https://ria.ru/20221013/gaz-1823586052.html
Глава "Новатэка" заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС
Глава "Новатэка" заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС - РИА Новости, 13.10.2022
Глава "Новатэка" заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС
Ситуация с расчетами за поставки газа в Евросоюз, которая стимулировала "Новатэк" активнее сосредотачивать усилия на рынке Азии, сейчас улучшилась, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:09
2022-10-13T09:09
2022-10-13T09:09
экономика
леонид михельсон
азия
владивосток
европа
евросоюз
новатэк
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ситуация с расчетами за поставки газа в Евросоюз, которая стимулировала "Новатэк" активнее сосредотачивать усилия на рынке Азии, сейчас улучшилась, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон."Вот я хочу сказать, что как-то наладилось сейчас с платежами за газ в Европе", - рассказал он на брифинге в рамках Российской энергетической недели."Буквально во Владивостоке мы встречались, платежи ходили, но были задержки все время. Сейчас, наверное, зима ближе стала", - добавил он.В сентябре на Восточном экономическом форуме Михельсон говорил, что "Новатэк" планирует "максимально уходить" на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, так как работать с Европой становится все сложнее, особенно в отношении оплаты за поставленный газ.Он пояснял, что "палки в колеса вставляет" именно банковской сектор. Покупатель платит, а банки не перечисляют оплату за газ, и каждый платеж в итоге "пробивается" через другие банки, говорил Михельсон.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/valyuta-1823571568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, леонид михельсон, азия, владивосток, европа, евросоюз, новатэк
Экономика, Леонид Михельсон, Азия, Владивосток, Европа, Евросоюз, Новатэк
Глава "Новатэка" заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС
Глава "Новатэка" Михельсон заявил об улучшении ситуации с расчетами за газ в ЕС