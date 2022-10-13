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В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа - РИА Новости, 13.10.2022
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В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа
В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа - РИА Новости, 13.10.2022
В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, заявил, что вопрос в ценах, позволят ли они Европе... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:26
2022-10-13T09:26
экономика
москва
россия
европа
дмитрий песков
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МоСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, заявил, что вопрос в ценах, позволят ли они Европе оставаться конкурентноспобной экономикой."Вопрос, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. И если сможет, то по каким ценам. И позволят ли эти новые цены, а это цены в основном американского сжиженного газа, позволят ли эти цены оставаться европейской экономике конкурентоспособной", - сказал он в эфире "Первого канала"."Поэтому очень много вопросов, на которые в настоящий момент ответа нет", - добавил он.
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экономика, москва, россия, европа, дмитрий песков
Экономика, Москва, Россия, Европа, Дмитрий Песков
09:26 13.10.2022
 
В Кремле прокомментировали вопрос компенсации выпадающих объемов газа

Песков о компенсации Западом выпадающих объемов газа: вопрос в ценах

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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МоСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о компенсации Западом выпадающих объемов газа, заявил, что вопрос в ценах, позволят ли они Европе оставаться конкурентноспобной экономикой.
"Вопрос, сможет ли мировая инфраструктура компенсировать выпадающие объемы российского газа. И если сможет, то по каким ценам. И позволят ли эти новые цены, а это цены в основном американского сжиженного газа, позволят ли эти цены оставаться европейской экономике конкурентоспособной", - сказал он в эфире "Первого канала".
"Поэтому очень много вопросов, на которые в настоящий момент ответа нет", - добавил он.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:09
Глава "Новатэка" заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС
 
ЭкономикаМоскваРоссияЕвропаДмитрий Песков
 
 
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