https://ria.ru/20221013/gaz-1823748752.html

Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков

Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022

Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:19

2022-10-13T15:19

2022-10-13T15:49

европа

россия

дмитрий песков

в мире

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804075386_0:99:3140:1865_1920x0_80_0_0_02d68271e7f24f7f08bf3c309e897f66.jpg

АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа."Фактически их сейчас нет, никаких контактов. Европейские партнеры, они не партнеры, а оппоненты, пока они контактировать не хотят", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, осуществляются ли контакты с европейскими партнерами по поставкам газа.

https://ria.ru/20221013/diversanty-1823751706.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

европа, россия, дмитрий песков, в мире, природный газ