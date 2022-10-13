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В Горловке более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ
В Горловке более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ - РИА Новости, 13.10.2022
В Горловке более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ
Более 5 тысяч абонентов остались без электричества после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:52
2022-10-13T17:52
2022-10-13T17:52
специальная военная операция на украине
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Более 5 тысяч абонентов остались без электричества после обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823754021.html
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В Горловке более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько: более пяти тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