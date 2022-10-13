Тихановская призвала страны Евросоюза не назначать послов в Минск
Тихановская призвала страны Евросоюза понизить уровень диппредставительств в Минске
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза должны не назначать послов в Минск, а ограничиться более низким уровнем дипломатического представительства.
"Я думаю, что сейчас не то время, чтобы направлять послов в Минск. Достаточно посылать временных поверенных", - сказала Тихановская, обращаясь к депутатам Европарламента в Брюсселе. По ее мнению, страны ЕС должны развивать дипломатические связи с белорусской оппозицией.
Выехавшая в Литву лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, кандидат на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году, заявила в августе, что создается "объединённый переходный кабинет" из числа представителей оппозиции, который будет "защищать суверенитет" Белоруссии и "обеспечит транзит власти от диктатуры к демократии".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента в стране, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Он создан по инициативе Тихановской. Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс в этом отказал.
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