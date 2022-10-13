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Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"* - РИА Новости, 13.10.2022
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Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"*
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"* - РИА Новости, 13.10.2022
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"*
Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")*, сообщает... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:13
2022-10-13T10:13
россия
германия
восточная европа
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг."По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")* (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", - говорится в сообщении.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в официальный перечень НПО-иностранных агентов.Как сообщается на сайте НПО, деятельность берлинской Dekabristen e.V.* направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе.НПО оказывает поддержку общественным организациям, низовым инициативам, социальным проектам, художницам и журналисткам. Ассоциация и команда "включает эксперток и активисток из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины".* Организация включена в список нежелательных
https://ria.ru/20220801/genprokuratura-1806480598.html
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россия, германия, восточная европа, генеральная прокуратура рф, общество
Россия, Германия, Восточная Европа, Генеральная прокуратура РФ, Общество
10:13 13.10.2022
 
Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО "Декабристы"*

Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО Dekabristen e.V.

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")*, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг.
"По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. ("Декабристы")* (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России", - говорится в сообщении.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
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Генпрокуратура признала нежелательной в России британскую НПО Calvert 22*
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в официальный перечень НПО-иностранных агентов.
Как сообщается на сайте НПО, деятельность берлинской Dekabristen e.V.* направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе.
НПО оказывает поддержку общественным организациям, низовым инициативам, социальным проектам, художницам и журналисткам. Ассоциация и команда "включает эксперток и активисток из Беларуси, Германии, Грузии, Казахстана, Польши, России и Украины".
* Организация включена в список нежелательных
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