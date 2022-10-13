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Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск - РИА Новости, 13.10.2022
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20221013/evrosoyuz-1823793115.html
Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск
Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск - РИА Новости, 13.10.2022
Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза должны не назначать послов в Минск, а ограничиться более низким уровнем... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:09
2022-10-13T17:09
протесты в белоруссии
в мире
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза должны не назначать послов в Минск, а ограничиться более низким уровнем дипломатического представительства.Ранее не этой неделе Тихановская открыла собственный офис в столице Бельгии Брюсселе, где располагаются институты Европейского союза и штаб-квартира НАТО. Пустовавшее до этого помещение предоставили безвозмездно власти бельгийского региона Фландрия."Я думаю, что сейчас не то время, чтобы направлять послов в Минск. Достаточно посылать временных поверенных", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента в Брюсселе. По ее мнению, страны ЕС должны развивать дипломатические связи с белорусской оппозицией.Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила в августе, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в этом отказал.
https://ria.ru/20221013/lukashenko-1823582729.html
https://ria.ru/20221010/lukashenko-1822776130.html
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в мире, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
Протесты в Белоруссии, В мире, Светлана Тихановская, Александр Лукашенко, Белоруссия, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
17:09 13.10.2022
 
Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск

Тихановская призвала страны Евросоюза понизить уровень диппредставительств в Минске

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза должны не назначать послов в Минск, а ограничиться более низким уровнем дипломатического представительства.
Ранее не этой неделе Тихановская открыла собственный офис в столице Бельгии Брюсселе, где располагаются институты Европейского союза и штаб-квартира НАТО. Пустовавшее до этого помещение предоставили безвозмездно власти бельгийского региона Фландрия.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:51Специальная военная операция на Украине
Макрон предупредил Лукашенко о проблемах при участии в конфликте на Украине
"Я думаю, что сейчас не то время, чтобы направлять послов в Минск. Достаточно посылать временных поверенных", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента в Брюсселе. По ее мнению, страны ЕС должны развивать дипломатические связи с белорусской оппозицией.
Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила в августе, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в этом отказал.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:06
Запад намерен использовать белорусов как политсилу, заявил Лукашенко
 
Протесты в БелоруссииВ миреСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвросоюзСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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