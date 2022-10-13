https://ria.ru/20221013/iran-1823642542.html
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов - РИА Новости, 13.10.2022
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов
Для своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном необходимо подготовить инфраструктуру и порты, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:58
2022-10-13T11:58
2022-10-13T11:58
экономика
иран
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном необходимо подготовить инфраструктуру и порты, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.По его словам, ЕАЭС обладает хорошим потенциалом для работы в энергетической сфере, однако существует проблема, связанная с неподготовленностью инфраструктуры."К примеру, если мы хотим, чтобы осуществлялись своп и торговля нефтью между Ираном и Россией, то существует проблема с нашими портами, инфраструктура слаба как у российской стороны, так и у Ирана", - сказал он в ходе Российской энергетической недели.По его словам, необходимо провести работы по углублению дна.Другой вопрос, отметил он, это слабое железнодорожное сообщение, укреплению нуждается работы по международному транспортному коридору "Север-Юг", что позволит сократить расходы на транспортировку примерно на 50%, как и сэкономит время.Асадзаде также отметил на необходимость унификации тарифов.
https://ria.ru/20221013/iran-1823625057.html
https://ria.ru/20221013/oon-1823554916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иран, россия, евразийский экономический союз
Экономика, Иран, Россия, Евразийский экономический союз
Миннефти Ирана призвало подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов
Миннефти Ирана: надо подготовить инфраструктуру для свопа энергоресурсов с Россией
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Для своповых поставок энергоресурсов между Россией и Ираном необходимо подготовить инфраструктуру и порты, заявил заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде.
По его словам, ЕАЭС
обладает хорошим потенциалом для работы в энергетической сфере, однако существует проблема, связанная с неподготовленностью инфраструктуры.
"К примеру, если мы хотим, чтобы осуществлялись своп и торговля нефтью между Ираном и Россией, то существует проблема с нашими портами, инфраструктура слаба как у российской стороны, так и у Ирана", - сказал он в ходе Российской энергетической недели.
По его словам, необходимо провести работы по углублению дна.
Другой вопрос, отметил он, это слабое железнодорожное сообщение, укреплению нуждается работы по международному транспортному коридору "Север-Юг", что позволит сократить расходы на транспортировку примерно на 50%, как и сэкономит время.
Асадзаде также отметил на необходимость унификации тарифов.