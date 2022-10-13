13:31 13.10.2022 (обновлено: 15:03 13.10.2022)
Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
Президент России Путин сообщил Эрдогану об идее создания газового хаба в Турции
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в шестом Cаммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в шестом Cаммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Владимир Путин предложил Реджепу Тайипу Эрдогану создать в Турции газовый хаб.
"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны. Прежде всего, конечно, в европейские", — заявил президент России.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что этот вопрос поручено "детально и очень быстро проработать".
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Накануне в своем выступлении на форуме "Российская энергетическая неделя" глава государства отметил, что Москва могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" на "Турецкий поток". По его словам, такое решение обоснованно с точки зрения экономической выгоды, кроме того, этот маршрут более безопасный.
"Мы могли бы спокойно регулировать (цены. — Прим. ред.) на нормальном, рыночном уровне, без всякой политической окраски", — сказал президент России.
При этом он назвал нынешнюю стоимость этого вида топлива заоблачной.
Глава государства также напомнил о недавних попытках украинских властей устроить теракт на "Турецком потоке".
"Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать. <...> Но, слава, богу, этого не случилось, он успешно работает", — отметил Путин.
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Утечка на газопроводах в Балтийском море обнаружилась 26 сентября сразу в четырех местах. Как заявила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили диверсию в качестве причины ЧП. Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма, Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
В начале недели президент России, говоря об организованном Украиной теракте на Крымском мосту, добавил, что киевские власти пытались взорвать газопровод "Турецкий поток" и устроить диверсию на Курской АЭС. Он отметил, что Москва будет жестко отвечать на подобные действия Киева.
Тогда же Путин рассказал, что российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.
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