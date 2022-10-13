https://ria.ru/20221013/energiya-1823580729.html
Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители
Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители - РИА Новости, 13.10.2022
Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители
Волатильность цен на энергоносители возросла в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:35
2022-10-13T08:35
2022-10-13T08:55
цены на нефть
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Волатильность цен на энергоносители возросла в мире, заявил президент России Владимир Путин."Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", - сказал он на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Российский лидер подчеркнул, что это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах.
https://ria.ru/20221012/energonositeli-1823468641.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, экономика, владимир путин
Цены на нефть, Экономика, Владимир Путин
08:35 13.10.2022 (обновлено: 08:55 13.10.2022)
Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители
Путин: волатильность цен на энергоносители в мире выросла