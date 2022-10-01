https://ria.ru/20221001/irak-1820907385.html
В Ираке протестующие потребовали изменить политический режим до 25 октября
В Ираке протестующие потребовали изменить политический режим до 25 октября - РИА Новости, 01.10.2022
В Ираке протестующие потребовали изменить политический режим до 25 октября
Демонстранты в Багдаде решили прекратить акцию протеста в центре Багдада и дать политическим силам срок до 25 октября, чтобы выйти из политического кризиса,... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T20:55
2022-10-01T20:55
2022-10-01T20:55
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ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Демонстранты в Багдаде решили прекратить акцию протеста в центре Багдада и дать политическим силам срок до 25 октября, чтобы выйти из политического кризиса, пригрозив усилением протестов и потребовав формирования переходного правительства под эгидой ООН, говорится в заявлении демонстрантов, полученным иракским информационным агентством Shafaq."Мы пожертвовали кровью, чтобы проложить путь к нашей высшей цели - цели смены режима, политического истеблишмента в Ираке, режима, который разрушил страну и истощил народ", - отметили протестующие.Они обвинили политические партии Ирака в коррупции и разделении страны по принадлежности к религиозным конфессиям, а также в продажности и службе иностранным государствам, которые "не хотят блага для объединенного Ирака и его народа"."Наша цель - изменить существующую политическую систему и обнулить весь политический процесс, чтобы иракцы могли построить новую политическую систему с конституцией и новым общественным договором, сформулированным на основе национального видения в Ираке, чтобы избавиться от гибридной системы, разработанной иностранцами, поэтому мы дадим всем политическим силам срок до 25 октября этого года для изменения политического режима, иначе мы предпримем более масштабные шаги для эскалации ситуации", - говорится в заявлении протестующих.Они также призвали к формированию "переходного правительства под международным контролем, которое возглавит элита патриотов при условии, что в нем не будет нынешних политиков, включая существующую исполнительную власть в лице Мустафы аль-Каземи".Ранее демонстранты провели массовую антиправительственную акцию протеста в центре Багдада. По данным источников в силах безопасности информагентства Shafaq, в результате столкновений и применения слезоточивого газа во время митинга между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности пострадали более 50 человек, 24 сотрудника сил правопорядка и 27 участников акции протеста.
https://ria.ru/20220928/bespilotnik-1820201848.html
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в мире, мустафа аль-каземи, ирак, багдад (город), оон
В мире, Мустафа аль-Каземи, Ирак, Багдад (город), ООН
В Ираке протестующие потребовали изменить политический режим до 25 октября
Протестующие в Ираке потребовали до 25 октября изменить политический режим
ДОХА, 1 окт - РИА Новости.
Демонстранты в Багдаде решили прекратить акцию протеста в центре Багдада и дать политическим силам срок до 25 октября, чтобы выйти из политического кризиса, пригрозив усилением протестов и потребовав формирования переходного правительства под эгидой ООН, говорится
в заявлении демонстрантов, полученным иракским информационным агентством Shafaq.
"Мы пожертвовали кровью, чтобы проложить путь к нашей высшей цели - цели смены режима, политического истеблишмента в Ираке, режима, который разрушил страну и истощил народ", - отметили протестующие.
Они обвинили политические партии Ирака в коррупции и разделении страны по принадлежности к религиозным конфессиям, а также в продажности и службе иностранным государствам, которые "не хотят блага для объединенного Ирака и его народа".
"Наша цель - изменить существующую политическую систему и обнулить весь политический процесс, чтобы иракцы могли построить новую политическую систему с конституцией и новым общественным договором, сформулированным на основе национального видения в Ираке, чтобы избавиться от гибридной системы, разработанной иностранцами, поэтому мы дадим всем политическим силам срок до 25 октября этого года для изменения политического режима, иначе мы предпримем более масштабные шаги для эскалации ситуации", - говорится в заявлении протестующих.
Они также призвали к формированию "переходного правительства под международным контролем, которое возглавит элита патриотов при условии, что в нем не будет нынешних политиков, включая существующую исполнительную власть в лице Мустафы аль-Каземи
".
Ранее демонстранты провели массовую антиправительственную акцию протеста в центре Багдада. По данным источников в силах безопасности информагентства Shafaq, в результате столкновений и применения слезоточивого газа во время митинга между демонстрантами и сотрудниками сил безопасности пострадали более 50 человек, 24 сотрудника сил правопорядка и 27 участников акции протеста.