https://ria.ru/20221013/germaniya-1823751808.html

Немецкий политик станцевал на мемориале жертвам холокоста

Немецкий политик станцевал на мемориале жертвам холокоста - РИА Новости, 13.10.2022

Немецкий политик станцевал на мемориале жертвам холокоста

Немецкий ультраправый политик Хольгер Винтерштейн выложил фотографию, на которой он с распростертыми руками стоит на одной из плит Мемориала жертвам Холокоста в РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:27

2022-10-13T15:27

2022-10-13T15:27

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Немецкий ультраправый политик Хольгер Винтерштейн выложил фотографию, на которой он с распростертыми руками стоит на одной из плит Мемориала жертвам Холокоста в Берлине, сообщает Daily Mail.Кроме того, политик станцевал на фоне монумента."Господин Винтерштейн, все смотрят на то, как вы танцуете, тем самым позоря свою партию. Наслаждайтесь своей позорной минутой славы, ведь ваше имя скоро забудут. Души, увековеченные в Мемориале, не забудут никогда", - цитирует газета слова бывшего посла Израиля в Германии Рона Просора.Пользователи Сети также высказали свое недовольство в отношении поступка Винтерштейна."Не могу представить, как можно до такого додуматься. Очень неуважительно", - написал пользователь The only way is up."У мужчины совершенно нет чувства такта", - прокоментировал Volkmeister."Вот как выглядит глупый человек, не имеющий ни малейшего уважения к человечеству", - высказался Beenice.Партия АдГ (Альтернатива для Германии), к которой принадлежал политик, заявила, что предпримет в его отношении соответствующие меры.Мемориал жертвам Холокоста – памятник, установленный в Берлине в 2005 году в память о жертвах гитлеровского режима.

https://ria.ru/20221012/es-1823437938.html

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в мире, берлин (город), германия, израиль