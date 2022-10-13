12:34 13.10.2022 (обновлено: 14:43 13.10.2022)
"Газпром" подпишет поправки к контракту с Венгрией
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что "Газпром" подпишет поправки к контракту по газу
Логотип компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Газпром" и Венгрия подпишут дополнительные соглашения к газовому контракту, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели.
"Мы очень рады тому, что смогли договориться с "Газпромом" об отсрочке платежей. И мы очень рады тому, что договорились подписать поправку к долгосрочному контракту, согласно которой "Газпром" будет поставлять не только предусмотренные контрактом объемы газа по южному маршруту, но и будет поставлять дополнительные объемы. Это чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, чтобы обеспечить надежность поставок в нашу страну", — сказал министр.
Он уточнил, что стороны подпишут допсоглашения уже в четверг. Поправки он назвал "очень благоприятными" для Будапешта с финансовой точки зрения.
Накануне глава российской компании Алексей Миллер и Сийярто рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере. После встречи венгерский министр подчеркнул, что в условиях энергокризиса Будапешт заинтересован в дальнейшей работе с "Газпромом". Сийярто назвал компанию надежным поставщиком газа.
Глава МИД Венгрии в июле — через неделю после введения Будапештом режима ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. В середине августа "Газпром" начал поставки голубого топлива сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет ежедневно поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа через "Турецкий поток" и Сербию.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.