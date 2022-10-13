https://ria.ru/20221013/energiya-1823580729.html

Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители

Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители - РИА Новости, 13.10.2022

Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители

Волатильность цен на энергоносители возросла в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:35

2022-10-13T08:35

2022-10-13T08:55

цены на нефть

экономика

владимир путин

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Волатильность цен на энергоносители возросла в мире, заявил президент России Владимир Путин."Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", - сказал он на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Российский лидер подчеркнул, что это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах.

https://ria.ru/20221012/energonositeli-1823468641.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

цены на нефть, экономика, владимир путин