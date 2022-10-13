https://ria.ru/20221013/ikony-1823501427.html

"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ

"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ - РИА Новости, 13.10.2022

"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ

В Госдуме хотят узаконить передачу Русской православной церкви икон, которые сейчас хранятся в музеях. Эту инициативу раскритиковали в научном сообществе —... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

2022-10-13T13:45

религия

сергий радонежский

владимир

русская православная церковь

третьяковская галерея

telegram (приложение)

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Никита Бизин. В Госдуме хотят узаконить передачу Русской православной церкви икон, которые сейчас хранятся в музеях. Эту инициативу раскритиковали в научном сообществе — опасаются, что в храмах не смогут содержать бесценные экспонаты должным образом. О споре вокруг святынь — в материале РИА Новости."Своевременная инициатива"Дискуссии продолжаются больше 20 лет. В 2010-м приняли Федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.Сейчас споры усилились — с подачи парламентариев."Совместно с патриархией через внесение изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" мы прорабатываем механизм о передаче в безвозмездное пользование Церкви икон", — заявил журналистам зампредседателя межфракционной рабочей группы по совершенствованию законодательства о защите христианских ценностей депутат Сергей Гаврилов.При этом, добавил он, образа остаются в собственности государства. Значит, реставрировать и охранять их должны органы светской власти.К слову, эту идею выдвинули в РПЦ. Поводом послужила недавняя история с "Троицей" Андрея Рублева, которую в июле доставили из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру на торжества в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского.В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после "путешествия" в монастырь на произведении древнерусского искусства нашли изменения, которые "могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника". Эксперт ссылается на реставрационный совет.РИА Новости не удалось получить комментарий Третьяковской галереи. Однако информацию специалиста подтвердили в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. "Переезд действительно сказался на состоянии "Троицы". На данный момент она находится в депозитарии, где с ней работают", — пояснили там.В РПЦ считают, что закон все же следует принять."Нашему народу нужны святыни. И важно, чтобы они были ближе к людям. В музейных запасниках хранятся десятки тысяч никогда не экспонирующихся икон. Необязательно древние. Конечно, их надо передавать Церкви", — отметил председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин.Но, добавил он, тут нужна осторожность. Ведь главная задача — "не навредить наследию предков" и дать возможность как можно большему числу верующих молиться перед образами."Конечно, следует учитывать мнение профессионального сообщества. В Церкви по этому поводу нет никакого антагонизма. Тем более что некоторые ученые выступают за передачу икон", — уточнил священнослужитель.Правда, есть важное условие: строгое соблюдение условий хранения. Не каждую святыню можно без последствий перенести в храм."Пациенты на покое"Сотрудники музеев полагают, что РПЦ к этому не готова."Иконы — это очень сложный организм. В особенности те, что написаны на дереве. Древесина, паволока, левкас, красочный и покровный слои по-разному впитывают и отдают влагу. В итоге при изменении температурно-влажностного режима образ входит в состояние "болезни" и начинает разрушаться. Важно стабилизировать процесс. И ученые давно этим занимаются", — говорит заведующий отделом научной реставрации Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Ольга Труфанова.Даже при самых незначительных температурных колебаниях специалисты тут же осматривают экспонаты. Если есть мельчайшее шелушение, проводят консервационные работы."В музеях иконы — как пациенты на покое. Их запас износостойкости зачастую исчерпан, "хронические заболевания" необратимы. И наша задача — создать такие условия, чтобы максимально продлить им жизнь. Вырвать же из комфортного санатория и поместить в храме — это всегда стресс", — подчеркивает реставратор.Есть немало примеров "шоковых" переездов. Так, в 1992-м в Княгинин монастырь во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, что две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы, создающие дополнительный конденсат."Поэтому с моей точки зрения, государство и Церковь хотят взять на себя громадную ответственность. При этом они не понимают, что в этой ситуации проигрыш будет равен катастрофе. Могут пострадать десятки тысяч икон", – считает замдиректора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе Геннадий Попов.Признаки профессионалаСомневаются музейщики и в уровне церковных специалистов."В одном из храмов мне похвастались: "Какой у нас замечательный реставратор! Восстановил икону XVII века". А этот горе-мастер попросту взял образ и стукнул его о стол: мол, что осыпалось, то лишнее. Часто непрофессионалы покрывают иконы необратимым яхтовым лаком и радуются: "Как новая!" А получается негигроскопичная поверхность. Влага проникает через древесину и не может выйти. Возникает сильное напряжение, что разрушает икону", — рассказывает Труфанова.В музеях действует строгие правила, что исключает подобные ошибки. Во-первых, основная цель — сохранить икону в том виде, в котором она поступила в мастерскую. Во-вторых, работают лишь с обратимыми материалами — с теми, которые затем можно легко удалить.Если же надо добавить современные элементы (например, синтетику, когда дерево поражено плесенью), собирают реставрационный совет. И выясняют, спасет ли это экспонат.Консенсус возможен"Говорить, что в запасниках пылится огромное количество предметов, которые никто не видит, может только несведущий человек. Во-первых, если иконы из основной экспозиции нужно заменить, берут те, что в хранилищах. Во-вторых, состояние этих экспонатов зачастую оставляет желать лучшего. За ними нужен еще больший уход", – указывает замдиректора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе Геннадий Попов.Однако есть и примеры успешного хранения ценных образов в храмах. Например, Владимирская икона Божьей Матери в церкви Николы в Толмачах находится в сейфе и под присмотром специалистов.Как и Толгская (конец XIII века), и Смоленская (XI столетие). Для последней даже изготовили специальную капсулу с инертным газом."На мой взгляд, это реально, если настоятель храма понимает важность святыни. В свое время в ПСТГУ на пастырском факультете, где готовили священников, читали курс о сохранении церковных ценностей. То есть должно быть соответствующее воспитание", — считает Ольга Труфанова.С ней соглашается протоиерей Леонид Калинин. И добавляет: во многих епархиях создают древлехранилища, где стараются приблизить уровень безопасности к музейному. Поэтому в нынешнем споре о законопроекте церковное и музейное сообщества могут прийти к компромиссу.

https://ria.ru/20221002/tserkov-1820574841.html

владимир

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

сергий радонежский, владимир, русская православная церковь, третьяковская галерея, telegram (приложение), аналитика - религия и мировоззрение