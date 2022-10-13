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В Новосибирске отменили новогодний фейерверк - РИА Новости, 13.10.2022
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В Новосибирске отменили новогодний фейерверк
В Новосибирске отменили новогодний фейерверк - РИА Новости, 13.10.2022
В Новосибирске отменили новогодний фейерверк
Власти Новосибирска в связи с проходящей специальной военной операцией на Украине и частичной мобилизацией решили отказаться от новогоднего фейерверка, но... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:53
2022-10-13T12:53
общество
анатолий локоть
новосибирск
новый год
праздник
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Власти Новосибирска в связи с проходящей специальной военной операцией на Украине и частичной мобилизацией решили отказаться от новогоднего фейерверка, но выступили с инициативой принять на праздничные дни детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.Новосибирск в начале текущего года получил титул "Новогодней столицы России-2023", который ему передал Нижний Новгород. Предполагались масштабные праздничные мероприятия и привлечение туристов. Проект реализуется министерством культуры РФ с 2012 года, его основная цель – развитие событийного туризма."Статус "Новогодней столицы России" – это не наше решение, а федеральный проект и, конечно, все решения принимались до того, как произошли события, связанные с проведением специальной военной операции на Украине и объявлением частичной мобилизации. Сегодня понятно, что в сегодняшней обстановке данные праздничные мероприятия не должны быть вызывающими", - сказал градоначальник.Он пояснил, что в связи с этим, власти решили существенно изменить программу, в частности, предусматривается сокращение бюджетных затрат, отказ от новогоднего праздничного фейерверка, от мероприятий с перекрытием площади Ленина, установлением там сцены и проведения праздничного концерта.Локоть отметил, что при этом считает неправильным полностью отказываться от празднования Нового года. По его словам, все новогодние мероприятия в этом году будут направлены на то, чтобы создать праздничное настроение у детей."Более того, мы выходим с инициативой о том, чтобы принять детей Донбасса. Не только Донецкой, Луганской областей, но и других освобожденных территорий, которые присоединены к Российской Федерации. Конечно, для того, чтобы это состоялось, потребуются затраты. Праздничное настроение для детей мы считаем необходимым сохранить… И мы не отказываемся проводить праздничные мероприятия, в том числе и для наших воинов, для мобилизованных", - сказал он.Ранее сообщалось, что в рамках мероприятий фестиваля "Новогодняя столица России-2022", которые проходили в Нижнем Новгороде с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, город посетили около 250 тысяч туристов.
https://ria.ru/20221011/salyut-1823095364.html
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общество, анатолий локоть, новосибирск, новый год, праздник, новосибирская область, россия
Общество, Анатолий Локоть, Новосибирск, Новый год, Праздник, Новосибирская область, Россия
12:53 13.10.2022
 
В Новосибирске отменили новогодний фейерверк

Власти Новосибирска решили отказаться от новогоднего фейерверка из-за спецоперации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Города России. Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Власти Новосибирска в связи с проходящей специальной военной операцией на Украине и частичной мобилизацией решили отказаться от новогоднего фейерверка, но выступили с инициативой принять на праздничные дни детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.
Новосибирск в начале текущего года получил титул "Новогодней столицы России-2023", который ему передал Нижний Новгород. Предполагались масштабные праздничные мероприятия и привлечение туристов. Проект реализуется министерством культуры РФ с 2012 года, его основная цель – развитие событийного туризма.
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"Статус "Новогодней столицы России" – это не наше решение, а федеральный проект и, конечно, все решения принимались до того, как произошли события, связанные с проведением специальной военной операции на Украине и объявлением частичной мобилизации. Сегодня понятно, что в сегодняшней обстановке данные праздничные мероприятия не должны быть вызывающими", - сказал градоначальник.
Он пояснил, что в связи с этим, власти решили существенно изменить программу, в частности, предусматривается сокращение бюджетных затрат, отказ от новогоднего праздничного фейерверка, от мероприятий с перекрытием площади Ленина, установлением там сцены и проведения праздничного концерта.
Локоть отметил, что при этом считает неправильным полностью отказываться от празднования Нового года. По его словам, все новогодние мероприятия в этом году будут направлены на то, чтобы создать праздничное настроение у детей.
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Масштабных новогодних мероприятий в Ростовской области не будет
"Более того, мы выходим с инициативой о том, чтобы принять детей Донбасса. Не только Донецкой, Луганской областей, но и других освобожденных территорий, которые присоединены к Российской Федерации. Конечно, для того, чтобы это состоялось, потребуются затраты. Праздничное настроение для детей мы считаем необходимым сохранить… И мы не отказываемся проводить праздничные мероприятия, в том числе и для наших воинов, для мобилизованных", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в рамках мероприятий фестиваля "Новогодняя столица России-2022", которые проходили в Нижнем Новгороде с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, город посетили около 250 тысяч туристов.
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11 октября, 14:14Туризм
Эксперты сообщили, как отмена новогодних гуляний в городах влияет на туризм
 
ОбществоАнатолий ЛокотьНовосибирскНовый годПраздникНовосибирская областьРоссия
 
 
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