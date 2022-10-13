https://ria.ru/20221013/gazprom-1823664594.html

"Газпром" подпишет поправки к контракту с Венгрией

"Газпром" подпишет поправки к контракту с Венгрией - РИА Новости, 13.10.2022

"Газпром" подпишет поправки к контракту с Венгрией

"Газпром" и Венгрия подпишут дополнительные соглашения к газовому контракту, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто на полях... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:34

2022-10-13T12:34

2022-10-13T14:43

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. "Газпром" и Венгрия подпишут дополнительные соглашения к газовому контракту, сообщил министр иностранных дел и внешней торговли страны Петер Сийярто на полях Российской энергетической недели."Мы очень рады тому, что смогли договориться с "Газпромом" об отсрочке платежей. И мы очень рады тому, что договорились подписать поправку к долгосрочному контракту, согласно которой "Газпром" будет поставлять не только предусмотренные контрактом объемы газа по южному маршруту, но и будет поставлять дополнительные объемы. Это чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, чтобы обеспечить надежность поставок в нашу страну", — сказал министр.Он уточнил, что стороны подпишут допсоглашения уже в четверг. Поправки он назвал "очень благоприятными" для Будапешта с финансовой точки зрения.Накануне глава российской компании Алексей Миллер и Сийярто рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере. После встречи венгерский министр подчеркнул, что в условиях энергокризиса Будапешт заинтересован в дальнейшей работе с "Газпромом". Сийярто назвал компанию надежным поставщиком газа.Глава МИД Венгрии в июле — через неделю после введения Будапештом режима ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. В середине августа "Газпром" начал поставки голубого топлива сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет ежедневно поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа через "Турецкий поток" и Сербию.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

венгрия, газпром, экономика, петер сийярто, россия, мид венгрии, природный газ, в мире