https://ria.ru/20221013/gorlovka-1823811477.html

В Горловке более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ

В Горловке более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022

В Горловке более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ

Более 5 тысяч абонентов остались без электричества после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:52

2022-10-13T17:52

2022-10-13T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857897_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_49c526d34ac0514f857fb9cc082813e8.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч абонентов остались без электричества после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823754021.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины