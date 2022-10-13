https://ria.ru/20221013/gaz-1823692944.html
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак - РИА Новости, 13.10.2022
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак
Россия занимала более 20% рынка ЕС и 40-50% рынка газа, где европейские партнеры РФ будут брать эти объемы сейчас, не известно, заявил вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:16
2022-10-13T13:16
2022-10-13T13:16
экономика
александр новак
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия занимала более 20% рынка ЕС и 40-50% рынка газа, где европейские партнеры РФ будут брать эти объемы сейчас, не известно, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в четверг на форуме Российская энергетическая неделя."Мы более 20% занимали на рынке по поставкам нефти, почти 40-50% поставок энергоресурсов газовых, и где на сегодня будут наши коллеги, наши партнеры европейские брать недостающие ресурсы - ответа на этот вопрос нет", - сказал Новак.Он отметил, что РФ не только поставляла самые дешевые энергоресурсы в Еврозону, но и была замыкающей с точки зрения объемов, необходимых для прохождения осенне-зимнего периода."Россия всегда могла увеличить объем поставок сверх контрактных обязательств, поскольку создавала необходимую инфраструктуру, необходимые свободные мощности, содержала их", - объяснил Новак.Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба".Кроме того, министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.
https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html
https://ria.ru/20221013/gaz-1823586052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, александр новак, россия, великобритания, германия, g7, еврозона, евросоюз, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
Экономика, Александр Новак, Россия, Великобритания, Германия, G7, Еврозона, Евросоюз, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022
Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС, заявил Новак
Вице-премьер Новак: Россия занимала до 50 процентов рынка газа в ЕС