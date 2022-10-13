https://ria.ru/20221013/es-1823587975.html

ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков

ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022

ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков

Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:21

2022-10-13T09:21

2022-10-13T09:21

евросоюз

северный поток

россия

авария на "северных потоках"

в мире

дмитрий песков

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять", - сказал он в эфире Первого канала.

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/putin-1823429327.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

евросоюз, северный поток, россия, авария на "северных потоках", в мире, дмитрий песков