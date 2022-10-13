https://ria.ru/20221013/gaz-1823692944.html

Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак

Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022

Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак

Россия занимала более 20% рынка ЕС и 40-50% рынка газа, где европейские партнеры РФ будут брать эти объемы сейчас, не известно, заявил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:16

2022-10-13T13:16

2022-10-13T13:16

экономика

александр новак

россия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия занимала более 20% рынка ЕС и 40-50% рынка газа, где европейские партнеры РФ будут брать эти объемы сейчас, не известно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на форуме Российская энергетическая неделя."Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40-50% поставок энергоресурсов газовых, и где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы - ответа на этот вопрос нет", - сказал Новак.Он отметил, что РФ не только поставляла самые дешевые энергоресурсы в Еврозону, но и была замыкающей с точки зрения объемов, необходимых для прохождения осенне-зимнего периода."Россия всегда могла увеличить объем поставок сверх контрактных обязательств, поскольку создавала необходимую инфраструктуру, необходимые свободные мощности, содержала их", - объяснил Новак.Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба".Кроме того, министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.

https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html

https://ria.ru/20221013/gaz-1823586052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, александр новак, россия, великобритания, германия, g7, еврозона, евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022