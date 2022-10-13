https://ria.ru/20221013/evrosoyuz-1823793115.html

Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск

Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск - РИА Новости, 13.10.2022

Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза должны не назначать послов в Минск, а ограничиться более низким уровнем... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:09

2022-10-13T17:09

2022-10-13T17:09

протесты в белоруссии

в мире

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

евросоюз

санкции ес в отношении белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза должны не назначать послов в Минск, а ограничиться более низким уровнем дипломатического представительства.Ранее не этой неделе Тихановская открыла собственный офис в столице Бельгии Брюсселе, где располагаются институты Европейского союза и штаб-квартира НАТО. Пустовавшее до этого помещение предоставили безвозмездно власти бельгийского региона Фландрия."Я думаю, что сейчас не то время, чтобы направлять послов в Минск. Достаточно посылать временных поверенных", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента в Брюсселе. По ее мнению, страны ЕС должны развивать дипломатические связи с белорусской оппозицией.Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила в августе, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в этом отказал.

https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823582729.html

https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822776130.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии