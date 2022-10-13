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Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году - РИА Новости, 13.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221013/grom-1823629479.html
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году - РИА Новости, 13.10.2022
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году
Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:28
2022-10-13T12:28
культура
новости культуры
сергей меринов
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта.Это приквел ленты 2021 года "Майор Гром. Чумной доктор". Новая картина рассказывает о детстве главного героя оригинального произведения Игоря и его отношениях с отцом Константином (Сергей Марин). Последний работает в милиции и пытается поймать влиятельного криминального авторитета, известного как Анубис. У Игоря (Кай Гетц) другие проблемы — ему всего десять лет, но он уже пытается заработать первые деньги и ввязывается в сомнительные авантюры. "Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень", — делится размышлениями о своем персонаже Гетц. Также в фильме снимались Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Олег Трофим. Сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.
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Елена Громова
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новости культуры, сергей меринов, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Сергей Меринов, Кино и сериалы
12:28 13.10.2022
 
Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году

Премьера приквела фильма "Майор Гром. Чумной доктор" состоится 1 января 2023 года

© Фото предоставлено Внешней пресс-службой КинопоискаБекстейдж со съемок фильма "Гром: Трудное детство"
Бекстейдж со съемок фильма Гром: Трудное детство
© Фото предоставлено Внешней пресс-службой Кинопоиска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта.
Это приквел ленты 2021 года "Майор Гром. Чумной доктор".
Новая картина рассказывает о детстве главного героя оригинального произведения Игоря и его отношениях с отцом Константином (Сергей Марин). Последний работает в милиции и пытается поймать влиятельного криминального авторитета, известного как Анубис. У Игоря (Кай Гетц) другие проблемы — ему всего десять лет, но он уже пытается заработать первые деньги и ввязывается в сомнительные авантюры.
"Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень", — делится размышлениями о своем персонаже Гетц.
Также в фильме снимались Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Олег Трофим. Сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.
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