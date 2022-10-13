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Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба - РИА Новости, 13.10.2022
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:40
2022-10-13T14:40
экономика
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
турция
черное море
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин ранее заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
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экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, турция, черное море, в мире
Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Турция, Черное море, В мире
14:40 13.10.2022
 
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба

Путин и Эрдоган поручили детально и быстро проработать возможность создания газового хаба

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Астане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президенты поручили детально и очень быстро проработать этот вопрос", - сказал Песков.
Путин ранее заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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Турция готова выступить посредником по Украине, заявил Эрдоган
 
ЭкономикаВладимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияТурцияЧерное мореВ мире
 
 
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