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Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители
Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители - РИА Новости, 13.10.2022
Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители
Волатильность цен на энергоносители возросла в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:35
2022-10-13T08:55
цены на нефть
экономика
владимир путин
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Волатильность цен на энергоносители возросла в мире, заявил президент России Владимир Путин."Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", - сказал он на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.Российский лидер подчеркнул, что это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах.
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цены на нефть, экономика, владимир путин
Цены на нефть, Экономика, Владимир Путин
08:35 13.10.2022 (обновлено: 08:55 13.10.2022)
 
Путин заявил о росте волатильности цен на энергоносители

Путин: волатильность цен на энергоносители в мире выросла

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Волатильность цен на энергоносители возросла в мире, заявил президент России Владимир Путин.
"Имею ввиду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырье и другие значимые товары", - сказал он на проходящем в Астане Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Российский лидер подчеркнул, что это ведет к ухудшению качества жизни и в развитых, и в развивающихся государствах.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:34
Минфин США заявил о желании добиться удешевления энергоносителей
 
Цены на нефтьЭкономикаВладимир Путин
 
 
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