Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"*
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО Dekabristen e.V.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")* (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", - говорится в сообщении.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в официальный перечень НПО-иностранных агентов.
Как сообщается на сайте НПО, деятельность берлинской Dekabristen e.V.* направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе.
НПО оказывает поддержку общественным организациям, низовым инициативам, социальным проектам, художницам и журналисткам. Ассоциация и команда "включает эксперток и активисток из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины".
* Организация включена в список нежелательных
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