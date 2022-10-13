03:14 13.10.2022 (обновлено: 03:38 13.10.2022)
Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик
НПО "Андроидная техника": российские дроны получат отечественные электродвигатели
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСпасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат
Спасатель демонстрирует беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в ноябре 2022 года, заявил РИА Новости исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.
Сегодня большинство российских беспилотников самолётного и коптерного типа используют электродвигатели импортного производства (в основном – Китая и стран Евросоюза).
"Андроидная техника" реализует проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА. Предусматривается линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Первые образцы будут доступны уже в ноябре 2022 года", - сказал он.
По словам Дудорова, в настоящее время специалисты "Андроидной техники" ведут консультации с российскими разработчиками и производителями беспилотников, которые делятся с ними своими потребностями по силовым установкам для дронов на период 2022-2025 годов.
НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли своё применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер".