10:28 13.10.2022 (обновлено: 11:04 13.10.2022)
Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон"
Instagram стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон" без использования VPN
Покупатель держит в руках телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Instagram* стал доступен для части абонентов связи МТС и "Мегафон" без использования VPN, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов крупных операторов. Уточняется, что это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Как отмечалось, информация о соответствующих работах приводилась в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) одному из операторов связи.
"Мы не получали такого письма и не фиксировали в нашей сети всплеска трафика в Instagram*", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская