https://ria.ru/20221013/importozameschenie-1823561795.html

Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик

Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик - РИА Новости, 13.10.2022

Российские дроны получат отечественные электродвигатели, заявил разработчик

Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских дронов, первые образцы... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:14

2022-10-13T03:14

2022-10-13T03:38

технологии

евгений дудоров

китай

нпо "андроидная техника"

импортозамещение

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Российское научно-производственное объединение "Андроидная техника" разработает отечественную линейку электродвигателей для российских дронов, первые образцы появятся уже в ноябре 2022 года, заявил РИА Новости исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.Сегодня большинство российских беспилотников самолётного и коптерного типа используют электродвигатели импортного производства (в основном – Китая и стран Евросоюза)."Андроидная техника" реализует проект по созданию линейки отечественных электродвигателей для БПЛА. Предусматривается линейка из 18 типоразмеров электродвигателей серии АТБ. Первые образцы будут доступны уже в ноябре 2022 года", - сказал он.По словам Дудорова, в настоящее время специалисты "Андроидной техники" ведут консультации с российскими разработчиками и производителями беспилотников, которые делятся с ними своими потребностями по силовым установкам для дронов на период 2022-2025 годов.НПО "Андроидная техника" создано в 2009 году. За 13 лет на базе предприятия разработано более 120 робототехнических комплексов в области медицины, образования, космоса. Предприятие серийно производит высокомоментные синхронные электродвигатели с постоянными магнитами серии АТ Drive в корпусном и бескорпусном исполнении мощностью до 550 Вт. Также предприятием производятся аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт, которые нашли своё применение в наземном робототехническом комплексе "Маркер".

https://ria.ru/20220731/tsirkon-1806191983.html

https://ria.ru/20221012/tsentr-1823346017.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, евгений дудоров, китай, нпо "андроидная техника", импортозамещение