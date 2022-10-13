https://ria.ru/20221013/gaz-1823748752.html
Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков
Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:19
2022-10-13T15:19
2022-10-13T15:49
европа
россия
дмитрий песков
в мире
природный газ
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа."Фактически их сейчас нет, никаких контактов. Европейские партнеры, они не партнеры, а оппоненты, пока они контактировать не хотят", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, осуществляются ли контакты с европейскими партнерами по поставкам газа.
https://ria.ru/20221013/diversanty-1823751706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, дмитрий песков, в мире, природный газ
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Природный газ
15:19 13.10.2022 (обновлено: 15:49 13.10.2022)
Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: фактически никаких контактов по газу с Европой нет