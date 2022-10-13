https://ria.ru/20221013/gaz-1823676341.html

Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай

Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 13.10.2022

Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай

Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов, к 2027 году достигнут плановых 38 миллиардов, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:49

2022-10-13T12:49

2022-10-13T12:53

экономика

китай

группа газ

александр новак

россия

москва

сила сибири — 2

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов, к 2027 году достигнут плановых 38 миллиардов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В 2023 году планируется 22 миллиарда, к 2027 году мы выйдем на плановые 38 миллиардов кубических метров газа", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе, говоря о плане поставок по "Силе Сибири".Вице-премьер также уточнил, что в 2021 году по "Силе Сибири" было поставлено 15 миллиардов кубометров.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/gazoprovod-1823390730.html

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экономика, китай, группа газ, александр новак, россия, москва, сила сибири — 2