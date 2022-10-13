https://ria.ru/20221013/erdogan-1823703522.html

Турция и Россия обсудят поставку продукции нуждающимся, заявил Эрдоган

Турция и Россия обсудят поставку продукции нуждающимся, заявил Эрдоган - РИА Новости, 13.10.2022

Турция и Россия обсудят поставку продукции нуждающимся, заявил Эрдоган

Турция и РФ могут провести совместную работу по конкретизации нуждающихся в российской агропродукции стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:38

2022-10-13T13:38

2022-10-13T14:04

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АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Турция и РФ могут провести совместную работу по конкретизации нуждающихся в российской агропродукции стран, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Астане."Мы можем провести совместную работу по конкретизации тех нуждающихся в российской продукции стран. Для нас важно, чтобы продукция доставлялась именно нуждающимся странам. Если даже эти совместные шаги Турции и РФ побеспокоят некоторые известные круги, но они (шаги) сделают счастливыми нуждающиеся страны. Наша решимость, переговоры наших коллег в этом плане очень важны, они укрепят наши отношения", - сказал турецкий лидер.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.Президент РФ Владимир Путин ранее назвал уродливым решение Евросоюза снять ограничения на поставки российских зерна и удобрений только для европейских стран. По его словам, Россия продаст свое зерно, несмотря на ограничения, но хочет, чтобы оно дошло до беднейших стран. Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.

https://ria.ru/20221013/erdogan-1823700082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, в мире, экономика, владимир путин, астана, оон