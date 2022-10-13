https://ria.ru/20221013/gaz-1823706527.html
Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа
Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа - РИА Новости, 13.10.2022
Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа
Венгрия и "Газпром", помимо отсрочки об оплате газа, договорились внести поправки к долгосрочному контракту, которые позволят поставлять Будапешту... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:47
2022-10-13T13:47
2022-10-13T13:48
экономика
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газпром
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в мире
природный газ
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром", помимо отсрочки об оплате газа, договорились внести поправки к долгосрочному контракту, которые позволят поставлять Будапешту дополнительные объемы газа помимо предусмотренных договором, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы очень рады тому, что смогли договориться с "Газпромом" об отсрочке платежей. И мы очень рады тому, что договорились подписать поправку к долгосрочному контракту, согласно которой "Газпром" будет поставлять не только предусмотренные контрактом объемы газа по южному маршруту, но и будет поставлять дополнительные объемы. Это чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, чтобы обеспечить надежность поставок в нашу страну", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Ранее Сийярто заявил, что глава "Газпромэкспорта" 13 октября подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа. Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823652364.html
https://ria.ru/20221013/gaz-1823589351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, россия, газпром, мид венгрии, петер сийярто, в мире, природный газ
Экономика, Венгрия, Россия, Газпром, МИД Венгрии, Петер Сийярто, В мире, Природный газ
13:47 13.10.2022 (обновлено: 13:48 13.10.2022)
Россия и Венгрия подпишут документ о дополнительных поставках газа
Сийярто: Венгрия подпишет с "Газпромом" дополнение к контракту о дополнительных поставках
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия и "Газпром", помимо отсрочки об оплате газа, договорились внести поправки к долгосрочному контракту, которые позволят поставлять Будапешту дополнительные объемы газа помимо предусмотренных договором, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы очень рады тому, что смогли договориться с "Газпромом" об отсрочке платежей. И мы очень рады тому, что договорились подписать поправку к долгосрочному контракту, согласно которой "Газпром" будет поставлять не только предусмотренные контрактом объемы газа по южному маршруту, но и будет поставлять дополнительные объемы. Это чрезвычайно важно, с нашей точки зрения, чтобы обеспечить надежность поставок в нашу страну", - сказал Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.
Ранее Сийярто заявил, что глава "Газпромэкспорта" 13 октября подпишет документ о предоставлении Будапешту отсрочки по оплате газа. Венгерская компания MVM ранее заявила, что заключила с "Газпромом" соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.