https://ria.ru/20221013/gaz-1823589351.html
В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа
В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа - РИА Новости, 13.10.2022
В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, заявил, что вопрос в ценах, позволят ли они Европе... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:26
2022-10-13T09:26
2022-10-13T09:26
экономика
москва
россия
европа
дмитрий песков
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МоСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, заявил, что вопрос в ценах, позволят ли они Европе оставаться конкурентноспобной экономикой."Вопрос, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. И если сможет, то по каким ценам. И позволят ли эти новые цены, а это цены в основном американского сжиженного газа, позволят ли эти цены оставаться европейской экономике конкурентоспособной", - сказал он в эфире "Первого канала"."Поэтому очень много вопросов, на которые в настоящий момент ответа нет", - добавил он.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823586052.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, россия, европа, дмитрий песков
Экономика, Москва, Россия, Европа, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа
Песков о компенсации Западом выпадающих объемов газа: вопрос в ценах