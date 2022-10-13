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ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков - РИА Новости, 13.10.2022
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:21
2022-10-13T09:21
2022-10-13T09:21
евросоюз
северный поток
россия
авария на "северных потоках"
в мире
дмитрий песков
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Европейцам еще предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанес вывод из строя "Северных потоков", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять", - сказал он в эфире Первого канала.
https://radiosputnik.ria.ru/20221012/putin-1823429327.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, северный поток, россия, авария на "северных потоках", в мире, дмитрий песков
Евросоюз, Северный поток, Россия, Авария на "Северных потоках", В мире, Дмитрий Песков
ЕС еще предстоит осознать ущерб от ЧП на "Северных потоках", заявил Песков
Песков: ЕС еще предстоит осознать ущерб от вывода из строя "Северных потоков"