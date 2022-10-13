https://ria.ru/20221013/gaz-1823780268.html
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями - РИА Новости, 13.10.2022
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями
Детали создания газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет - предмет дальнейших разговоров, заявил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:34
2022-10-13T16:34
2022-10-13T16:36
экономика
турция
россия
европа
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Детали создания газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет - предмет дальнейших разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Днем ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Сегодня Путин обсудил эту идею с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.Отвечая на вопрос, понимает ли РФ уже, кто будет покупать газ, Песков сказал, что это "предмет дальнейших разговоров".
https://ria.ru/20221013/gaz-1823698437.html
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экономика, турция, россия, европа, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, владимир путин
Экономика, Турция, Россия, Европа, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире, Владимир Путин
16:34 13.10.2022 (обновлено: 16:36 13.10.2022)
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями
Песков заявил о проработке идеи создания газового хаба в Турции с возможными покупателями