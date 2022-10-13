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Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик - РИА Новости, 13.10.2022
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Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик
Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик - РИА Новости, 13.10.2022
Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик
Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских дронов, первые образцы... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:14
2022-10-13T03:38
технологии
евгений дудоров
китай
нпо "андроидная техника"
импортозамещение
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в ноябре 2022 года, заявил РИА Новости исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.Сегодня большинство российских беспилотников самолётного и коптерного типа используют электродвигатели импортного производства (в основном – Китая и стран Евросоюза)."Андроидная техника" реализует проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА. Предусматривается линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Первые образцы будут доступны уже в ноябре 2022 года", - сказал он.По словам Дудорова, в настоящее время специалисты "Андроидной техники" ведут консультации с российскими разработчиками и производителями беспилотников, которые делятся с ними своими потребностями по силовым установкам для дронов на период 2022-2025 годов.НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли своё применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер".
https://ria.ru/20220731/tsirkon-1806191983.html
https://ria.ru/20221012/tsentr-1823346017.html
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технологии, евгений дудоров, китай, нпо "андроидная техника", импортозамещение
Технологии, Евгений Дудоров, Китай, НПО "Андроидная техника", Импортозамещение
03:14 13.10.2022 (обновлено: 03:38 13.10.2022)
 
Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик

НПО "Андроидная техника": российские дроны получат отечественные электродвигатели

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСпасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат
Спасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Спасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в ноябре 2022 года, заявил РИА Новости исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.
Сегодня большинство российских беспилотников самолётного и коптерного типа используют электродвигатели импортного производства (в основном – Китая и стран Евросоюза).
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"Андроидная техника" реализует проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА. Предусматривается линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Первые образцы будут доступны уже в ноябре 2022 года", - сказал он.
По словам Дудорова, в настоящее время специалисты "Андроидной техники" ведут консультации с российскими разработчиками и производителями беспилотников, которые делятся с ними своими потребностями по силовым установкам для дронов на период 2022-2025 годов.
НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли своё применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер".
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ТехнологииЕвгений ДудоровКитайНПО "Андроидная техника"Импортозамещение
 
 
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