https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html

Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму

Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму - РИА Новости, 13.10.2022

Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму

Обратную связь от жителей Приамурья о частичной мобилизации будут передавать для работы в Госдуму, чтобы решить наиболее частые вопросы россиян, сообщает Центр... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:42

2022-10-13T05:42

2022-10-13T05:42

общество

амурская область

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 окт – РИА Новости. Обратную связь от жителей Приамурья о частичной мобилизации будут передавать для работы в Госдуму, чтобы решить наиболее частые вопросы россиян, сообщает Центр управления регионом Амурской области.За три недели система мониторинга "Инцидент Менеджмент", фиксирующая сообщения пользователей соцсетей по ключевым словам, зарегистрировала 44 обращения на тему частичной мобилизации. Чаще всего амурчан интересует, что делать в случае ошибочной мобилизации, и как организовать помощь мобилизованным землякам."Благодаря сигналам от жителей органы законодательной и исполнительной власти могут выстроить процессы так, чтобы они прошли с учетом мнения населения и без перегибов", — добавил руководитель Центра управления регионом Амурской области Дмитрий Тупиков.

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общество, амурская область, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии