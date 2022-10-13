https://ria.ru/20221013/energetika-1823821772.html

"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке

"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке - РИА Новости, 13.10.2022

"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке

В Турции в ближайшее время создадут газовый хаб — решили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на личной встрече. Как такое изменение в международной газовой... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:58

2022-10-13T18:58

2022-10-13T19:10

цены на нефть

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

турция

германия

газпром

северный поток

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Турции в ближайшее время создадут газовый хаб — решили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на личной встрече. Как такое изменение в международной газовой инфраструктуре повлияет на ЕС — в материале РИА Новости.Цены без политикиГазовый транзит в Европу стал одной из главных тем переговоров Путина и Эрдогана на полях очередного саммита — Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — в Астане.Как отметил российский президент, Турция "оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа". Это, уверен Путин, стало возможным благодаря "твердой позиции" Эрдогана по строительству трубопровода "Турецкий поток".О его важности свидетельствует и то, что на этой энергомагистрали, подобно "Северным потокам", недавно пытались организовать диверсию — правда, неудачно."Как вы слышали, [этот трубопровод] тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации, — обратился Путин к коллеге. — Но, слава богу, этого не случилось". Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с планировавшейся диверсией арестовали несколько человек.Надежность Турции как партнера способствует расширению газового сотрудничества.Днем ранее, выступая на "Российской энергетической неделе", Путин заявил, что Россия готова переместить газ с атакованных "Северных потоков" в регион Черного моря. Теперь это обсудили в Астане. Так, по словам Путина, в Турции можно создать хаб для поставок в Европу. Причем новый инфраструктурный проект не направлен исключительно на транспортировку голубого топлива."Конечно, была бы площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос — ценообразования, — уточнил российский президент. — Сегодня эти цены заоблачные, мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски".Работа началасьАнкара сразу же поддержала инициативу Москвы. По словам Пескова, пообщавшегося с журналистами после встречи президентов, "Эрдоган с большим интересом, живо это воспринял". "Сразу были даны поручения обоими президентами — прямо в ходе переговоров — проработать этот вопрос. Разные варианты даже уже обсуждались", — отметил пресс-секретарь Кремля.При этом детали предстоит обсудить и с возможными покупателями в Южной Европе. Пока таких контактов не было.Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации России Иван Абрамов, в свою очередь, допустил, что дополнительные поставки газа через Турцию возможны даже в текущем году. Но для распределения потоков в дальнейшем нужно построить инфраструктуру: "где-то трубопроводную сеть, где-то хранилище". Анкаре "это выгодно", добавил сенатор.Глава "Газпрома" Алексей Миллер также указал на заинтересованность турецкой стороны. "Договорились с нашими коллегами, в частности на корпоративном уровне, и с министром энергетики Турции, о том, что диалог начнем очень-очень быстро", — сказал он. К слову, еще три года назад Миллер допускал реализацию проекта "Турецкий поток — 2". Сейчас, после диверсий на "Северных потоках", это все более актуально. И не может не встревожить Евросоюз. В частности, Германию.Точка ростаФинансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов напомнил, что ФРГ была крупнейшим хабом, аккумулирующим газовые потоки из России, контролировала их и зарабатывала на этом. Теперь ситуация изменится."Перенаправление даже 20 процентов энергоресурсов из Западной Европы на турецкий рынок произведет эффект разорвавшейся бомбы, и крупнейшие потребители российского газа в ЕС — Германия, Австрия и Нидерланды — будут выброшены из энергетических процессов. Диктовать условия сможет Россия вместе с Турцией и другими развивающимися странами, для которых поступающие дешевые энергоресурсы станут весомой точкой роста экономики. На этом фоне на горизонте трех лет Германия способна лишиться до десяти процентов ВВП", — поясняет эксперт.Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил: чтобы Турция заместила в какой-то степени ФРГ в роли газового хаба Европы, нужно больше газопроводов. "В Германию ведут "Северный поток", "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа". Однако стоит помнить, что Турция, имея выход к морю, располагает всеми возможностями по развитию поставок сжиженного природного газа", — подчеркивает он.Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская уверена, что именно проблемы на газопроводе, ведущем в ФРГ, привели к изменению на рынке энергоносителей."Немецкая экономика теперь зависит от поставок из США и стран Персидского залива, а также из Норвегии. Но стоимость природных ресурсов вырастет в разы, что еще больше разгонит инфляцию в Старом Свете. Также Германия утратит дополнительный доход от реализации российских природных богатств в соседние страны. Такую возможность получит Турция", — добавляет эксперт.По ее словам, Анкара сможет навязать свои условия продажи Балканским странам и государствам Южной Европы, большинство из которых оказались заложниками ситуации после одобрения антироссийских санкций.Первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Иван Петров считает, что озвученный Путиным проект газового хаба произвел сенсацию. "Турция готова к этому, так как через ее территорию идут потоки из Средней Азии и Каспийского региона. А Россия способна направить весь западный поток на юг. Проложить газопровод по дну Черного моря реально за один год после утверждения проекта", — полагает он. Однако понадобится строительный консорциум вне юрисдикции России. Также придется закрыть часть Черного моря для судов других стран для обеспечения безопасности газотранспортной системы.В любом случае российская инициатива — перспективный проект для Москвы и Анкары, поскольку хаб позволит оказывать большее влияние на европейскую политику и принесет существенные экономические выгоды.

https://ria.ru/20221013/putin-1823640975.html

https://ria.ru/20221012/miller-1823393014.html

https://ria.ru/20221013/khab-1823749056.html

https://ria.ru/20221007/gaz-1822331476.html

https://ria.ru/20221005/spg-1821659847.html

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