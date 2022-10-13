https://ria.ru/20221013/gaz-1823706527.html

Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа

Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа - РИА Новости, 13.10.2022

Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа

Венгрия и "Газпром", помимо отсрочки об оплате газа, договорились внести поправки к долгосрочному контракту, которые позволят поставлять Будапешту... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:47

2022-10-13T13:47

2022-10-13T13:48

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром", помимо отсрочки об оплате газа, договорились внести поправки к долгосрочному контракту, которые позволят поставлять Будапешту дополнительные объемы газа помимо предусмотренных договором, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы очень рады тому, что смогли договориться с "Газпромом" об отсрочке платежей. И мы очень рады тому, что договорились подписать поправку к долгосрочному контракту, согласно которой "Газпром" будет поставлять не только предусмотренные контрактом объемы газа по южному маршруту, но и будет поставлять дополнительные объемы. Это чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, чтобы обеспечить надежность поставок в нашу страну", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Ранее Сийярто заявил, что глава "Газпромэкспорта" 13 октября подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа. Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823652364.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, венгрия, россия, газпром, мид венгрии, петер сийярто, в мире, природный газ