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Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
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Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак
Россия занимала более 20% рынка ЕС и 40-50% рынка газа, где европейские партнеры РФ будут брать эти объемы сейчас, не известно, заявил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:16
2022-10-13T13:16
экономика
александр новак
россия
великобритания
германия
g7
еврозона
евросоюз
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия занимала более 20% рынка ЕС и 40-50% рынка газа, где европейские партнеры РФ будут брать эти объемы сейчас, не известно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на форуме Российская энергетическая неделя."Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40-50% поставок энергоресурсов газовых, и где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы - ответа на этот вопрос нет", - сказал Новак.Он отметил, что РФ не только поставляла самые дешевые энергоресурсы в Еврозону, но и была замыкающей с точки зрения объемов, необходимых для прохождения осенне-зимнего периода."Россия всегда могла увеличить объем поставок сверх контрактных обязательств, поскольку создавала необходимую инфраструктуру, необходимые свободные мощности, содержала их", - объяснил Новак.Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба".Кроме того, министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html
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экономика, александр новак, россия, великобритания, германия, g7, еврозона, евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Александр Новак, Россия, Великобритания, Германия, G7, Еврозона, Евросоюз, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
13:16 13.10.2022
 
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак

Вице-премьер Новак: Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия занимала более 20% рынка ЕС и 40-50% рынка газа, где европейские партнеры РФ будут брать эти объемы сейчас, не известно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на форуме Российская энергетическая неделя.
"Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40-50% поставок энергоресурсов газовых, и где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы - ответа на этот вопрос нет", - сказал Новак.
Он отметил, что РФ не только поставляла самые дешевые энергоресурсы в Еврозону, но и была замыкающей с точки зрения объемов, необходимых для прохождения осенне-зимнего периода.
"Россия всегда могла увеличить объем поставок сверх контрактных обязательств, поскольку создавала необходимую инфраструктуру, необходимые свободные мощности, содержала их", - объяснил Новак.
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Россия и Китай могут извлечь пользу из потолка цен на нефть, заявил эксперт
Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба".
Кроме того, министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Глава "Новатэка" заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС
 
ЭкономикаАлександр НовакРоссияВеликобританияГерманияG7ЕврозонаЕвросоюзФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
 
 
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