Эстония отправит на Украину новую партию боеприпасов и военного снаряжения
Эстония отправит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы и зимнее снаряжение
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила в четверг, что правительство одобрило новый пакет военной помощи Украине.
"Правительство только что одобрило новый пакет военной помощи Украине. Эстония поставит Украине артиллерийские и противотанковые боеприпасы, зимнее обмундирование, а также бронепластины и бронежилеты. Мы доставим их быстро. Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - написала Каллас в соцсетях.
По данным минобороны, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.