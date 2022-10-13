https://ria.ru/20221013/gaz-1823865451.html

Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак

Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022

Политики в Европе не признают ошибок при пустых газопроводах, заявил Новак

Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:03

2022-10-13T22:03

2022-10-13T22:03

экономика

цены на нефть

александр новак

европа

россия

северный поток — 2

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Европа нуждается в дополнительных поставках энергоресурсов, но политики там не признают ошибок и не заявляют о потребности в российском газе с газопроводов, которые используются не в полном объёме или не используются, - "Ямал-Европы", украинской газотранспортной системы (ГТС) и "Северного потока — 2", сказал вице-премьер России Александр Новак."Европа сегодня находится в остром кризисе дефицита энергоресурсов… нуждается в дополнительных поставках… А что касается политиков, то конечно им не с руки принимать какие-то решения, направленные на то, чтобы признать свои ошибки. Поэтому они… не заявляют о том, что есть потребность в дополнительных ресурсах или в закачке газа с помощью тех газопроводов, которые сегодня остаются пустыми", — сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1".Новак уточнил, что имеет в виду газопровод "Ямал-Европа" и украинскую газотранспортную систему, которая используется "не в полном объёме" в соответствии с контрактом, подписанным на период до 2024 года. Кроме того, остаётся ещё один газопровод — не прошедший сертификацию "Северный поток — 2", по одной нитке которого в Европу также можно транспортировать газ.

https://ria.ru/20221013/scheta-1823861627.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, александр новак, европа, россия, северный поток — 2