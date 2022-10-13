https://ria.ru/20221013/feyerverk-1823678671.html

В Новосибирске отменили новогодний фейерверк

В Новосибирске отменили новогодний фейерверк - РИА Новости, 13.10.2022

В Новосибирске отменили новогодний фейерверк

Власти Новосибирска в связи с проходящей специальной военной операцией на Украине и частичной мобилизацией решили отказаться от новогоднего фейерверка, но... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

2022-10-13T12:53

общество

анатолий локоть

новосибирск

новый год

праздник

новосибирская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40832/14/408321472_0:123:3240:1946_1920x0_80_0_0_4d5a5ab3c058082a110d9b8d9294aad8.jpg

НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Власти Новосибирска в связи с проходящей специальной военной операцией на Украине и частичной мобилизацией решили отказаться от новогоднего фейерверка, но выступили с инициативой принять на праздничные дни детей из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщил журналистам в четверг мэр Анатолий Локоть.Новосибирск в начале текущего года получил титул "Новогодней столицы России-2023", который ему передал Нижний Новгород. Предполагались масштабные праздничные мероприятия и привлечение туристов. Проект реализуется министерством культуры РФ с 2012 года, его основная цель – развитие событийного туризма."Статус "Новогодней столицы России" – это не наше решение, а федеральный проект и, конечно, все решения принимались до того, как произошли события, связанные с проведением специальной военной операции на Украине и объявлением частичной мобилизации. Сегодня понятно, что в сегодняшней обстановке данные праздничные мероприятия не должны быть вызывающими", - сказал градоначальник.Он пояснил, что в связи с этим, власти решили существенно изменить программу, в частности, предусматривается сокращение бюджетных затрат, отказ от новогоднего праздничного фейерверка, от мероприятий с перекрытием площади Ленина, установлением там сцены и проведения праздничного концерта.Локоть отметил, что при этом считает неправильным полностью отказываться от празднования Нового года. По его словам, все новогодние мероприятия в этом году будут направлены на то, чтобы создать праздничное настроение у детей."Более того, мы выходим с инициативой о том, чтобы принять детей Донбасса. Не только Донецкой, Луганской областей, но и других освобожденных территорий, которые присоединены к Российской Федерации. Конечно, для того, чтобы это состоялось, потребуются затраты. Праздничное настроение для детей мы считаем необходимым сохранить… И мы не отказываемся проводить праздничные мероприятия, в том числе и для наших воинов, для мобилизованных", - сказал он.Ранее сообщалось, что в рамках мероприятий фестиваля "Новогодняя столица России-2022", которые проходили в Нижнем Новгороде с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, город посетили около 250 тысяч туристов.

https://ria.ru/20221011/salyut-1823095364.html

https://ria.ru/20221011/rostov-1823004802.html

https://ria.ru/20221011/puteshestviya-1823047051.html

новосибирск

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, анатолий локоть, новосибирск, новый год, праздник, новосибирская область, россия