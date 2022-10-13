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"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ - РИА Новости, 13.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221013/ikony-1823501427.html
"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ
"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ - РИА Новости, 13.10.2022
"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ
В Госдуме хотят узаконить передачу Русской православной церкви икон, которые сейчас хранятся в музеях. Эту инициативу раскритиковали в научном сообществе —... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:00
2022-10-13T13:45
религия
сергий радонежский
владимир
русская православная церковь
третьяковская галерея
telegram (приложение)
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В Госдуме хотят узаконить передачу Русской православной церкви икон, которые сейчас хранятся в музеях. Эту инициативу раскритиковали в научном сообществе — опасаются, что в храмах не смогут содержать бесценные экспонаты должным образом. О споре вокруг святынь — в материале РИА Новости."Своевременная инициатива"Дискуссии продолжаются больше 20 лет. В 2010-м приняли Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.Сейчас споры усилились — с подачи парламентариев."Совместно с патриархией через внесение изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон", — заявил журналистам зампредседателя межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей депутат Сергей Гаврилов.При этом, добавил он, образа остаются в собственности государства. Значит, реставрировать и охранять их должны органы светской власти.К слову, эту идею выдвинули в РПЦ. Поводом послужила недавняя история с "Троицей" Андрея Рублева, которую в июле доставили из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после "путешествия" в монастырь на произведении древнерусского искусства нашли изменения, которые "могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника". Эксперт ссылается на реставрационный совет.РИА Новости не удалось получить комментарий Третьяковской галереи. Однако информацию специалиста подтвердили в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. "Переезд действительно сказался на состоянии "Троицы". На данный момент она находится в депозитарии, где с ней работают", — пояснили там.В РПЦ считают, что закон все же следует принять."Нашему народу нужны святыни. И важно, чтобы они были ближе к людям. В музейных запасниках хранятся десятки тысяч никогда не экспонирующихся икон. Необязательно древние. Конечно, их надо передавать Церкви", — отметил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.Но, добавил он, тут нужна осторожность. Ведь главная задача — "не навредить наследию предков" и дать возможность как можно большему числу верующих молиться перед образами."Конечно, следует учитывать мнение профессионального сообщества. В Церкви по этому поводу нет никакого антагонизма. Тем более что некоторые ученые выступают за передачу икон", — уточнил священнослужитель.Правда, есть важное условие: строгое соблюдение условий хранения. Не каждую святыню можно без последствий перенести в храм."Пациенты на покое"Сотрудники музеев полагают, что РПЦ к этому не готова."Иконы — это очень сложный организм. В особенности те, что написаны на дереве. Древесина, паволока, левкас, красочный и покровный слои по-разному впитывают и отдают влагу. В итоге при изменении температурно-влажностного режима образ входит в состояние "болезни" и начинает разрушаться. Важно стабилизировать процесс. И ученые давно этим занимаются", — говорит заведующий отделом научной реставрации Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Ольга Труфанова.Даже при самых незначительных температурных колебаниях специалисты тут же осматривают экспонаты. Если есть мельчайшее шелушение, проводят консервационные работы."В музеях иконы — как пациенты на покое. Их запас износостойкости зачастую исчерпан, "хронические заболевания" необратимы. И наша задача — создать такие условия, чтобы максимально продлить им жизнь. Вырвать же из комфортного санатория и поместить в храме — это всегда стресс", — подчеркивает реставратор.Есть немало примеров "шоковых" переездов. Так, в 1992-м в Княгинин монастырь во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, что две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы, создающие дополнительный конденсат."Поэтому с моей точки зрения, государство и Церковь хотят взять на себя громадную ответственность. При этом они не понимают, что в этой ситуации проигрыш будет равен катастрофе. Могут пострадать десятки тысяч икон", – считает замдиректора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе Геннадий Попов.Признаки профессионалаСомневаются музейщики и в уровне церковных специалистов."В одном из храмов мне похвастались: "Какой у нас замечательный реставратор! Восстановил икону XVII века". А этот горе-мастер попросту взял образ и стукнул его о стол: мол, что осыпалось, то лишнее. Часто непрофессионалы покрывают иконы необратимым яхтовым лаком и радуются: "Как новая!" А получается негигроскопичная поверхность. Влага проникает через древесину и не может выйти. Возникает сильное напряжение, что разрушает икону", — рассказывает Труфанова.В музеях действует строгие правила, что исключает подобные ошибки. Во-первых, основная цель — сохранить икону в том виде, в котором она поступила в мастерскую. Во-вторых, работают лишь с обратимыми материалами — с теми, которые затем можно легко удалить.Если же надо добавить современные элементы (например, синтетику, когда дерево поражено плесенью), собирают реставрационный совет. И выясняют, спасет ли это экспонат.Консенсус возможен"Говорить, что в запасниках пылится огромное количество предметов, которые никто не видит, может только несведущий человек. Во-первых, если иконы из основной экспозиции нужно заменить, берут те, что в хранилищах. Во-вторых, состояние этих экспонатов зачастую оставляет желать лучшего. За ними нужен еще больший уход", – указывает замдиректора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе Геннадий Попов.Однако есть и примеры успешного хранения ценных образов в храмах. Например, Владимирская икона Божьей Матери в церкви Николы в Толмачах находится в сейфе и под присмотром специалистов.Как и Толгская (конец XIII века), и Смоленская (XI столетие). Для последней даже изготовили специальную капсулу с инертным газом."На мой взгляд, это реально, если настоятель храма понимает важность святыни. В свое время в ПСТГУ на пастырском факультете, где готовили священников, читали курс о сохранении церковных ценностей. То есть должно быть соответствующее воспитание", — считает Ольга Труфанова.С ней соглашается протоиерей Леонид Калинин. И добавляет: во многих епархиях создают древлехранилища, где стараются приблизить уровень безопасности к музейному. Поэтому в нынешнем споре о законопроекте церковное и музейное сообщества могут прийти к компромиссу.
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Никита Бизин
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РИА Новости
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сергий радонежский, владимир, русская православная церковь, третьяковская галерея, telegram (приложение), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Сергий Радонежский, Владимир, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Telegram (приложение), Аналитика - Религия и мировоззрение
08:00 13.10.2022 (обновлено: 13:45 13.10.2022)
 

