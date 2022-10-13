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"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022
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"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток"
"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022
"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток"
"Газпром" договорился с Турцией очень быстро вести диалог по газовому предложению России о направлении утраченных на "Северном потоке" объемов через "Турецкий... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:06
2022-10-13T16:09
экономика
алексей миллер
турция
россия
газпром
евросоюз
турецкий поток
северный поток
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром" договорился с Турцией очень быстро вести диалог по газовому предложению России о направлении утраченных на "Северном потоке" объемов через "Турецкий поток", также стороны будут обсуждать вопрос создания на турецкой границе с Евросоюзом хаба, который мог бы стать индикатором для цен на газ, заявил глава газовой компании Алексей Миллер в эфире Первого канала."Плюс понимание того, что на границе Турции и ЕС… мы будем обсуждать вопросы создания хаба - торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей", - добавил он."Ответ Турции: "Да", - заключил Миллер.
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экономика, алексей миллер, турция, россия, газпром, евросоюз, турецкий поток, северный поток, в мире
Экономика, Алексей Миллер, Турция, Россия, Газпром, Евросоюз, Турецкий поток, Северный поток, В мире
16:06 13.10.2022 (обновлено: 16:09 13.10.2022)
 
"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток"

Миллер заявил о готовности Анкары обсуждать увеличение поставок через "Турецкий поток"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром" договорился с Турцией очень быстро вести диалог по газовому предложению России о направлении утраченных на "Северном потоке" объемов через "Турецкий поток", также стороны будут обсуждать вопрос создания на турецкой границе с Евросоюзом хаба, который мог бы стать индикатором для цен на газ, заявил глава газовой компании Алексей Миллер в эфире Первого канала.
"Турецкая сторона, конечно же, проявила очень большой интерес, договорились с нашими коллегами, в частности, на корпоративном уровне, с министром энергетики Турции о том, что диалог начнем очень-очень быстро, буквально с начала следующей недели. И перейдем уже к абсолютно конкретному обсуждению объемов и сроков реализации проекта", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о том, как Турция отреагировала на предложение России направить утраченные на "Северном потоке" объемы газа через "Турецкий поток".
"Плюс понимание того, что на границе Турции и ЕС… мы будем обсуждать вопросы создания хаба - торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей", - добавил он.
"Ответ Турции: "Да", - заключил Миллер.
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:04
ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт
 
ЭкономикаАлексей МиллерТурцияРоссияГазпромЕвросоюзТурецкий потокСеверный потокВ мире
 
 
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