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Турция и Россия обсудят поставку продукции нуждающимся, заявил Эрдоган
Турция и Россия обсудят поставку продукции нуждающимся, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.10.2022
Турция и Россия обсудят поставку продукции нуждающимся, заявил Эрдоган
Турция и РФ могут провести совместную работу по конкретизации нуждающихся в российской агропродукции стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:38
2022-10-13T13:38
2022-10-13T14:04
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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция и РФ могут провести совместную работу по конкретизации нуждающихся в российской агропродукции стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане."Мы можем провести совместную работу по конкретизации тех нуждающихся в российской продукции стран. Для нас важно, чтобы продукция доставлялась именно нуждающимся странам. Если даже эти совместные шаги Турции и РФ побеспокоят некоторые известные круги, но они (шаги) сделают счастливыми нуждающиеся страны. Наша решимость, переговоры наших коллег в этом плане очень важны, они укрепят наши отношения", - сказал турецкий лидер.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, в мире, экономика, владимир путин, астана, оон
Турция, Россия, В мире, Экономика, Владимир Путин, Астана, ООН
13:38 13.10.2022 (обновлено: 14:04 13.10.2022)
Турция и Россия обсудят поставку продукции нуждающимся, заявил Эрдоган
Глава Турции Эрдоган: Анкара и Москва обсудят поставку продукции нуждающимся странам
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция и РФ могут провести совместную работу по конкретизации нуждающихся в российской агропродукции стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане.
"Мы можем провести совместную работу по конкретизации тех нуждающихся в российской продукции стран. Для нас важно, чтобы продукция доставлялась именно нуждающимся странам. Если даже эти совместные шаги Турции и РФ побеспокоят некоторые известные круги, но они (шаги) сделают счастливыми нуждающиеся страны. Наша решимость, переговоры наших коллег в этом плане очень важны, они укрепят наши отношения", - сказал турецкий лидер.
В Стамбуле
22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН
снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине
. Однако, как указывает Москва
, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.