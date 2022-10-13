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Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму
Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму - РИА Новости, 13.10.2022
Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму
Обратную связь от жителей Приамурья о частичной мобилизации будут передавать для работы в Госдуму, чтобы решить наиболее частые вопросы россиян, сообщает Центр... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:42
2022-10-13T05:42
2022-10-13T05:42
общество
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госдума рф
частичная мобилизация в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Обратную связь от жителей Приамурья о частичной мобилизации будут передавать для работы в Госдуму, чтобы решить наиболее частые вопросы россиян, сообщает Центр управления регионом Амурской области.За три недели система мониторинга "Инцидент Менеджмент", фиксирующая сообщения пользователей соцсетей по ключевым словам, зарегистрировала 44 обращения на тему частичной мобилизации. Чаще всего амурчан интересует, что делать в случае ошибочной мобилизации, и как организовать помощь мобилизованным землякам."Благодаря сигналам от жителей органы законодательной и исполнительной власти могут выстроить процессы так, чтобы они прошли с учетом мнения населения и без перегибов", — добавил руководитель Центра управления регионом Амурской области Дмитрий Тупиков.
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общество, амурская область, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Амурская область, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму
Обратную связь жителей Приамурья о частичной мобилизации будут передавать в Госдуму
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Обратную связь от жителей Приамурья о частичной мобилизации будут передавать для работы в Госдуму, чтобы решить наиболее частые вопросы россиян, сообщает Центр управления регионом Амурской области.
"Вопросы амурчан, касающиеся частичной мобилизации, будут поступать для работы в Государственную думу. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента РФ от региона Вячеслав Логинов. Он посетил Центр управления регионом и ознакомился с вопросами, жалобами и предложениями, которые чаще всего поступают от амурчан через открытые источники", - говорится в сообщении.
За три недели система мониторинга "Инцидент Менеджмент", фиксирующая сообщения пользователей соцсетей по ключевым словам, зарегистрировала 44 обращения на тему частичной мобилизации. Чаще всего амурчан интересует, что делать в случае ошибочной мобилизации, и как организовать помощь мобилизованным землякам.
"Обратную связь по частичной мобилизации от жителей региона, собранную специалистами ЦУР, мы будем передавать в профильные комитеты Государственной думы Российской Федерации. Коллеги будут смотреть, чего не хватает на местном уровне, и вырабатывать законодательные предложения с целью решения наиболее частых вопросов россиян, а также для выработки механизмов помощи в индивидуальных случаях", — отметил депутат Госдумы Вячеслав Логинов.
"Благодаря сигналам от жителей органы законодательной и исполнительной власти могут выстроить процессы так, чтобы они прошли с учетом мнения населения и без перегибов", — добавил руководитель Центра управления регионом Амурской области Дмитрий Тупиков.