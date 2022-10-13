https://ria.ru/20221013/gaz-1823767853.html

"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток"

"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток" - РИА Новости, 13.10.2022

"Газпром" обсудит с Анкарой увеличение поставок через "Турецкий поток"

"Газпром" договорился с Турцией очень быстро вести диалог по газовому предложению России о направлении утраченных на "Северном потоке" объемов через "Турецкий... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:06

2022-10-13T16:06

2022-10-13T16:09

экономика

алексей миллер

турция

россия

газпром

евросоюз

турецкий поток

северный поток

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Газпром" договорился с Турцией очень быстро вести диалог по газовому предложению России о направлении утраченных на "Северном потоке" объемов через "Турецкий поток", также стороны будут обсуждать вопрос создания на турецкой границе с Евросоюзом хаба, который мог бы стать индикатором для цен на газ, заявил глава газовой компании Алексей Миллер в эфире Первого канала."Плюс понимание того, что на границе Турции и ЕС… мы будем обсуждать вопросы создания хаба - торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей", - добавил он."Ответ Турции: "Да", - заключил Миллер.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823644582.html

турция

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экономика, алексей миллер, турция, россия, газпром, евросоюз, турецкий поток, северный поток, в мире