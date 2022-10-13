Рейтинг@Mail.ru
Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон" - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/instagram-1823603178.html
Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон"
Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон" - РИА Новости, 13.10.2022
Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон"
Instagram* стал доступен для части абонентов связи МТС и "Мегафон" без использования VPN, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:28
2022-10-13T11:04
технологии
россия
украина
москва
facebook
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751562372_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_b88da86d0f1027b3c123016be27d257d.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Instagram* стал доступен для части абонентов связи МТС и "Мегафон" без использования VPN, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов крупных операторов. Уточняется, что это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Как отмечалось, информация о соответствующих работах приводилась в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) одному из операторов связи."Мы не получали такого письма и не фиксировали в нашей сети всплеска трафика в Instagram*", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20220620/zapret-1796777691.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751562372_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3748824a43ace4e5119fe403ecd28671.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, украина, москва, facebook, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Технологии, Россия, Украина, Москва, Facebook, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
10:28 13.10.2022 (обновлено: 11:04 13.10.2022)
 
Instagram* стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон"

Instagram стал доступен части абонентов МТС и "Мегафон" без использования VPN

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПокупатель держит в руках телефоны
Покупатель держит в руках телефоны - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Покупатель держит в руках телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Instagram* стал доступен для части абонентов связи МТС и "Мегафон" без использования VPN, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что заблокированный в России Instagram* стал доступен у части абонентов крупных операторов. Уточняется, что это совпало по срокам с ремонтом оборудования, осуществляющего блокировку сайтов. Как отмечалось, информация о соответствующих работах приводилась в письме ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) одному из операторов связи.
"Мы не получали такого письма и не фиксировали в нашей сети всплеска трафика в Instagram*", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России Instagram* и Facebook* (принадлежат Meta*) за экстремистскую деятельность, решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 15:46
Россиянин обжаловал запрет Facebook* из-за страха потерять круг общения
 
ТехнологииРоссияУкраинаМоскваFacebookГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала