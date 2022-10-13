Рейтинг@Mail.ru
Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/gaz-1823865451.html
Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак
Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак
Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов,... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:03
2022-10-13T22:03
экономика
цены на нефть
александр новак
европа
россия
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:195:2803:1772_1920x0_80_0_0_44f8d0764a690253f2c3842ec181f79c.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов, которые используются не в полном объёме или не используются, - "Ямал-Европы", украинской газотранспортной системы (ГТС) и "Северного потока — 2", сказал вице-премьер России Александр Новак."Европа сегодня находится в остром кризисе дефицита энергоресурсов… нуждается в дополнительных поставках… А что касается политиков, то конечно им не с руки принимать какие-то решения, направленные на то, чтобы признать свои ошибки. Поэтому они… не заявляют о том, что есть потребность в дополнительных ресурсах или в закачке газа с помощью тех газопроводов, которые сегодня остаются пустыми", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".Новак уточнил, что имеет в виду газопровод "Ямал-Европа" и украинскую газотранспортную систему, которая используется "не в полном объёме" в соответствии с контрактом, подписанным на период до 2024 года. Кроме того, остаётся ещё один газопровод — не прошедший сертификацию "Северный поток — 2", по одной нитке которого в Европу также можно транспортировать газ.
https://ria.ru/20221013/scheta-1823861627.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132317_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e9c2949e43942d19f41244306cb14e53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, европа, россия, северный поток — 2
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Европа, Россия, Северный поток — 2
22:03 13.10.2022
 
Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак

Новак: Европа нуждается в газе, но политики не признают ошибок при пустых газопроводах

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов, которые используются не в полном объёме или не используются, - "Ямал-Европы", украинской газотранспортной системы (ГТС) и "Северного потока — 2", сказал вице-премьер России Александр Новак.
"Европа сегодня находится в остром кризисе дефицита энергоресурсов… нуждается в дополнительных поставках… А что касается политиков, то конечно им не с руки принимать какие-то решения, направленные на то, чтобы признать свои ошибки. Поэтому они… не заявляют о том, что есть потребность в дополнительных ресурсах или в закачке газа с помощью тех газопроводов, которые сегодня остаются пустыми", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 21:38
Новак дал совет главе ЕК, что делать со счетами за свет и газ
Новак уточнил, что имеет в виду газопровод "Ямал-Европа" и украинскую газотранспортную систему, которая используется "не в полном объёме" в соответствии с контрактом, подписанным на период до 2024 года. Кроме того, остаётся ещё один газопровод — не прошедший сертификацию "Северный поток — 2", по одной нитке которого в Европу также можно транспортировать газ.
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакЕвропаРоссияСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала