https://ria.ru/20221013/ferma-1823687142.html
В Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов
В Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов - РИА Новости, 13.10.2022
В Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов
Строительство молочной фермы на 1400 голов началось в Ульяновском районе Калужской области, по планам, предприятие будет производить более 15 тысяч тонн молока... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:07
2022-10-13T13:07
2022-10-13T13:07
калужская область
экономика
калужская область
ульяновский район
тульская область
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КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Строительство молочной фермы на 1400 голов началось в Ульяновском районе Калужской области, по планам, предприятие будет производить более 15 тысяч тонн молока в год, сообщило правительство региона."В Ульяновском районе торжественно заложили первый камень в строительство молочно-товарной фермы на 1400 фуражных голов КРС ООО "Ульяновская Нива", - говорится в сообщении.По данным областного правительства, благодаря данному проекту ООО "Ульяновская Нива", которое работает в регионе с 2020 года, расширяет свое молочное производство. За два года в развитие хозяйства вложено 67,4 миллиона рублей собственных средств инвестора, также предприятие получает господдержку на развитие бизнеса. На данный момент организация имеет роботизированную ферму на два робота.Запуск в эксплуатацию данного животноводческого комплекса планируется в 2023 году.В настоящее время решается вопрос по приобретению крупного рогатого скота отечественной селекции, отмечают власти. Имеется договоренность на приобретение 800 голов. Скот планируется завозить из Тульской области.По его словам, местное молоко планируют реализовывать не только в регионе, но и за его пределами."Сельское хозяйство при помощи инвестиций имеет возможность развиваться дальше. Это судьбоносный день не только в Ульяновском районе, Калужской области, но и в Российской Федерации, так как данный комплекс сориентирован на производство молока более 15 тысяч тонн в год. Это экваторный проект, который позволит Калужской области перевалить за 500 тысяч тонн производства молока в год. В планах производить 1 миллион тонн молока в год. Данный проект станет путеводной звездой к заветной цели", – подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220715/ferma-1802590793.html
https://ria.ru/20220915/ferma-1816913688.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, калужская область, ульяновский район, тульская область
Калужская область, Экономика, Калужская область, Ульяновский район, Тульская область
В Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов
В Ульяновском районе Калужской области началось строительство молочной фермы на 1400 голов
КАЛУГА, 13 окт – РИА Новости. Строительство молочной фермы на 1400 голов началось в Ульяновском районе Калужской области, по планам, предприятие будет производить более 15 тысяч тонн молока в год, сообщило правительство региона.
"В Ульяновском районе торжественно заложили первый камень в строительство молочно-товарной фермы на 1400 фуражных голов КРС ООО "Ульяновская Нива", - говорится в сообщении.
По данным областного правительства, благодаря данному проекту ООО "Ульяновская Нива", которое работает в регионе с 2020 года, расширяет свое молочное производство. За два года в развитие хозяйства вложено 67,4 миллиона рублей собственных средств инвестора, также предприятие получает господдержку на развитие бизнеса. На данный момент организация имеет роботизированную ферму на два робота.
"Создание высокотехнологичного производства на территории Ульяновского района позволит увеличить объёмы производства продукции животноводства, повысит заинтересованность у производителей молока в производстве более качественного сырья, обеспечит дополнительные высокооплачиваемые рабочие места", - информирует областное правительство.
Запуск в эксплуатацию данного животноводческого комплекса планируется в 2023 году.
В настоящее время решается вопрос по приобретению крупного рогатого скота отечественной селекции, отмечают власти. Имеется договоренность на приобретение 800 голов. Скот планируется завозить из Тульской области
.
"Сам проект отработан в самых современных технологиях: и доильный зал, и технология содержания беспривязная, круглогодичная. Это позволит не только получить качественную продукцию, но и обеспечит рабочие места", – отметил министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов.
По его словам, местное молоко планируют реализовывать не только в регионе, но и за его пределами.
"Сельское хозяйство при помощи инвестиций имеет возможность развиваться дальше. Это судьбоносный день не только в Ульяновском районе, Калужской области
, но и в Российской Федерации, так как данный комплекс сориентирован на производство молока более 15 тысяч тонн в год. Это экваторный проект, который позволит Калужской области перевалить за 500 тысяч тонн производства молока в год. В планах производить 1 миллион тонн молока в год. Данный проект станет путеводной звездой к заветной цели", – подчеркнул министр.