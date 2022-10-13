https://ria.ru/20221013/gaz-1823699855.html

Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции - РИА Новости, 13.10.2022

Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции

Владимир Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:31

2022-10-13T13:31

2022-10-13T15:03

турция

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб.Как отметил российский лидер во время встречи с коллегой на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, "Газпром" провел консультации по этому поводу с турецким министром энергетики и руководителем компании Botas.Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что этот вопрос поручено "детально и очень быстро проработать".Накануне в своем выступлении на форуме "Российская энергетическая неделя" глава государства отметил, что Москва могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" на "Турецкий поток". По его словам, такое решение обоснованно с точки зрения экономической выгоды, кроме того, этот маршрут более безопасный.При этом он назвал нынешнюю стоимость этого вида топлива заоблачной.Глава государства также напомнил о недавних попытках украинских властей устроить теракт на "Турецком потоке"."Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать. <...> Но, слава, богу, этого не случилось, он успешно работает", — отметил Путин. Утечка на газопроводах в Балтийском море обнаружилась 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело.В начале недели президент России, говоря об организованном Украиной теракте на Крымском мосту, добавил, что киевские власти пытались взорвать газопровод "Турецкий поток" и устроить диверсию на Курской АЭС. Он отметил, что Москва будет жестко отвечать на подобные действия Киева. Тогда же Путин рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

https://ria.ru/20221003/spg-1820999894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире