https://ria.ru/20221013/feyki-1823735737.html

Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны

Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны - РИА Новости, 13.10.2022

Глава КГБ Белоруссии прокомментировал фейки с украинской стороны

Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков, и высказал... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:54

2022-10-13T14:54

2022-10-13T14:55

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что со ссылкой на данные украинской разведки идет много фейков, и высказал разочарование уровнем ее профессионализма."В качестве примера: сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки вооруженных сил возле государственной границы, что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьезные сомнения", - приводит слова Тертеля Sputnik Беларусь.Он также отметил, что за появляющимися фейками и вбросами по поводу обстановки в регионе стоят интересы определенных западных структур. "Надо понимать, что они преследуют определенные цели", - отметил глава КГБ.

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823731748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия