https://ria.ru/20221013/grom-1823629479.html
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году - РИА Новости, 13.10.2022
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году
Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:28
2022-10-13T12:28
2022-10-13T12:28
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сергей меринов
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта.Это приквел ленты 2021 года "Майор Гром. Чумной доктор". Новая картина рассказывает о детстве главного героя оригинального произведения Игоря и его отношениях с отцом Константином (Сергей Марин). Последний работает в милиции и пытается поймать влиятельного криминального авторитета, известного как Анубис. У Игоря (Кай Гетц) другие проблемы — ему всего десять лет, но он уже пытается заработать первые деньги и ввязывается в сомнительные авантюры. "Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень", — делится размышлениями о своем персонаже Гетц. Также в фильме снимались Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Олег Трофим. Сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.
https://ria.ru/20221006/zamyatin-1821905938.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей меринов, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Сергей Меринов, Кино и сериалы
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году
Премьера приквела фильма "Майор Гром. Чумной доктор" состоится 1 января 2023 года
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта.
Это приквел ленты 2021 года "Майор Гром. Чумной доктор".
Новая картина рассказывает о детстве главного героя оригинального произведения Игоря и его отношениях с отцом Константином (Сергей Марин). Последний работает в милиции и пытается поймать влиятельного криминального авторитета, известного как Анубис. У Игоря (Кай Гетц) другие проблемы — ему всего десять лет, но он уже пытается заработать первые деньги и ввязывается в сомнительные авантюры.
"Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень", — делится размышлениями о своем персонаже Гетц.
Также в фильме снимались Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Олег Трофим. Сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.