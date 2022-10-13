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Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями - РИА Новости, 13.10.2022
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Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями - РИА Новости, 13.10.2022
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями
Детали создания газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет - предмет дальнейших разговоров, заявил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:34
2022-10-13T16:36
экономика
турция
россия
европа
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Детали создания газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет - предмет дальнейших разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Днем ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Сегодня Путин обсудил эту идею с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.Отвечая на вопрос, понимает ли РФ уже, кто будет покупать газ, Песков сказал, что это "предмет дальнейших разговоров".
https://ria.ru/20221013/gaz-1823698437.html
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экономика, турция, россия, европа, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, владимир путин
Экономика, Турция, Россия, Европа, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), В мире, Владимир Путин
16:34 13.10.2022 (обновлено: 16:36 13.10.2022)
 
Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями

Песков заявил о проработке идеи создания газового хаба в Турции с возможными покупателями

© РИА Новости / Виталий ТимкивСистема газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Система газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Система газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Детали создания газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет - предмет дальнейших разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Днем ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Сегодня Путин обсудил эту идею с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.
"Это предстоит проработать…Еще нужно проработать с возможными покупателями в южной Европе этого газа. Еще предстоит работа, но по крайней мере проявлена политическая воля, чтобы весьма оперативно этим заниматься", - сказал Песков в интервью "Известиям", говоря о проработке создания хаба.
Отвечая на вопрос, понимает ли РФ уже, кто будет покупать газ, Песков сказал, что это "предмет дальнейших разговоров".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:28
Поставки газа в Турцию идут в полном объеме, заявил Путин
 
ЭкономикаТурцияРоссияЕвропаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)В миреВладимир Путин
 
 
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