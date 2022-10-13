https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html

Минэкономики Германии запустило кампанию с призывом экономить энергию

Минэкономики Германии запустило кампанию с призывом экономить энергию - РИА Новости, 13.10.2022

Минэкономики Германии запустило кампанию с призывом экономить энергию

Министерство экономики и защиты климата ФРГ в преддверие зимы запустило кампанию по энергосбережению, в рамках нее распространяют социальный ролик "зима... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:29

2022-10-13T17:29

2022-10-13T17:29

экономика

жкх

роберт хабек

россия

германия

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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Министерство экономики и защиты климата ФРГ в преддверие зимы запустило кампанию по энергосбережению, в рамках нее распространяют социальный ролик "зима близко", где немцы разных поколений просят своих сограждан сократить потребление теплой воды и отопления, чтобы хорошо пережить зиму."Энергии мало и она дорогая. Может помочь экономия, где она только возможна. Мы все можем внести свой вклад в это", - говорят участники минутного видеоролика, которые, как утверждает минэнерго ФРГ, являются обычными жителями Германии, а не профессиональными актерами.На видео представители разных поколений призывают экономно относиться к ресурсам в повседневной жизни: экономить теплую воду, использовать уплотнители на дверях, уменьшить отопление. "Давайте объединимся, чтобы хорошо пережить зиму", - обращаются к зрителям участники ролика.Как отметило минэкономики ФРГ, ведомство активизирует свою информационную кампанию в начале текущего отопительного сезона на фоне "серьезного энергетического кризиса". Как утверждает министерство, "из-за дефицита, искусственно созданного Россией, на немецкий и европейский рынки поступает гораздо меньше природного газа". В этой связи, по данным ведомства, "газ является дефицитным и дорогим товаром", и "важно обращаться с ним осторожно"."К этому призываются все сектора: бизнес, государственный сектор и частные домохозяйства. Многие уже делают это и экономят. Компании, муниципалитеты и большинство людей готовы действовать. Это многого стоит. Наша кампания призвана поощрять, информировать и мотивировать. Каждый вклад имеет значение, чтобы мы могли вместе хорошо пережить зиму", - приводятся в сообщении минэкономики ФРГ слова министра Роберта Хабека.Уточняется, что кампания дает практические советы, показывает, как это делают другие, при этом информация адаптирована к конкретным потребностям целевой группы. В рамках инициативы также выпущена серия видеороликов, которые демонстрируют, как каждый может экономить энергию у себя дома.Также создан специальный портал, на котором собрана вся информация о кампании, советы по энергосбережению для домашних хозяйств, на рабочем месте и в промышленности. Некоторые советы для частных домохозяйств были переведены на другие языки.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20220920/zima-1818015739.html

https://ria.ru/20221013/antisemitizm-1823665868.html

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823600901.html

https://ria.ru/20221013/zima-1823568227.html

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экономика, жкх, роберт хабек, россия, германия