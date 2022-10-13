https://ria.ru/20221013/grom-1823629479.html

Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году

Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году - РИА Новости, 13.10.2022

Приквел фильма "Майор Гром. Чумной доктор" выйдет в 2023 году

Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:28

2022-10-13T12:28

2022-10-13T12:28

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сергей меринов

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Премьера фильма "Гром: Трудное детство" состоится 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба создателей проекта.Это приквел ленты 2021 года "Майор Гром. Чумной доктор". Новая картина рассказывает о детстве главного героя оригинального произведения Игоря и его отношениях с отцом Константином (Сергей Марин). Последний работает в милиции и пытается поймать влиятельного криминального авторитета, известного как Анубис. У Игоря (Кай Гетц) другие проблемы — ему всего десять лет, но он уже пытается заработать первые деньги и ввязывается в сомнительные авантюры. "Маленький Игорь Гром — скромный, не всегда уверенный в себе, но постоянно чем-то рискующий парень", — делится размышлениями о своем персонаже Гетц. Также в фильме снимались Алексей Ведерников, Владимир Яганов, Даниил Воробьев и другие. Режиссер — Олег Трофим. Сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.

https://ria.ru/20221006/zamyatin-1821905938.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей меринов, кино и сериалы