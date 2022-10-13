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Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 13.10.2022
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Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай
Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай - РИА Новости, 13.10.2022
Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай
Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов, к 2027 году достигнут плановых 38 миллиардов, сообщил вице-премьер... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:49
2022-10-13T12:53
экономика
китай
группа газ
александр новак
россия
москва
сила сибири — 2
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов, к 2027 году достигнут плановых 38 миллиардов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак."В 2023 году планируется 22 миллиарда, к 2027 году мы выйдем на плановые 38 миллиардов кубических метров газа", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе, говоря о плане поставок по "Силе Сибири".Вице-премьер также уточнил, что в 2021 году по "Силе Сибири" было поставлено 15 миллиардов кубометров.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, китай, группа газ, александр новак, россия, москва, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Группа ГАЗ, Александр Новак, Россия, Москва, Сила Сибири — 2
12:49 13.10.2022 (обновлено: 12:53 13.10.2022)
 
Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай

Новак: Россия хочет поставить Китаю в 2023 году по "Силе Сибири" 22 миллиарда кубов газа

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Поставки газа по "Силе Сибири" в Китай в 2023 году планируются в объеме 22 миллиардов кубов, к 2027 году достигнут плановых 38 миллиардов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2023 году планируется 22 миллиарда, к 2027 году мы выйдем на плановые 38 миллиардов кубических метров газа", - сказал Новак, выступая на Российской энергетической неделе, говоря о плане поставок по "Силе Сибири".
Вице-премьер также уточнил, что в 2021 году по "Силе Сибири" было поставлено 15 миллиардов кубометров.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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