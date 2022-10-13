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ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
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ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт
ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт
Страны ЕС могут благосклонно отнестись к идее РФ о создании газового хаба в Турции, поскольку это даст им возможность и решить собственные проблемы и показать... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:04
2022-10-13T12:04
экономика
владимир путин
турция
россия
черное море
евросоюз
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Страны ЕС могут благосклонно отнестись к идее РФ о создании газового хаба в Турции, поскольку это даст им возможность и решить собственные проблемы и показать озабоченность экологической повесткой, считает турецкий аналитик центра London Energy Club Мехмет Огутчу.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено."Путин говорил о создании газового хаба. Особенностью этой идеи является то, что вы не будете транзитной страной. Вы покупаете газ, в Турции создается рынок, а затем вы его экспортируете. Другими словами, право собственности на газ будет передано Турции. Если часть поступающего газа объединяется с газом, поступающим из Азербайджана, его можно маркировать как "российско-азербайджанско-турецкий газ". Для Европы рационально дать этому зеленый свет, если она ищет решение там, где ее потребности находятся на экстремальном уровне", - приводит слова эксперта газета Yeni Şafak.Аналитик отметил, что сжигание неотгруженного газа будет и финансово обременительно для России и может нанести ущерб окружающей среде. "Поэтому ожидается, что страны ЕС благосклонно отнесутся к такой формуле из-за экологической чувствительности", - считает он.
https://ria.ru/20221012/gaz-1823392192.html
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экономика, владимир путин, турция, россия, черное море, евросоюз
Экономика, Владимир Путин, Турция, Россия, Черное море, Евросоюз
12:04 13.10.2022
 
ЕС может благосклонно принять идею о газовом хабе в Турции, считает эксперт

Эксперт: ЕС может благосклонно отнестись к российской идее о газовом хабе в Турции

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Страны ЕС могут благосклонно отнестись к идее РФ о создании газового хаба в Турции, поскольку это даст им возможность и решить собственные проблемы и показать озабоченность экологической повесткой, считает турецкий аналитик центра London Energy Club Мехмет Огутчу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно и должно быть обстоятельно изучено.
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"Путин говорил о создании газового хаба. Особенностью этой идеи является то, что вы не будете транзитной страной. Вы покупаете газ, в Турции создается рынок, а затем вы его экспортируете. Другими словами, право собственности на газ будет передано Турции. Если часть поступающего газа объединяется с газом, поступающим из Азербайджана, его можно маркировать как "российско-азербайджанско-турецкий газ". Для Европы рационально дать этому зеленый свет, если она ищет решение там, где ее потребности находятся на экстремальном уровне", - приводит слова эксперта газета Yeni Şafak.
Аналитик отметил, что сжигание неотгруженного газа будет и финансово обременительно для России и может нанести ущерб окружающей среде. "Поэтому ожидается, что страны ЕС благосклонно отнесутся к такой формуле из-за экологической чувствительности", - считает он.
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