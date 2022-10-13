ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт
Эксперт: ЕС может благосклонно отнестись к российской идее о газовом хабе в Турции
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Страны ЕС могут благосклонно отнестись к идее РФ о создании газового хаба в Турции, поскольку это даст им возможность и решить собственные проблемы и показать озабоченность экологической повесткой, считает турецкий аналитик центра London Energy Club Мехмет Огутчу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
"Путин говорил о создании газового хаба. Особенностью этой идеи является то, что вы не будете транзитной страной. Вы покупаете газ, в Турции создается рынок, а затем вы его экспортируете. Другими словами, право собственности на газ будет передано Турции. Если часть поступающего газа объединяется с газом, поступающим из Азербайджана, его можно маркировать как "российско-азербайджанско-турецкий газ". Для Европы рационально дать этому зеленый свет, если она ищет решение там, где ее потребности находятся на экстремальном уровне", - приводит слова эксперта газета Yeni Şafak.
Аналитик отметил, что сжигание неотгруженного газа будет и финансово обременительно для России и может нанести ущерб окружающей среде. "Поэтому ожидается, что страны ЕС благосклонно отнесутся к такой формуле из-за экологической чувствительности", - считает он.
19 сентября, 05:28Турция анонсировала скорое начало оплаты части российского газа рублями