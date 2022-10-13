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Процедура выборов президента Ирака - РИА Новости, 13.10.2022
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Процедура выборов президента Ирака
Процедура выборов президента Ирака - РИА Новости, 13.10.2022
Процедура выборов президента Ирака
Согласно Конституции, Ирак является парламентской республикой. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:16
2022-10-13T03:16
справки
ирак
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Согласно Конституции, Ирак является парламентской республикой.Президент республики является главой государства и символом единства нации, обеспечивает соблюдение Конституции и сохранение независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Ирака. Президент Ирака избирается на четыре года депутатами парламента, при этом он может переизбираться на второй срок, но только один раз.Согласно политическим договоренностям, президент Ирака должен быть этническим курдом (премьер-министр всегда шиит, а спикер парламента – суннит).Президентские выборы проводятся в течение тридцати дней со дня проведения первой сессии парламента.Парламентские выборы в Ираке прошли в октябре 2021 года. Первая сессия нового состава Совета представителей (парламента) прошла 9 января.Совет представителей Ирака планировал избрать президента 7 февраля 2022 года на своем втором заседании, но оно не состоялось из-за политических разногласий между фракциями.8 февраля спикер Совета представителей Ирака Мухаммед аль-Халбуси объявил о повторном начале процедуры выдвижения кандидатов на пост главы государства. 22 февраля он сообщил, что депутаты соберутся в первые выходные марта, чтобы избрать президента. 1 марта Федеральный верховный суд Ирака постановил, что решение о перезапуске процедуры противоречит конституции, и заявил, что его должен принимать парламент, а не лично спикер. Президентские выборы, запланированные на начало марта, были отменены. 6 марта Совет представителей Ирака объявил о повторном начале процедуры выдвижения кандидатов на пост президента страны.Голосование по кандидатам в президенты Ирака прошло 26 марта, но иракские законодатели вновь не смогли избрать нового президента страны из-за отсутствия кворума в парламенте. Спустя почти год после парламентских выборов иракские политики так и не смогли определиться с кандидатами на пост президента и премьер-министра страны. Разногласия в итоге вылились в столкновения на улицах. В начале октября демонстранты в Багдаде решили прекратить акцию протеста в центре Багдада и дать политическим силам срок до 25 октября, чтобы выйти из политического кризиса, пригрозив усилением протестов и потребовав формирования переходного правительства под эгидой ООН. Ожидается, что новое голосование в парламенте по кандидатам в президенты Ирака пройдет 13 октября 2022 года. В соответствии с законом "О должности президента Республики Ирак" (2012), кандидат на пост президента должен соответствовать следующим требованиям: быть иракцем по рождению, его родители также должны быть иракцами; быть не моложе 40 лет; иметь законченное высшее образование; иметь хорошую репутацию и политический опыт, "быть известным своей честностью, справедливостью и верностью Родине", не иметь судимостей.Кандидаты подают документы для выдвижения в президиум Совета представителей в течение трех дней.Документы кандидатов проходят проверку специальными комиссиями, а затем в Высшем судебном совете.Председатель Совета представителей объявляет имена кандидатов на пост президента республики.Голосование по кандидатам в президенты проводится в ходе специальной сессии парламента.Чтобы быть избранным кандидату необходимо набрать две трети голосов членов парламента. Верховный суд постановил, что кандидата в президенты должны поддержать 220 депутатов, численность парламента Ирака – 329 человек. Если ни один из кандидатов не набирает необходимого большинства, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре большинство голосов, объявляется президентом.Если выдвинут только один кандидат в президенты, то голосование проводится по одной кандидатуре. Кандидат считается избранным, если он получит две трети голосов от числа членов парламента.Срок полномочий президента заканчивается одновременно с окончанием срока полномочий парламента.Президент продолжает исполнять свои обязанности до окончания выборов в новый Совет представителей и избрания нового президента.В случае, если должность президента республики по какой-либо причине становится вакантной, парламент избирает нового президента на оставшийся срок президентских полномочий в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством.Избранный президент Ирака приносит присягу перед парламентом в присутствии председателя Верховного суда.В течение 15 дней со дня избрания президент Ирака официально назначает премьер-министра от крупнейшего блока в парламенте.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, ирак
Справки, Ирак
03:16 13.10.2022
 

Процедура выборов президента Ирака

© AP Photo / Hadi MizbanРаботники избирательных комиссий подсчитывают бюллетени во время выборов в Ираке
Работники избирательных комиссий подсчитывают бюллетени во время выборов в Ираке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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Согласно Конституции, Ирак является парламентской республикой.