"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкНа церемонии передачи Новодевичьему монастырю древнейшего списка Иверской иконы Божией матери
На церемонии передачи Новодевичьему монастырю древнейшего списка Иверской иконы Божией матери - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В Госдуме хотят узаконить передачу Русской православной церкви икон, которые сейчас хранятся в музеях. Эту инициативу раскритиковали в научном сообществе — опасаются, что в храмах не смогут содержать бесценные экспонаты должным образом. О споре вокруг святынь — в материале РИА Новости.

"Своевременная инициатива"

Дискуссии продолжаются больше 20 лет. В 2010-м приняли Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.
Сейчас споры усилились — с подачи парламентариев.
"Совместно с патриархией через внесение изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон", — заявил журналистам зампредседателя межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей депутат Сергей Гаврилов.
При этом, добавил он, образа остаются в собственности государства. Значит, реставрировать и охранять их должны органы светской власти.
К слову, эту идею выдвинули в РПЦ. Поводом послужила недавняя история с "Троицей" Андрея Рублева, которую в июле доставили из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.
В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после "путешествия" в монастырь на произведении древнерусского искусства нашли изменения, которые "могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника". Эксперт ссылается на реставрационный совет.
© CC-BY-NC-ND 2.0 / Троице-Сергиева ЛавраИкона "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре
Икона Троица Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре
© CC-BY-NC-ND 2.0 / Троице-Сергиева Лавра
Икона "Троица" Андрея Рублева в Троице-Сергиевой лавре
РИА Новости не удалось получить комментарий Третьяковской галереи. Однако информацию специалиста подтвердили в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. "Переезд действительно сказался на состоянии "Троицы". На данный момент она находится в депозитарии, где с ней работают", — пояснили там.
В РПЦ считают, что закон все же следует принять.
"Нашему народу нужны святыни. И важно, чтобы они были ближе к людям. В музейных запасниках хранятся десятки тысяч никогда не экспонирующихся икон. Необязательно древние. Конечно, их надо передавать Церкви", — отметил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.
Но, добавил он, тут нужна осторожность. Ведь главная задача — "не навредить наследию предков" и дать возможность как можно большему числу верующих молиться перед образами.
"Конечно, следует учитывать мнение профессионального сообщества. В Церкви по этому поводу нет никакого антагонизма. Тем более что некоторые ученые выступают за передачу икон", — уточнил священнослужитель.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкСвященнослужители и прихожане у иконы Толгской Божией Матери, которую доставили в Высоко-Петровский монастырь в Москве для свободного доступа верующих на один день
Священнослужители и прихожане у иконы Толгской Божией Матери, которую доставили в Высоко-Петровский монастырь в Москве для свободного доступа верующих на один день - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Священнослужители и прихожане у иконы Толгской Божией Матери, которую доставили в Высоко-Петровский монастырь в Москве для свободного доступа верующих на один день
Правда, есть важное условие: строгое соблюдение условий хранения. Не каждую святыню можно без последствий перенести в храм.

