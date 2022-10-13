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ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
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ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:21
2022-10-13T09:21
евросоюз
северный поток
россия
авария на "северных потоках"
в мире
дмитрий песков
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять", - сказал он в эфире Первого канала.
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евросоюз, северный поток, россия, авария на "северных потоках", в мире, дмитрий песков
Евросоюз, Северный поток, Россия, Авария на "Северных потоках", В мире, Дмитрий Песков
09:21 13.10.2022
 
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков

Песков: ЕС еще предстоит осознать ущерб от вывода из строя "Северных потоков"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять", - сказал он в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 16:25Сказано в эфире
Почему Путин назвал атаку на "Северный поток" опаснейшим прецедентом
 
ЕвросоюзСеверный потокРоссияАвария на "Северных потоках"В миреДмитрий Песков
 
 
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