Президент республики является главой государства и символом единства нации, обеспечивает соблюдение Конституции и сохранение независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Ирака. Президент Ирака избирается на четыре года депутатами парламента, при этом он может переизбираться на второй срок, но только один раз.
Согласно политическим договоренностям, президент Ирака должен быть этническим курдом (премьер-министр всегда шиит, а спикер парламента – суннит).
Президентские выборы проводятся в течение тридцати дней со дня проведения первой сессии парламента.
Парламентские выборы в Ираке прошли в октябре 2021 года. Первая сессия нового состава Совета представителей (парламента) прошла 9 января.
Совет представителей Ирака планировал избрать президента 7 февраля 2022 года на своем втором заседании, но оно не состоялось из-за политических разногласий между фракциями.
8 февраля спикер Совета представителей Ирака Мухаммед аль-Халбуси объявил о повторном начале процедуры выдвижения кандидатов на пост главы государства. 22 февраля он сообщил, что депутаты соберутся в первые выходные марта, чтобы избрать президента. 1 марта Федеральный верховный суд Ирака постановил, что решение о перезапуске процедуры противоречит конституции, и заявил, что его должен принимать парламент, а не лично спикер. Президентские выборы, запланированные на начало марта, были отменены. 6 марта Совет представителей Ирака объявил о повторном начале процедуры выдвижения кандидатов на пост президента страны.
Голосование по кандидатам в президенты Ирака прошло 26 марта, но иракские законодатели вновь не смогли избрать нового президента страны из-за отсутствия кворума в парламенте. Спустя почти год после парламентских выборов иракские политики так и не смогли определиться с кандидатами на пост президента и премьер-министра страны. Разногласия в итоге вылились в столкновения на улицах. В начале октября демонстранты в Багдаде решили прекратить акцию протеста в центре Багдада и дать политическим силам срок до 25 октября, чтобы выйти из политического кризиса, пригрозив усилением протестов и потребовав формирования переходного правительства под эгидой ООН. Ожидается, что новое голосование в парламенте по кандидатам в президенты Ирака пройдет 13 октября 2022 года.
В соответствии с законом "О должности президента Республики Ирак" (2012), кандидат на пост президента должен соответствовать следующим требованиям: быть иракцем по рождению, его родители также должны быть иракцами; быть не моложе 40 лет; иметь законченное высшее образование; иметь хорошую репутацию и политический опыт, "быть известным своей честностью, справедливостью и верностью Родине", не иметь судимостей.
Кандидаты подают документы для выдвижения в президиум Совета представителей в течение трех дней.
Документы кандидатов проходят проверку специальными комиссиями, а затем в Высшем судебном совете.
Председатель Совета представителей объявляет имена кандидатов на пост президента республики.
Голосование по кандидатам в президенты проводится в ходе специальной сессии парламента.
Чтобы быть избранным кандидату необходимо набрать две трети голосов членов парламента. Верховный суд постановил, что кандидата в президенты должны поддержать 220 депутатов, численность парламента Ирака – 329 человек.
Если ни один из кандидатов не набирает необходимого большинства, проводится второй тур голосования, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре большинство голосов, объявляется президентом.
Если выдвинут только один кандидат в президенты, то голосование проводится по одной кандидатуре. Кандидат считается избранным, если он получит две трети голосов от числа членов парламента.
Срок полномочий президента заканчивается одновременно с окончанием срока полномочий парламента.
Президент продолжает исполнять свои обязанности до окончания выборов в новый Совет представителей и избрания нового президента.
В случае, если должность президента республики по какой-либо причине становится вакантной, парламент избирает нового президента на оставшийся срок президентских полномочий в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством.
Избранный президент Ирака приносит присягу перед парламентом в присутствии председателя Верховного суда.
В течение 15 дней со дня избрания президент Ирака официально назначает премьер-министра от крупнейшего блока в парламенте.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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