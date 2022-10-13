https://ria.ru/20221013/instagram-1823857728.html

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram*

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram* - РИА Новости, 13.10.2022

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram*

Роскомнадзор опровергает информацию о восстановлении доступа к Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:55

2022-10-13T20:55

2022-10-13T20:55

технологии

россия

украина

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Роскомнадзор опровергает информацию о восстановлении доступа к Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская), сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов крупных операторов. Уточняется, что это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Как отмечалось, информация о соответствующих работах приводилась в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) одному из операторов связи."Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta*, на территории всех регионов страны", - говорится в сообщении.Уточняется, что модернизация оборудования на узлах связи ведется в соответствии с согласованными планами операторов связи по увеличению их мощности."Законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность за нарушение операторами связи требований к работе, порядку установки и модернизации технических средств противодействия угрозам", - добавляется в сообщении.Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221011/zakon-1823249862.html

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технологии, россия, украина, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф