https://ria.ru/20221013/ferma-1823687142.html

В Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов

В Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов - РИА Новости, 13.10.2022

В Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов

Строительство молочной фермы на 1400 голов началось в Ульяновском районе Калужской области, по планам, предприятие будет производить более 15 тысяч тонн молока... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:07

2022-10-13T13:07

2022-10-13T13:07

калужская область

экономика

калужская область

ульяновский район

тульская область

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КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Строительство молочной фермы на 1400 голов началось в Ульяновском районе Калужской области, по планам, предприятие будет производить более 15 тысяч тонн молока в год, сообщило правительство региона."В Ульяновском районе торжественно заложили первый камень в строительство молочно-товарной фермы на 1400 фуражных голов КРС ООО "Ульяновская Нива", - говорится в сообщении.По данным областного правительства, благодаря данному проекту ООО "Ульяновская Нива", которое работает в регионе с 2020 года, расширяет свое молочное производство. За два года в развитие хозяйства вложено 67,4 миллиона рублей собственных средств инвестора, также предприятие получает господдержку на развитие бизнеса. На данный момент организация имеет роботизированную ферму на два робота.Запуск в эксплуатацию данного животноводческого комплекса планируется в 2023 году.В настоящее время решается вопрос по приобретению крупного рогатого скота отечественной селекции, отмечают власти. Имеется договоренность на приобретение 800 голов. Скот планируется завозить из Тульской области.По его словам, местное молоко планируют реализовывать не только в регионе, но и за его пределами."Сельское хозяйство при помощи инвестиций имеет возможность развиваться дальше. Это судьбоносный день не только в Ульяновском районе, Калужской области, но и в Российской Федерации, так как данный комплекс сориентирован на производство молока более 15 тысяч тонн в год. Это экваторный проект, который позволит Калужской области перевалить за 500 тысяч тонн производства молока в год. В планах производить 1 миллион тонн молока в год. Данный проект станет путеводной звездой к заветной цели", – подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220715/ferma-1802590793.html

https://ria.ru/20220915/ferma-1816913688.html

калужская область

ульяновский район

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, калужская область, ульяновский район, тульская область