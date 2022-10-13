https://ria.ru/20221013/gaz-1823701363.html

Михельсон не ожидает возврата цен на газ к нормальным уровням до 2026 года

Михельсон не ожидает возврата цен на газ к нормальным уровням до 2026 года - РИА Новости, 13.10.2022

Михельсон не ожидает возврата цен на газ к нормальным уровням до 2026 года

Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что не ожидает возврата цен на газ в Европе к нормальным уровням раньше 2026 года. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:35

2022-10-13T13:35

2022-10-13T14:54

экономика

леонид михельсон

европа

москва

газпром

новатэк

северный поток

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявил, что не ожидает возврата цен на газ в Европе к нормальным уровням раньше 2026 года."Я не вижу, если ничего не изменится, что происходит сегодня, что цены будут приходить к нормальным уровням раньше 2026 года", - сказал Михельсон, отвечая на вопрос модератора сессии форума "Российская энергетическая неделя" о том, достиг ли рост цен на газ потолка, учитывая что они бьют исторические рекорды, а простым людям в Европе советуют экономить потребление ресурсов.Михельсон напомнил, что рост цен начался еще на выходе мира из пандемии COVID в конце прошлого года, когда цены на газ были на уровне 2000 долларов, после чего ЕС включил газ и атом в перечень источников зеленой энергетики.Текущие цены в Европе на газ в несколько раз превышают прошлогодние, когда газовые котировки и так находились на рекордном уровне. Но ощутимый рост стоимости газа в регионе начался еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре, по подсчетам РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE, снизилась до 2093 долларов (-14,6% в месячном выражении). В мае показатель составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6%), а в июле - около 1805 долларов (+53%). В августе цена немного превысила 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.Но еще в начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. Последний взрывной рост, в конце августа, был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823525459.html

https://ria.ru/20221013/eaes-1823569386.html

европа

москва

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Варвара Скокшина

экономика, леонид михельсон, европа, москва, газпром, новатэк, северный поток