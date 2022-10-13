https://ria.ru/20221013/gaz-1823644582.html

ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт

ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2022

ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт

Страны ЕС могут благосклонно отнестись к идее РФ о создании газового хаба в Турции, поскольку это даст им возможность и решить собственные проблемы и показать... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:04

2022-10-13T12:04

2022-10-13T12:04

экономика

владимир путин

турция

россия

черное море

евросоюз

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Страны ЕС могут благосклонно отнестись к идее РФ о создании газового хаба в Турции, поскольку это даст им возможность и решить собственные проблемы и показать озабоченность экологической повесткой, считает турецкий аналитик центра London Energy Club Мехмет Огутчу.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Путин говорил о создании газового хаба. Особенностью этой идеи является то, что вы не будете транзитной страной. Вы покупаете газ, в Турции создается рынок, а затем вы его экспортируете. Другими словами, право собственности на газ будет передано Турции. Если часть поступающего газа объединяется с газом, поступающим из Азербайджана, его можно маркировать как "российско-азербайджанско-турецкий газ". Для Европы рационально дать этому зеленый свет, если она ищет решение там, где ее потребности находятся на экстремальном уровне", - приводит слова эксперта газета Yeni Şafak.Аналитик отметил, что сжигание неотгруженного газа будет и финансово обременительно для России и может нанести ущерб окружающей среде. "Поэтому ожидается, что страны ЕС благосклонно отнесутся к такой формуле из-за экологической чувствительности", - считает он.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823392192.html

https://ria.ru/20220919/gaz-1817752204.html

турция

россия

черное море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, турция, россия, черное море, евросоюз