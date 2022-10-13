https://ria.ru/20221013/gaz-1823780268.html

Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями

Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями - РИА Новости, 13.10.2022

Идею создания газового хаба в Турции проработают с возможными покупателями

Детали создания газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет - предмет дальнейших разговоров, заявил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:34

2022-10-13T16:34

2022-10-13T16:36

экономика

турция

россия

европа

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Детали создания газового хаба в Турции нужно проработать с возможными покупателями в Южной Европе, кто ими будет - предмет дальнейших разговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Днем ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Сегодня Путин обсудил эту идею с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать этот вопрос.Отвечая на вопрос, понимает ли РФ уже, кто будет покупать газ, Песков сказал, что это "предмет дальнейших разговоров".

https://ria.ru/20221013/gaz-1823698437.html

турция

россия

европа

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экономика, турция, россия, европа, дмитрий песков (спецпредставитель президента), в мире, владимир путин