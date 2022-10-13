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Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
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Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков
Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:19
2022-10-13T15:49
европа
россия
дмитрий песков
в мире
природный газ
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа."Фактически их сейчас нет, никаких контактов. Европейские партнеры, они не партнеры, а оппоненты, пока они контактировать не хотят", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, осуществляются ли контакты с европейскими партнерами по поставкам газа.
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европа, россия, дмитрий песков, в мире, природный газ
Европа, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Природный газ
15:19 13.10.2022 (обновлено: 15:49 13.10.2022)
 
Никаких контактов по газу с Европой нет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: фактически никаких контактов по газу с Европой нет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России сейчас фактически нет никаких контактов с Европой относительно поставок газа.
"Фактически их сейчас нет, никаких контактов. Европейские партнеры, они не партнеры, а оппоненты, пока они контактировать не хотят", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, осуществляются ли контакты с европейскими партнерами по поставкам газа.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:27
В России задержали диверсантов, пытавшихся взорвать "Турецкий поток"
 
ЕвропаРоссияДмитрий ПесковВ миреПриродный газ
 
 
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