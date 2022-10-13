https://ria.ru/20221013/gaz-1823732356.html
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба - РИА Новости, 13.10.2022
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба
Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:40
2022-10-13T14:40
2022-10-13T14:40
экономика
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
турция
черное море
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поручили детально и очень быстро проработать возможность создания газового хаба, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Путин ранее заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
https://ria.ru/20220929/turtsiya-1820451175.html
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экономика, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, турция, черное море, в мире
Экономика, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Турция, Черное море, В мире
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба
Путин и Эрдоган поручили детально и быстро проработать возможность создания газового хаба