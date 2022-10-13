https://ria.ru/20221013/genprokuratura-1823598800.html

Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"*

Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"* - РИА Новости, 13.10.2022

Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"*

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")*, сообщает... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:13

2022-10-13T10:13

2022-10-13T10:13

россия

германия

восточная европа

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")* (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", - говорится в сообщении.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в официальный перечень НПО-иностранных агентов.Как сообщается на сайте НПО, деятельность берлинской Dekabristen e.V.* направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе.НПО оказывает поддержку общественным организациям, низовым инициативам, социальным проектам, художницам и журналисткам. Ассоциация и команда "включает эксперток и активисток из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины".* Организация включена в список нежелательных

https://ria.ru/20220801/genprokuratura-1806480598.html

https://ria.ru/20220801/nezhelatelnye-1806485949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, восточная европа, генеральная прокуратура рф, общество