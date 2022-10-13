https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823358373.html

"Повсюду километровые очереди": что началось во Франции

"Повсюду километровые очереди": что началось во Франции - РИА Новости, 13.10.2022

"Повсюду километровые очереди": что началось во Франции

Прождать полночи у автозаправочной станции и остаться ни с чем — с этим в последние дни столкнулись сотни тысяч французов. На бульваре Периферик, или попросту... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:03

патрик пуянне

брюно ле мэр

франция

париж

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823363407_0:210:3072:1937_1920x0_80_0_0_389406c0d27c281690ec0541758f1328.jpg

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Прождать полночи у автозаправочной станции и остаться ни с чем — с этим в последние дни столкнулись сотни тысяч французов. На бульваре Периферик, или попросту "Периф" — парижской кольцевой автодороге, задолго до рассвета выстраиваются километровые очереди. Из-за продолжающейся вторую неделю забастовки работников нефтеперерабатывающих заводов компаний TotalEnergies и Esso-ExxonMobil бензина на всех не хватает."Три-четыре часа в очереди за бензином"По данным профильного министерства, по меньшей мере треть АЗС испытывают острые проблемы с поставками топлива. На деле ситуация еще хуже: даже в крупных городах сложно заправиться. СМИ публикуют карты, показывая, где еще есть бензин и дизель, — это напоминает сводки с фронта. Дефицит по всей стране."Я сегодня поднялся в четыре утра и три часа провел в очереди, чтобы заправиться. Я не понимаю, почему нам не обеспечат приоритет, ведь это наша работа, для нас ситуация критическая", — возмущается водитель парижского такси.Цены взлетели. По официальной информации, в среднем за неделю дизель подорожал на 10,8 евроцента за литр (до 1,8 евро), бензин — на семь (до 1,6).На множестве частных заправок, например в Париже, — уже около трех евро. "А что нам остается? И по четыре, и по пять буду заправляться. Мне работать надо", — жалуется таксист.Доходит до дракиАтмосфера на заправках накаляется, в соцсетях — множество видео со стычками между разъяренными автомобилистами. Некоторые пытаются, раз уж отстояли очередь, заправиться по полной и с запасом — в канистры. Остальным это не нравится.В регионах отменяют школьные автобусы: родителям приходится объединяться и самим доставлять детей на учебу. Где-то вводят ограничения: например, до 30 литров для легковых автомобилей и 120 — для грузовиков.В Бетюне, на северо-западе страны, власти департамента Па-де-Кале отменили финальный этап чемпионата Франции по ралли.Не обходится и без криминала. Так, в понедельник в городе Вилье-Сюр-Бель в столичном регионе группа молодых людей буквально захватила АЗС, пропуская только местных жителей. Всем прочим предлагали покупать бензин из канистр по их цене. Автомобили тех, кто пытался возмущаться, закидали камнями. Конец "бизнесу" положили лишь прибывшие полицейские.В двух других районах в ночь на вторник задержали пять человек, которые неподалеку от заправок из-под полы торговали бензином по 3,5 евро за литр.А в минувшие выходные в департаменте Лот-и-Гаронна двое сливали горючее с экскаватора. В их машине жандармы обнаружили 36 двадцатилитровых канистр. На ферме неподалеку преступники взломали металлические двери ангара, чтобы слить топливо из тракторов.Причины забастовкиБастующие сотрудники НПЗ требуют повышения зарплаты. И их можно понять: в последние месяцы резко подорожали газ, электричество, товары первой необходимости и продукты. Например, цена французского багета рискует вырасти на 40% всего за несколько недель. Для предыдущих 40% потребовалось двадцать лет.Покупательная способность населения падает. Работникам TotalEnergies это кажется особенно несправедливым, поскольку их компания на фоне энергетического кризиса получает сверхдоходы: в 2021-м чистая прибыль французского гиганта превысила 16 миллиардов долларов. По оценкам экспертов, в текущем году результат уже сейчас больше.Профсоюзные лидеры обращают внимание на то, что зарплата президента и генерального директора TotalEnergies Патрика Пуянне в 2021-м выросла на 52% — до 5,9 миллиона евро. Бастующие считают, что руководство должно поделиться. Главное условие: прибавка десять процентов до конца года.Договориться пока не удается. Руководство не против уступок, но не таких.Правительство готово вмешаться, но опасается протестовЕще неделю назад официальный представитель правительства Оливье Веран, не желая спровоцировать ажиотаж, говорил, что дефицита топлива нет, хотя все видели обратное.Теперь власти признали проблему и призывают забастовщиков к компромиссу. "Раз есть предложения руководства, вы должны их рассмотреть. Иначе это уже не забастовка с целью добиться результата — блокировка страны, что недопустимо", — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр."Если Всеобщая конфедерация труда (ВКТ, крупнейший национальный профсоюз. — Прим. ред.) откажется участвовать в дискуссии, у нас не останется другого выбора, кроме как прибегнуть к необходимым мерам, чтобы разблокировать топливные хранилища и заставить НПЗ работать, просто потому что наши соотечественники не могут становиться заложниками конфликта между профсоюзом и частным предприятием", — пригрозил он.Между тем пока не вполне понятно, о каких именно "необходимых мерах" идет речь. Формально НПЗ не заблокированы — они просто не отгружают топливо. Если отправить туда полицию и жандармов, им некого будет разгонять.Можно ли заставить сотрудников вернуться к работе? В теории да, если забастовка угрожает безопасности страны, функционированию таких ключевых служб, как, например, полиция или пожарные-спасатели. Однако это еще надо доказать. Кроме того, у профсоюзов есть и свои методы: например, рабочие массово уйдут на больничные. Стороны настроены решительно, и идти на попятную никто не собирается.Наконец, для властей силовой вариант в условиях социальной напряженности и роста недовольства граждан грозит серьезными политическими рисками. На заправках и в соцсетях люди в целом с пониманием относятся к протесту работников TotalEnergies, при этом многие на чем свет стоит ругают власти. Это может ярко проявиться уже в ближайшее воскресенье, на которое намечена крупная акция левой оппозиции — марш против дороговизны жизни.

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

https://ria.ru/20220916/shos-1817406175.html

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821722633.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

франция

париж

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патрик пуянне, брюно ле мэр, франция, париж, европа