов
Для своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном необходимо подготовить инфраструктуру и порты, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:58
2022-10-13T11:58
экономика
иран
россия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_434a299cefb34c4491e4988a5945e338.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном необходимо подготовить инфраструктуру и порты, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.По его словам, ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для работы в энергетической сфере, однако существует проблема, связанная с неподготовленностью инфраструктуры."К примеру, если мы хотим, чтобы осуществлялись своп и торговля нефтью между Ираном и Россией, то существует проблема с нашими портами, инфраструктура слаба как у российской стороны, так и у Ирана", - сказал он в ходе Российской энергетической недели.По его словам, необходимо провести работы по углублению дна.Другой вопрос, отметил он, это слабое железнодорожное сообщение, укреплению нуждается работы по международному транспортному коридору "Север-Юг", что позволит сократить расходы на транспортировку примерно на 50%, как и сэкономит время.Асадзаде также отметил на необходимость унификации тарифов.
https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html
https://ria.ru/20221013/oon-1823554916.html
иран
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147bea16ac3fd281f3969c972a3df240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, иран, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Иран, Россия, Евразийский экономический союз
11:58 13.10.2022
 
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов

Миннефти Ирана: надо подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов с Россией

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном необходимо подготовить инфраструктуру и порты, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.
По его словам, ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для работы в энергетической сфере, однако существует проблема, связанная с неподготовленностью инфраструктуры.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
11:16
Иран считает санкции против России преступлением, заявили в Тегеране
"К примеру, если мы хотим, чтобы осуществлялись своп и торговля нефтью между Ираном и Россией, то существует проблема с нашими портами, инфраструктура слаба как у российской стороны, так и у Ирана", - сказал он в ходе Российской энергетической недели.
По его словам, необходимо провести работы по углублению дна.
Другой вопрос, отметил он, это слабое железнодорожное сообщение, укреплению нуждается работы по международному транспортному коридору "Север-Юг", что позволит сократить расходы на транспортировку примерно на 50%, как и сэкономит время.
Асадзаде также отметил на необходимость унификации тарифов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссиии в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке
00:35
Иран и еще девять стран не голосовали по антироссийской резолюции в ГА ООН
 
ЭкономикаИранРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала