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"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке - РИА Новости, 13.10.2022
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"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке
"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке - РИА Новости, 13.10.2022
"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке
В Турции в ближайшее время создадут газовый хаб — решили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на личной встрече. Как такое изменение в международной газовой... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:58
2022-10-13T19:10
цены на нефть
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
турция
германия
газпром
северный поток
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Турции в ближайшее время создадут газовый хаб — решили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на личной встрече. Как такое изменение в международной газовой инфраструктуре повлияет на ЕС — в материале РИА Новости.Цены без политикиГазовый транзит в Европу стал одной из главных тем переговоров Путина и Эрдогана на полях очередного саммита — Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — в Астане.Как отметил российский президент, Турция "оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа". Это, уверен Путин, стало возможным благодаря "твердой позиции" Эрдогана по строительству трубопровода "Турецкий поток".О его важности свидетельствует и то, что на этой энергомагистрали, подобно "Северным потокам", недавно пытались организовать диверсию — правда, неудачно."Как вы слышали, [этот трубопровод] тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации, — обратился Путин к коллеге. — Но, слава богу, этого не случилось". Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с планировавшейся диверсией арестовали несколько человек.Надежность Турции как партнера способствует расширению газового сотрудничества.Днем ранее, выступая на "Российской энергетической неделе", Путин заявил, что Россия готова переместить газ с атакованных "Северных потоков" в регион Черного моря. Теперь это обсудили в Астане. Так, по словам Путина, в Турции можно создать хаб для поставок в Европу. Причем новый инфраструктурный проект не направлен исключительно на транспортировку голубого топлива."Конечно, была бы площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос — ценообразования, — уточнил российский президент. — Сегодня эти цены заоблачные, мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски".Работа началасьАнкара сразу же поддержала инициативу Москвы. По словам Пескова, пообщавшегося с журналистами после встречи президентов, "Эрдоган с большим интересом, живо это воспринял". "Сразу были даны поручения обоими президентами — прямо в ходе переговоров — проработать этот вопрос. Разные варианты даже уже обсуждались", — отметил пресс-секретарь Кремля.При этом детали предстоит обсудить и с возможными покупателями в Южной Европе. Пока таких контактов не было.Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации России Иван Абрамов, в свою очередь, допустил, что дополнительные поставки газа через Турцию возможны даже в текущем году. Но для распределения потоков в дальнейшем нужно построить инфраструктуру: "где-то трубопроводную сеть, где-то хранилище". Анкаре "это выгодно", добавил сенатор.Глава "Газпрома" Алексей Миллер также указал на заинтересованность турецкой стороны. "Договорились с нашими коллегами, в частности на корпоративном уровне, и с министром энергетики Турции, о том, что диалог начнем очень-очень быстро", — сказал он. К слову, еще три года назад Миллер допускал реализацию проекта "Турецкий поток — 2". Сейчас, после диверсий на "Северных потоках", это все более актуально. И не может не встревожить Евросоюз. В частности, Германию.Точка ростаФинансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов напомнил, что ФРГ была крупнейшим хабом, аккумулирующим газовые потоки из России, контролировала их и зарабатывала на этом. Теперь ситуация изменится."Перенаправление даже 20 процентов энергоресурсов из Западной Европы на турецкий рынок произведет эффект разорвавшейся бомбы, и крупнейшие потребители российского газа в ЕС — Германия, Австрия и Нидерланды — будут выброшены из энергетических процессов. Диктовать условия сможет Россия вместе с Турцией и другими развивающимися странами, для которых поступающие дешевые энергоресурсы станут весомой точкой роста экономики. На этом фоне на горизонте трех лет Германия способна лишиться до десяти процентов ВВП", — поясняет эксперт.Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил: чтобы Турция заместила в какой-то степени ФРГ в роли газового хаба Европы, нужно больше газопроводов. "В Германию ведут "Северный поток", "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа". Однако стоит помнить, что Турция, имея выход к морю, располагает всеми возможностями по развитию поставок сжиженного природного газа", — подчеркивает он.Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская уверена, что именно проблемы на газопроводе, ведущем в ФРГ, привели к изменению на рынке энергоносителей."Немецкая экономика теперь зависит от поставок из США и стран Персидского залива, а также из Норвегии. Но стоимость природных ресурсов вырастет в разы, что еще больше разгонит инфляцию в Старом Свете. Также Германия утратит дополнительный доход от реализации российских природных богатств в соседние страны. Такую возможность получит Турция", — добавляет эксперт.По ее словам, Анкара сможет навязать свои условия продажи Балканским странам и государствам Южной Европы, большинство из которых оказались заложниками ситуации после одобрения антироссийских санкций.Первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Иван Петров считает, что озвученный Путиным проект газового хаба произвел сенсацию. "Турция готова к этому, так как через ее территорию идут потоки из Средней Азии и Каспийского региона. А Россия способна направить весь западный поток на юг. Проложить газопровод по дну Черного моря реально за один год после утверждения проекта", — полагает он. Однако понадобится строительный консорциум вне юрисдикции России. Также придется закрыть часть Черного моря для судов других стран для обеспечения безопасности газотранспортной системы.В любом случае российская инициатива — перспективный проект для Москвы и Анкары, поскольку хаб позволит оказывать большее влияние на европейскую политику и принесет существенные экономические выгоды.
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цены на нефть, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, германия, газпром, северный поток, турецкий поток, северный поток — 2
Цены на нефть, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Турция, Германия, Газпром, Северный поток, Турецкий поток, Северный поток — 2
18:58 13.10.2022 (обновлено: 19:10 13.10.2022)
 

"Эффект разорвавшейся бомбы". Германию лишили диктата на газовом рынке

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода Турецкий поток в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Турции в ближайшее время создадут газовый хаб — решили Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на личной встрече. Как такое изменение в международной газовой инфраструктуре повлияет на ЕС — в материале РИА Новости.

Цены без политики

Газовый транзит в Европу стал одной из главных тем переговоров Путина и Эрдогана на полях очередного саммита — Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии — в Астане.
LIVE: Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:00
Встреча Путина и Эрдогана на саммите СВМДА
Как отметил российский президент, Турция "оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа". Это, уверен Путин, стало возможным благодаря "твердой позиции" Эрдогана по строительству трубопровода "Турецкий поток".
О его важности свидетельствует и то, что на этой энергомагистрали, подобно "Северным потокам", недавно пытались организовать диверсию — правда, неудачно.
"Как вы слышали, [этот трубопровод] тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации, — обратился Путин к коллеге. — Но, слава богу, этого не случилось". Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что в связи с планировавшейся диверсией арестовали несколько человек.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 15:00
Альтернативы "Северным потокам" можно создать на Черном море, заявил Миллер
Надежность Турции как партнера способствует расширению газового сотрудничества.
Днем ранее, выступая на "Российской энергетической неделе", Путин заявил, что Россия готова переместить газ с атакованных "Северных потоков" в регион Черного моря. Теперь это обсудили в Астане. Так, по словам Путина, в Турции можно создать хаб для поставок в Европу. Причем новый инфраструктурный проект не направлен исключительно на транспортировку голубого топлива.
"Конечно, была бы площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос — ценообразования, — уточнил российский президент. — Сегодня эти цены заоблачные, мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски".

Работа началась

Анкара сразу же поддержала инициативу Москвы. По словам Пескова, пообщавшегося с журналистами после встречи президентов, "Эрдоган с большим интересом, живо это воспринял". "Сразу были даны поручения обоими президентами — прямо в ходе переговоров — проработать этот вопрос. Разные варианты даже уже обсуждались", — отметил пресс-секретарь Кремля.
Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
15:22
В Кремле объяснили предложение о создании газового хаба в Турции
При этом детали предстоит обсудить и с возможными покупателями в Южной Европе. Пока таких контактов не было.
Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации России Иван Абрамов, в свою очередь, допустил, что дополнительные поставки газа через Турцию возможны даже в текущем году. Но для распределения потоков в дальнейшем нужно построить инфраструктуру: "где-то трубопроводную сеть, где-то хранилище". Анкаре "это выгодно", добавил сенатор.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер также указал на заинтересованность турецкой стороны. "Договорились с нашими коллегами, в частности на корпоративном уровне, и с министром энергетики Турции, о том, что диалог начнем очень-очень быстро", — сказал он. К слову, еще три года назад Миллер допускал реализацию проекта "Турецкий поток — 2". Сейчас, после диверсий на "Северных потоках", это все более актуально. И не может не встревожить Евросоюз. В частности, Германию.

Точка роста

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов напомнил, что ФРГ была крупнейшим хабом, аккумулирующим газовые потоки из России, контролировала их и зарабатывала на этом. Теперь ситуация изменится.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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СМИ: Германия предложила ЕС договориться с Азией для снижения цен на газ
"Перенаправление даже 20 процентов энергоресурсов из Западной Европы на турецкий рынок произведет эффект разорвавшейся бомбы, и крупнейшие потребители российского газа в ЕС — Германия, Австрия и Нидерланды — будут выброшены из энергетических процессов. Диктовать условия сможет Россия вместе с Турцией и другими развивающимися странами, для которых поступающие дешевые энергоресурсы станут весомой точкой роста экономики. На этом фоне на горизонте трех лет Германия способна лишиться до десяти процентов ВВП", — поясняет эксперт.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил: чтобы Турция заместила в какой-то степени ФРГ в роли газового хаба Европы, нужно больше газопроводов. "В Германию ведут "Северный поток", "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа". Однако стоит помнить, что Турция, имея выход к морю, располагает всеми возможностями по развитию поставок сжиженного природного газа", — подчеркивает он.
Специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса "Финмир" Валентина Милашевская уверена, что именно проблемы на газопроводе, ведущем в ФРГ, привели к изменению на рынке энергоносителей.
"Немецкая экономика теперь зависит от поставок из США и стран Персидского залива, а также из Норвегии. Но стоимость природных ресурсов вырастет в разы, что еще больше разгонит инфляцию в Старом Свете. Также Германия утратит дополнительный доход от реализации российских природных богатств в соседние страны. Такую возможность получит Турция", — добавляет эксперт.
Министр экономики Германии Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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"Цены до луны". Германия обвинила США и ЕС в завышении стоимости газа
По ее словам, Анкара сможет навязать свои условия продажи Балканским странам и государствам Южной Европы, большинство из которых оказались заложниками ситуации после одобрения антироссийских санкций.
Первый заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета, профессор Иван Петров считает, что озвученный Путиным проект газового хаба произвел сенсацию. "Турция готова к этому, так как через ее территорию идут потоки из Средней Азии и Каспийского региона. А Россия способна направить весь западный поток на юг. Проложить газопровод по дну Черного моря реально за один год после утверждения проекта", — полагает он. Однако понадобится строительный консорциум вне юрисдикции России. Также придется закрыть часть Черного моря для судов других стран для обеспечения безопасности газотранспортной системы.
В любом случае российская инициатива — перспективный проект для Москвы и Анкары, поскольку хаб позволит оказывать большее влияние на европейскую политику и принесет существенные экономические выгоды.
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ТурцияГерманияГазпромСеверный потокТурецкий потокСеверный поток — 2
 
 
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