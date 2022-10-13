https://ria.ru/20221013/iran-1823606069.html

В России пройдут Дни культуры Ирана

В России пройдут Дни культуры Ирана - РИА Новости, 13.10.2022

В России пройдут Дни культуры Ирана

В России в 2023 году пройдут Дни культуры Ирана, сообщает министерство культуры. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:05

2022-10-13T11:05

2022-10-13T11:05

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новости культуры

алла манилова

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России в 2023 году пройдут Дни культуры Ирана, сообщает министерство культуры.Об их проведении договорились на встрече статс-секретаря – замминистра культуры РФ Аллы Маниловой и замглавы Организации по культуре и исламским связям Ирана Хоссейна Рузбехи. Стороны обсудили наращивание сотрудничества двух стран в сфере культуры."Члены иранской делегации позитивно восприняли предложение российской стороны об организации данного события не только в столице, но и в регионах", — сообщили в ведомстве.По словам Маниловой, сотрудничество двух стран в сфере культуры является "непрерывным и приоритетным" для ведомства. Также Манилова подтвердила готовность провести в 2023 году в Тегеране форум для "подробного обсуждения вопросов культурного сотрудничества в пятистороннем формате, в том числе в части разработки соответствующего соглашения о сотрудничестве в сфере культуры". Иранская сторона поддержала инициативу.Ранее в 2022 году при поддержке Минкультуры РФ прошли Дни культуры Беларуси, Армении, Узбекистана.

https://ria.ru/20221006/muzyka-1821965780.html

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Елена Громова

новости культуры, алла манилова, россия, иран, тегеран (город)