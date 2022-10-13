https://ria.ru/20221013/iran-1823606069.html
В России пройдут Дни культуры Ирана
В России пройдут Дни культуры Ирана - РИА Новости, 13.10.2022
В России пройдут Дни культуры Ирана
В России в 2023 году пройдут Дни культуры Ирана, сообщает министерство культуры. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:05
2022-10-13T11:05
2022-10-13T11:05
культура
новости культуры
алла манилова
россия
иран
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России в 2023 году пройдут Дни культуры Ирана, сообщает министерство культуры.Об их проведении договорились на встрече статс-секретаря – замминистра культуры РФ Аллы Маниловой и замглавы Организации по культуре и исламским связям Ирана Хоссейна Рузбехи. Стороны обсудили наращивание сотрудничества двух стран в сфере культуры."Члены иранской делегации позитивно восприняли предложение российской стороны об организации данного события не только в столице, но и в регионах", — сообщили в ведомстве.По словам Маниловой, сотрудничество двух стран в сфере культуры является "непрерывным и приоритетным" для ведомства. Также Манилова подтвердила готовность провести в 2023 году в Тегеране форум для "подробного обсуждения вопросов культурного сотрудничества в пятистороннем формате, в том числе в части разработки соответствующего соглашения о сотрудничестве в сфере культуры". Иранская сторона поддержала инициативу.Ранее в 2022 году при поддержке Минкультуры РФ прошли Дни культуры Беларуси, Армении, Узбекистана.
https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, алла манилова, россия, иран, тегеран (город)
Культура, Новости культуры, Алла Манилова, Россия, Иран, Тегеран (город)
В России пройдут Дни культуры Ирана
Минкультуры сообщило, что Дни культуры Ирана пройдут в России в 2023 году
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России в 2023 году пройдут Дни культуры Ирана, сообщает министерство культуры.
Об их проведении договорились на встрече статс-секретаря – замминистра культуры РФ Аллы Маниловой и замглавы Организации по культуре и исламским связям Ирана Хоссейна Рузбехи. Стороны обсудили наращивание сотрудничества двух стран в сфере культуры.
"Члены иранской делегации позитивно восприняли предложение российской стороны об организации данного события не только в столице, но и в регионах", — сообщили в ведомстве.
По словам Маниловой, сотрудничество двух стран в сфере культуры является "непрерывным и приоритетным" для ведомства.
Также Манилова подтвердила готовность провести в 2023 году в Тегеране форум для "подробного обсуждения вопросов культурного сотрудничества в пятистороннем формате, в том числе в части разработки соответствующего соглашения о сотрудничестве в сфере культуры". Иранская сторона поддержала инициативу.
Ранее в 2022 году при поддержке Минкультуры РФ прошли Дни культуры Беларуси, Армении, Узбекистана.