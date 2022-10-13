https://ria.ru/20221013/feyki-1823754883.html
Wildberries усилил меры по борьбе с фейковыми "скидками"
Wildberries усилил меры по борьбе с фейковыми "скидками" - РИА Новости, 13.10.2022
Wildberries усилил меры по борьбе с фейковыми "скидками"
Маркетплейс Wildberries добавил специальный фильтр для поиска товаров на площадке, чтобы усилить меры по борьбе с фейковыми "скидками", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:34
2022-10-13T15:34
2022-10-13T15:34
технологии
wildberries
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries добавил специальный фильтр для поиска товаров на площадке, чтобы усилить меры по борьбе с фейковыми "скидками", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Онлайн-площадка усиливает борьбу с фейковыми "скидками" и накрутками позиций товаров в поисковой выдаче, которые некоторые недобросовестные участники рынка используют для обмана пользователей… Wildberries запустил новое ИТ-решение на основе искусственного интеллекта (AI), которое позволяет представлять пользователям предложения с настоящими скидками на товары", - говорится в сообщении.Так, система анализирует историю цен на товары и выдает на первые места в поисковой выдаче товары с реальными, а не "номинальными" скидками. Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, пользователям необходимо включить новый фильтр "Сначала выгодные" - он уже активирован на сайте и в мобильном приложении."Это уникальный инструмент… Он позволит потребителям получать информацию о реальных скидках, а также защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка, которые пытаются манипулировать ценами для улучшения своих позиций в поисковой выдаче", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220817/wildberries-1810207400.html
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технологии, wildberries
Wildberries усилил меры по борьбе с фейковыми "скидками"
Wildberries добавил специальный фильтр для усиления мер по борьбе с фейковыми "скидками"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries добавил специальный фильтр для поиска товаров на площадке, чтобы усилить меры по борьбе с фейковыми "скидками", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Онлайн-площадка усиливает борьбу с фейковыми "скидками" и накрутками позиций товаров в поисковой выдаче, которые некоторые недобросовестные участники рынка используют для обмана пользователей… Wildberries запустил новое ИТ-решение на основе искусственного интеллекта (AI), которое позволяет представлять пользователям предложения с настоящими скидками на товары", - говорится в сообщении.
Так, система анализирует историю цен на товары и выдает на первые места в поисковой выдаче товары с реальными, а не "номинальными" скидками. Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, пользователям необходимо включить новый фильтр "Сначала выгодные" - он уже активирован на сайте и в мобильном приложении.
"Это уникальный инструмент… Он позволит потребителям получать информацию о реальных скидках, а также защитит предпринимателей от недобросовестной конкуренции со стороны других участников рынка, которые пытаются манипулировать ценами для улучшения своих позиций в поисковой выдаче", – добавили в пресс-службе.