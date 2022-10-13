https://ria.ru/20221013/gaz-1823589351.html

В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа

В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа - РИА Новости, 13.10.2022

В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, заявил, что вопрос в ценах, позволят ли они Европе... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:26

2022-10-13T09:26

2022-10-13T09:26

экономика

москва

россия

европа

дмитрий песков

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МоСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, заявил, что вопрос в ценах, позволят ли они Европе оставаться конкурентноспобной экономикой."Вопрос, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. И если сможет, то по каким ценам. И позволят ли эти новые цены, а это цены в основном американского сжиженного газа, позволят ли эти цены оставаться европейской экономике конкурентоспособной", - сказал он в эфире "Первого канала"."Поэтому очень много вопросов, на которые в настоящий момент ответа нет", - добавил он.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823586052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, москва, россия, европа, дмитрий песков