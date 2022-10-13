https://ria.ru/20221013/instagram-1823603178.html

Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон"

Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон" - РИА Новости, 13.10.2022

Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон"

Instagram* стал доступен для части абонентов связи МТС и "Мегафон" без использования VPN, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:28

2022-10-13T10:28

2022-10-13T11:04

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Instagram* стал доступен для части абонентов связи МТС и "Мегафон" без использования VPN, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов крупных операторов. Уточняется, что это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Как отмечалось, информация о соответствующих работах приводилась в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) одному из операторов связи."Мы не получали такого письма и не фиксировали в нашей сети всплеска трафика в Instagram*", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220620/zapret-1796777691.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, украина, москва, facebook, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)