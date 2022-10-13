https://ria.ru/20221013/feyki-1823735737.html
Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны
Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны - РИА Новости, 13.10.2022
Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков, и высказал... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:54
2022-10-13T14:54
2022-10-13T14:55
в мире
белоруссия
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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков, и высказал разочарование уровнем ее профессионализма."В качестве примера: сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки вооруженных сил возле государственной границы, что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьезные сомнения", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.Он также отметил, что за появляющимися фейками и вбросами по поводу обстановки в регионе стоят интересы определенных западных структур. "Надо понимать, что они преследуют определенные цели", - отметил глава КГБ.
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823731748.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, белоруссия
14:54 13.10.2022 (обновлено: 14:55 13.10.2022)
Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны
Глава КГБ Белоруссии Тертель: со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков
МИНСК, 13 окт – РИА Новости.
Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил
, что со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков, и высказал разочарование уровнем ее профессионализма.
"В качестве примера: сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки вооруженных сил возле государственной границы, что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьезные сомнения", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.
Он также отметил, что за появляющимися фейками и вбросами по поводу обстановки в регионе стоят интересы определенных западных структур. "Надо понимать, что они преследуют определенные цели", - отметил глава КГБ.