"Пациенты на покое"

Сотрудники музеев полагают, что РПЦ к этому не готова.
"Иконы — это очень сложный организм. В особенности те, что написаны на дереве. Древесина, паволока, левкас, красочный и покровный слои по-разному впитывают и отдают влагу. В итоге при изменении температурно-влажностного режима образ входит в состояние "болезни" и начинает разрушаться. Важно стабилизировать процесс. И ученые давно этим занимаются", — говорит заведующий отделом научной реставрации Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Ольга Труфанова.
Даже при самых незначительных температурных колебаниях специалисты тут же осматривают экспонаты. Если есть мельчайшее шелушение, проводят консервационные работы.
"В музеях иконы — как пациенты на покое. Их запас износостойкости зачастую исчерпан, "хронические заболевания" необратимы. И наша задача — создать такие условия, чтобы максимально продлить им жизнь. Вырвать же из комфортного санатория и поместить в храме — это всегда стресс", — подчеркивает реставратор.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРеставратор работает над восстановлением иконы на международной специализированной выставке
Реставратор работает над восстановлением иконы на международной специализированной выставке - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Реставратор работает над восстановлением иконы на международной специализированной выставке
Есть немало примеров "шоковых" переездов. Так, в 1992-м в Княгинин монастырь во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.
Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, что две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы, создающие дополнительный конденсат.
"Поэтому с моей точки зрения, государство и Церковь хотят взять на себя громадную ответственность. При этом они не понимают, что в этой ситуации проигрыш будет равен катастрофе. Могут пострадать десятки тысяч икон", – считает замдиректора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе Геннадий Попов.

Признаки профессионала

Сомневаются музейщики и в уровне церковных специалистов.
"В одном из храмов мне похвастались: "Какой у нас замечательный реставратор! Восстановил икону XVII века". А этот горе-мастер попросту взял образ и стукнул его о стол: мол, что осыпалось, то лишнее. Часто непрофессионалы покрывают иконы необратимым яхтовым лаком и радуются: "Как новая!" А получается негигроскопичная поверхность. Влага проникает через древесину и не может выйти. Возникает сильное напряжение, что разрушает икону", — рассказывает Труфанова.
В музеях действует строгие правила, что исключает подобные ошибки. Во-первых, основная цель — сохранить икону в том виде, в котором она поступила в мастерскую. Во-вторых, работают лишь с обратимыми материалами — с теми, которые затем можно легко удалить.
© РИА Новости / М. Юрченко / Перейти в медиабанкИкона Божией Матери "Боголюбская" в Успенском соборе Княгинина женского монастыря
Икона Божией Матери Боголюбская в Успенском соборе Княгинина женского монастыря - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / М. Юрченко
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Икона Божией Матери "Боголюбская" в Успенском соборе Княгинина женского монастыря
Если же надо добавить современные элементы (например, синтетику, когда дерево поражено плесенью), собирают реставрационный совет. И выясняют, спасет ли это экспонат.

Консенсус возможен

"Говорить, что в запасниках пылится огромное количество предметов, которые никто не видит, может только несведущий человек. Во-первых, если иконы из основной экспозиции нужно заменить, берут те, что в хранилищах. Во-вторых, состояние этих экспонатов зачастую оставляет желать лучшего. За ними нужен еще больший уход", – указывает замдиректора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе Геннадий Попов.
Однако есть и примеры успешного хранения ценных образов в храмах. Например, Владимирская икона Божьей Матери в церкви Николы в Толмачах находится в сейфе и под присмотром специалистов.
Как и Толгская (конец XIII века), и Смоленская (XI столетие). Для последней даже изготовили специальную капсулу с инертным газом.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкВладимирская икона Божией Матери в храме в Толмачах
Владимирская икона Божией Матери в храме в Толмачах - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Владимирская икона Божией Матери в храме в Толмачах
"На мой взгляд, это реально, если настоятель храма понимает важность святыни. В свое время в ПСТГУ на пастырском факультете, где готовили священников, читали курс о сохранении церковных ценностей. То есть должно быть соответствующее воспитание", — считает Ольга Труфанова.
С ней соглашается протоиерей Леонид Калинин. И добавляет: во многих епархиях создают древлехранилища, где стараются приблизить уровень безопасности к музейному. Поэтому в нынешнем споре о законопроекте церковное и музейное сообщества могут прийти к компромиссу.
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РелигияСергий РадонежскийВладимирРусская православная церковьТретьяковская галереяTelegram (приложение)Аналитика - Религия и мировоззрение
 
 
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