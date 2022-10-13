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Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram* - РИА Новости, 13.10.2022
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https://ria.ru/20221013/instagram-1823857728.html
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram*
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram* - РИА Новости, 13.10.2022
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram*
Роскомнадзор опровергает информацию о восстановлении доступа к Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:55
2022-10-13T20:55
технологии
россия
украина
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Роскомнадзор опровергает информацию о восстановлении доступа к Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов крупных операторов. Уточняется, что это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Как отмечалось, информация о соответствующих работах приводилась в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) одному из операторов связи."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta*, на территории всех регионов страны", - говорится в сообщении.Уточняется, что модернизация оборудования на узлах связи ведется в соответствии с согласованными планами операторов связи по увеличению их мощности."Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение операторами связи требований к работе, порядку установки и модернизации технических средств противодействия угрозам", - добавляется в сообщении.Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221011/zakon-1823249862.html
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РИА Новости
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технологии, россия, украина, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф
Технологии, Россия, Украина, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральная прокуратура РФ
20:55 13.10.2022
 
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram*

В Роскомнадзоре опровергли информацию о восстановлении доступа к Instagram

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПокупатель держит в руках смартфоны
Покупатель держит в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупатель держит в руках смартфоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Роскомнадзор опровергает информацию о восстановлении доступа к Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов крупных операторов. Уточняется, что это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Как отмечалось, информация о соответствующих работах приводилась в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) одному из операторов связи.
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"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta*, на территории всех регионов страны", - говорится в сообщении.
Уточняется, что модернизация оборудования на узлах связи ведется в соответствии с согласованными планами операторов связи по увеличению их мощности.
"Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение операторами связи требований к работе, порядку установки и модернизации технических средств противодействия угрозам", - добавляется в сообщении.
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Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииРоссияУкраинаМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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