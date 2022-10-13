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Запад пытается открыть "второй фронт", заявил глава КГБ Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022
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Запад пытается открыть "второй фронт", заявил глава КГБ Белоруссии
Запад пытается открыть "второй фронт", заявил глава КГБ Белоруссии - РИА Новости, 13.10.2022
Запад пытается открыть "второй фронт", заявил глава КГБ Белоруссии
Запад предпринимает попытки открыть "второй фронт", чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил председатель Комитета государственной... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:31
2022-10-13T15:07
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в мире
беларуськалий
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Запад предпринимает попытки открыть "второй фронт", чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля.Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Сегодня прошла встреча с работниками "Беларуськалия"."Иван Тертель подчеркнул: Запад предпринимает попытки открыть второй фронт на каком-либо направлении для того, чтобы отвлечь ресурсы Российской Федерации на решение попутных задач", - сказал он."Поэтому мы прогнозируем обострение ситуации в регионе. В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей. Поэтому все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооруженных формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам", - дополнил он.При этом глава КГБ заявил, что в ближайшее время не ожидается активной фазы каких-то осложнений на границе Белоруссии."В ближайшее время мы не ожидаем активной фазы каких-то осложнений в периметре наших границ, но к этому надо быть готовым", - сказал он.Обращаясь к работникам "Беларуськалия", председатель КГБ предупредил, что они являлись и являются объектом устремления западных спецслужб, деструктивных сил. "Их задача - парализация работы предприятия и в конечном итоге - погрузить экономику страны в кризис. Пока им это не удается и не удастся. На ваших плечах лежит тяжелая ноша. Наша задача - чтобы вы работали спокойно, могли содержать свои семьи, и страна надеялась на те результаты в вашей работе, которые есть в настоящее время", - подчеркнул Тертель.
https://ria.ru/20221013/mirotvortsy-1823595574.html
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белоруссия, россия, чп на крымском мосту, в мире, беларуськалий, украина
Белоруссия, Россия, ЧП на Крымском мосту, В мире, Беларуськалий, Украина
14:31 13.10.2022 (обновлено: 15:07 13.10.2022)
 
Запад пытается открыть "второй фронт", заявил глава КГБ Белоруссии

Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил, что Запад пытается открыть "второй фронт"

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Запад предпринимает попытки открыть "второй фронт", чтобы отвлечь ресурсы России на решение попутных задач, заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенанта Ивана Тертеля.
Руководство силового блока Белоруссии по поручению главы государства встречается с трудовыми коллективами по всей стране. Сегодня прошла встреча с работниками "Беларуськалия".
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Западные "миротворцы" лишь подливают масла в огонь, заявил Лукашенко
"Иван Тертель подчеркнул: Запад предпринимает попытки открыть второй фронт на каком-либо направлении для того, чтобы отвлечь ресурсы Российской Федерации на решение попутных задач", - сказал он.
"Поэтому мы прогнозируем обострение ситуации в регионе. В таких условиях изобретаются различные инструменты для того, чтобы реализовать стоящие перед нашим противником задачи. Традиционно используется так называемая оппозиция. Это люди, которые бежали за рубеж, не выполнив до конца задачу на территории Беларуси в 2020 году и в последующий период. Мы знаем конкретно, кем они содержатся и для каких целей. Поэтому все сейчас сконцентрировано на подготовку интервенции в отношении Республики Беларусь. На территории Украины сформирован ряд незаконных вооруженных формирований, в которых участвуют беглые, которые появились на той территории по различным причинам", - дополнил он.
При этом глава КГБ заявил, что в ближайшее время не ожидается активной фазы каких-то осложнений на границе Белоруссии.
"В ближайшее время мы не ожидаем активной фазы каких-то осложнений в периметре наших границ, но к этому надо быть готовым", - сказал он.
Обращаясь к работникам "Беларуськалия", председатель КГБ предупредил, что они являлись и являются объектом устремления западных спецслужб, деструктивных сил. "Их задача - парализация работы предприятия и в конечном итоге - погрузить экономику страны в кризис. Пока им это не удается и не удастся. На ваших плечах лежит тяжелая ноша. Наша задача - чтобы вы работали спокойно, могли содержать свои семьи, и страна надеялась на те результаты в вашей работе, которые есть в настоящее время", - подчеркнул Тертель.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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